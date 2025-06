Cet écran PC de 24 pouces (100 Hz et 1 ms) pour le gaming et la bureautique est l’un des moins chers du moment : 74 € seulement

Si vous cherchez un moniteur offrant une expérience suffisamment fluide, mais qui ne nécessite pas de se ruiner, alors le modèle Acer KA242YEBI pourrait bien vous convenir. En ce moment, PC Componentes le propose à 74 euros.

Certains gamers et travailleurs ont un budget trop serré pour mettre la main sur un grand moniteur rafraîchi à 240 Hz. Si l’on est prêt à faire quelques concessions, il est possible de trouver des écrans PC très peu chers, mais tout de même efficaces, à l’image de l’Acer KA242YEBI, dont le taux de rafraîchissement grimpe jusqu’à 100 Hz. Et en ce moment, il est affiché à moins de 80 euros.

Les points forts de l’Acer KA242YEBI

Une dalle IPS Full HD de 24 pouces

Un taux de rafraîchissement de 100 Hz + un temps de réponse de 1 ms

Compatible AMD FreeSync

Proposé à plus de 100 euros chez d’autres e-commerçants, l’écran PC Acer KA242YEBI est aujourd’hui disponible à 74 euros chez PC Componentes.

Une bonne qualité d’image pour jouer ou travailler

L’écran Acer KA242YEBI est tout d’abord un écran assez petit, mais dont la diagonale de 23,8 pouces est tout à fait suffisante pour jouer ponctuellement ou travailler. Il peut même faire office d’écran secondaire, par exemple. Il est aussi et surtout assez ergonomique, puisqu’il est possible de régler son inclinaison. Malheureusement, on ne peut pas moduler sa hauteur ou le faire pivoter.

Concernant l’écran en lui-même, Acer a misé sur une dalle Full HD (1 920 x 1 080 pixels) et IPS, une technologie qui permet de profiter d’angles de vision bien larges ; pratique quand on regarde l’écran à plusieurs. Globalement, les images affichées seront bien nettes et détaillées. Côté connectique, on a droit à un port VGA et à un port HDMI 1.4.

Des contenus toujours fluides

Certes, ce moniteur Acer ne propose pas un taux de rafraîchissement très élevé comme la plupart des écrans taillés pour le gaming, mais la fréquence de 100 Hz promise ici permet tout de même de profiter d’un affichage fluide sans trop de latence. Les flous de mouvement durant les sessions de jeu devraient être correctement éliminés.

Ajoutons à cela un temps de réponse de 1 ms, grâce auquel les traînées floues et images fantômes seront évitées. Et n’oublions pas la présence de la technologie Visual Response Boost (VRB), qui garantit des images nettes, y compris sur les mouvements rapides. Enfin, la technologie AMD FreeSync Premium, idéal pour jouer sans saccades, ni déchirures d’écran, est aussi de la partie.

