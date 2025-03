Superbe affaire écran PC gaming : moins de 200 € pour du 34 pouces incurvé en UWQHD

Pensé pour celles et ceux qui jouent sur PC occasionnellement, l’écran Acer Nitro XZ340CUHbiiphx devrait vous plaire. Mieux encore, ce dernier voit son prix chuter à 199 euros, au lieu de 349 euros de base.

Acer Nitro XZ340CUHbiiphx

Les joueurs et les joueuses en quête d’un écran réactif n’ont parfois pas les moyens pour s’acheter une machine de compétition. Certains modèles présentent tout de même des caractéristiques intéressantes pour un prix vraiment contenu. C’est notamment le cas du moniteur Acer Nitro, proposant un écran très large avec une très bonne définition et qui coûte aujourd’hui moins de 200 euros.

Pourquoi choisir ce moniteur Acer ?

Sa dalle incurvée de 34 pouces avec une définition 3 440 x 1 440 pixels

Son taux de rafraîchissement à 100 Hz et un temps de réponse de 1 ms

Sa technologie Adaptive Sync

Avec un prix barré à 349,99 euros, l’écran PC Acer Nitro XZ340CUHbiiphx est désormais proposée à 199,99 euros seulement sur Cdiscount.

Un moniteur imposant mais immersif

L’Acer Nitro XZ340CUHbiiphx est dotée d’une diagonale conséquente de 34 pouces, de quoi offrir à l’utilisateur une expérience bien immersive. De plus, cet écran réglable est incurvé à hauteur de 1500R et procure une meilleure immersion dans le jeu, mais elle assure également un bon confort visuel, puisque vos yeux pourront parcourir la totalité de l’écran en conservant la même distance.

Ajoutons à tout cela une définition UWQHD+ (3 440 x 1 440 pixels), qui promet une excellente qualité d’image, une netteté appréciable et un bon niveau de détails. À l’arrière, on découvre deux ports HDMI, un DisplayPort et une prise casque audio.

Une bonne fluidité pour les joueurs occasionnels

Ce moniteur ne prétend pas offrir un taux de rafraîchissement très élevé, mais l’écran est tout de même capable de grimper jusqu’à 100 Hz. Cela est tout à fait correct pour profiter d’un affichage fluide et sans beaucoup de latence lors des combos. On a même droit à un taux de réponse de 1 ms pour gagner en réactivité et éviter tout retard ou ralentissement dans les actions de jeu.

Le constructeur ajoute aussi la technologie Adaptive Sync qui limite le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, ainsi que les saccades qui peuvent perturber une partie. Pour en profiter un maximum, il est préférable d’y associer une bonne carte graphique.

