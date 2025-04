En promo à moins de 80 €, cet écran PC incurvé Samsung de 24″ et 100 Hz est idéal pour la bureautique

Si vous cherchez un nouvel écran, ou un second moniteur pour votre bureau, sans investir des fortunes, le Samsung S36GD de 24 pouces est accessible pour 76,16 euros sur Amazon.

Le Samsung S36GD est un écran PC somme toute assez classique, mais suffisamment efficace pour attirer notre attention. Un format incurvé pour limiter la fatigue de l’œil, une diagonale de 24 pouces pour assurer une bonne visibilité et un taux de rafraîchissement qui monte à 100 Hz pour favoriser la fluidité. Tout ça avec une réduction de 42 % sur Amazon, il n’est jamais apparu à un prix aussi bas.

Les points forts du Samsung S36GD

Le taux de rafraîchissement à 100 Hz est un vrai plus

La courbure à 1 800 R qui est agréable pour les yeux

Il y a même un Game Mode pour les joueurs

Sur le site de Samsung, cet écran Essential Monitor S3 de 24″ est affiché à 131,60 euros. Alors qu’en allant sur Amazon, vous le retrouvez à 76,16 euros.

Un écran bureautique qui convient aussi aux gamers

Si, de base, le Samsung Essential Monitor S3 24 pouces est un écran PC plutôt dédié pour la bureautique, il peut aussi convenir pour un usage gaming modéré. Ne vous attendez pas à des performances de compétition, mais pour un écran PC à 76 euros, avoir de la Full HD à 100 Hz et un Game Mode pour améliorer les performances en jeu, c’est déjà une très bonne chose.

En plus, l’écran prend soin de vos yeux. D’une part avec son aspect incurvé à 1 800 R, mais aussi avec les technologies qui réduisent les émissions de lumière bleue et qui limitent le scintillement. Comme ça, vous pouvez passer de longs moments devant cet écran sans ressentir de gêne ou autre.

Le Samsung S36GD vous accompagne pour tout

Cet écran est vraiment un modèle multitâche. Avec son port HDMI et son port D-sub (VGA), vous pouvez brancher jusqu’à deux appareils dessus. Pas de DisplayPort, mais peut-on réellement le lui reprocher, compte tenu de son placement tarifaire ? Pas de haut-parleur non plus, mais une prise casque pour dépanner, même si on ne peut que vous conseiller d’utiliser des enceintes ou une barre de son.

Sinon, l’affichage en 1920 × 1080 pixels est on ne peut plus classique, avec un ratio 16:9 des plus classiques. Esthétiquement, il est sobre, avec un cadre noir qui peut paraître un peu large, on aurait un format plus borderless. Mais dans l’ensemble et surtout, rappelons-le, pour 76,16 euros, ça reste une très bonne affaire pour acquérir un nouveau moniteur.

Autrement, vous pouvez passer par notre guide d’achat des meilleurs écrans PC pour la bureautique dans notre guide d’achat spécifiquement dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.