En promo, cet écran PC Samsung incurvé de 27″ et 100 Hz est le bon deal pour changer de moniteur

Si vous cherchez un nouvel écran pour travailler confortablement, le moniteur Samsung S36GD pourrait bien vous convenir. Avec sa dalle de 27 pouces incurvée à 100 Hz, le confort sera de mise. Le tout pour 129 € seulement grâce à cette offre.

Samsung S36GD // Source : samsung.fr

Avec son écran Full HD de 27 pouces incurvé, son taux de rafraîchissement de 100 Hz et un design soigné, l’écran PC Samsung S36GD est avant tout pensé pour ceux qui souhaitent travailler confortablement sur une grande surface fluide. Pour se le procurer, c’est le bon moment, puisqu’il ne coûte pas plus de 130 euros.

Le moniteur Samsung S36GD en résumé

Une dalle FHD de 27 pouces avec une courbure à 1 800R

Un taux de rafraîchissement à 100 Hz et un temps de réponse de 4 ms

Des fonctionnalités pratiques

D’abord à 149 euros, l’écran PC Samsung S36GD se négocie aujourd’hui à 129 euros sur le site officiel de la marque.

Un moniteur immersif et à l’aise pour le multitâche

L’écran de Samsung va ravir les télétravailleurs, puisqu’avec sa diagonale de 27 pouces, il est possible d’ouvrir plusieurs fenêtres et les placer côte à côte pour avoir un aperçu sur les divers documents. Mieux encore, sa courbure de 1 800R permet d’avoir une vision plus large et d’être à l’aise pour faire du multitâche. Une chose est sûre, avec ce moniteur l’immersion est au rendez-vous.

Il profite d’une définition FHD (1 920 x 1 080p), au format 16:9 pour voir plus d’informations. Esthétiquement, il est très sobre et peut trôner sans souci sur un bureau, qu’il soit seul ou accompagné d’un autre écran.

Il peut aussi servir pour les joueurs et les joueuses

Le gaming n’est pas son domaine de prédilection, et pourtant, son taux de rafraîchissement peut monter jusqu’à 100 Hz. Et ça fait la différence avec des écrans similaires qui peuvent se contenter de 60 Hz, voire 75 Hz. Cette haute fréquence de rafraîchissement permet de profiter d’animations fluides, notamment si vous comptez l’utiliser pour quelques sessions de gaming.

Le fabricant sud-coréen propose même un mode de jeu, qui permet d’apporter plus de détails aux images, mais aussi d’optimiser les couleurs et les contrastes pour remporter la partie. Il ne faut pas non plus être trop exigeant avec lui, puisqu’avec 4 millisecondes de latence, ça risque de vous pénaliser sur les jeux qui demandent trop de réflexes. Enfin, côté connectique, elle est très limitée, avec seulement un port HDMI, un port VGA et une prise casque audio.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références dans la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC pour la bureautique.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.