Cet écran PC Samsung 27″ (100 Hz) idéal pour la bureautique est en promo à moins de 100 €

Avec sa dalle Full HD de 27 pouces et son taux de rafraîchissement de 100 Hz, le moniteur Samsung S27D302G est un modèle taillé pour la productivité. Il est généralement proposé à plus de 110 euros, mais actuellement, PC Componentes le vend à 99,16 euros.

Celles et ceux qui cherchent un écran PC secondaire, ou même un moniteur principal pour enchaîner quelques tâches de bureautique avec fluidité, et pourquoi pas quelques parties de jeu sans être trop exigeant sur les graphismes, pourront se tourner vers le Samsung S27D302G. Ce modèle de 27 pouces est simple, efficace et surtout pas cher : en effet, son prix ne dépasse pas les 100 euros.

Ce qu’il faut retenir du Samsung S27D302G

Un écran ergonomique

Une dalle Full HD IPS de 27 pouces

Un taux de rafraîchissement de 100 Hz

Habituellement proposé à plus de 110 euros, l’écran PC Samsung S27D302G est aujourd’hui disponible en promotion à 99,16 euros chez PC Componentes.

Un grand écran pratique pour travailler

Le Samsung S27D302G est un moniteur qui présente un design assez classique, avec son châssis noir et ses bordures plutôt fines autour de l’écran. Un écran qui est d’ailleurs soutenu par un pied assez compact, qui ne prend donc pas trop de place sur un bureau. Placer des périphériques sous l’écran PC ne devrait ainsi pas poser de problème. Ce modèle se révèle également assez ergonomique, puisque son inclinaison peut être réglée facilement. On aurait tout de même aimé que sa hauteur soit aussi modulable, pour plus de confort.

Côté écran à proprement parler, on a ici droit à une dalle Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 27 pouces, soit une diagonale idéale pour travailler confortablement et efficacement. On peut par exemple ouvrir plusieurs onglets ou fenêtres et les placer côte à côte sans que le tout devienne illisible. La dalle bénéficie par ailleurs de la technologie IPS, qui garantit des angles de vision bien ouverts.

Un peu de gaming, peut-être ?

Ce moniteur Samsung est plutôt destiné à la bureautique, mais son taux de rafraîchissement de 100 Hz pourrait attirer quelques joueurs occasionnels qui lancent des parties de temps en temps, et sur des titres peu gourmands. Ils pourront ainsi profiter d’une fluidité tout à fait convenable, mais ce taux pourrait ne pas correspondre aux gamers plus exigeants, pour qui un taux de 144 Hz est le minimum syndical.

Enfin, côté connectique, le Samsung S27D302G ne propose pas pléthore de ports, et se contente d’un port VGA et d’un port HDMI 1.4.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles pratiques pour travailler, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC pour la bureautique.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.