MacBook, Dell XPS, Galaxy Tab, Chromebook… Voici les 10 meilleures offres PC portables et tablettes du Prime Day

Lors du Prime Day d’Amazon, il y a de belles affaires à saisir, tout particulièrement sur les appareils informatiques, comme les PC portables et tablettes. Découvrez notre sélection : il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.

S’offrir un PC portable de qualité n’est pas toujours à la portée de tous. Alors lorsque le Prime Day débarque avec leurs lots de promotions, soit une opportunité de bien s’équiper sans se ruiner. Même les tablettes, que ce soit Apple ou Android, font aussi l’objet de belles réductions. Pour vous y retrouver parmi toutes les offres, nous avons sélectionné celles qui valent réellement le coup.

Les meilleures offres PC portables et tablettes lors du Prime Day

Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette sélection, retrouvez notre guide des meilleurs PC portables, mais aussi ceux dédiés pour le gaming et ceux à moins de 500 euros. Vous pouvez également consulter notre guide des meilleures tablettes et pour les petits budgets.

Samsung Galaxy Tab S10+

La Samsung Galaxy Tab S10 Plus, une tablette haut de gamme polyvalente qui cumule les atouts : grand écran AMOLED, puce puissante, Galaxy AI pour se simplifier la vie… Bonne nouvelle, durant le Prime Day elle profite de près de 30 % de remise.

Les avantages de la Samsung Galaxy Tab S10 Plus

Une dalle Dynamic AMOLED de 12,4 pouces + 120 Hz

Une puce Dimensity 9300+

Galaxy AI

Initialement affichée à 1 149 euros, la Samsung Galaxy Tab S10 Plus (Wi-Fi, 256 Go) est désormais proposée à 849 euros sur Amazon.

La version S10 Ultra est quant à elle vendue à 939 euros au lieu de 1 349 euros, toujours sur Amazon.

Apple iPad 11 avec Puce A16

Apple renouvelle sa tablette tactile classique avec une 11e génération s’équipant d’une puce A16 plus véloce. Et cette récente ardoise profite du Prime Day d’Amazon pour s’afficher avec 50 euros de moins.

L’Apple iPad 11 en quelques mots

Une puce A16 Bionic : ultra rapide pour les apps créatives et le multitâche

Un écran Liquid Retina 11 pouces : net, lumineux, réactif

Caméras avant/arrière 12 Mpx : parfaites pour visios et captures de qualité

Au lieu de 409,99 euros, l’Apple iPad 11 est aujourd’hui disponible en promotion à 359,99 euros sur Amazon.

On trouve aussi l’iPad 10e génération en promotion à 284 euros sur Amazon.

Honor Pad X8a

Jusqu’à 39 % de remise chez Dell PC portables, écran gaming, accessoires… Les soldes d’été ont commencé chez Dell ! On a même selectionné pour vous l’ordinateur portable Dell Inspiron 15 : en promotion à 399 euros seulement, avec un processeur AMD Ryzen 7, 16 Go de RAM et un écran 120 Hz.

La tablette tactile Honor Pad X8a est un modèle simple et efficace qui a surtout l’avantage d’être vraiment peu chère. Pendant le Prime Day, elle ne coûte pas plus de 120 euros.

Les points forts de la Honor Pad X8a

Un écran au top pour le streaming et le multimédia

MagicOS 8.0 (basé sur Android 14) est super fluide

Autonomie de 14 h en lecture vidéo continue

Lancée à 199,90 euros, la version 128 Go de la Honor Pad X8a est actuellement disponible en promotion à seulement 119 euros sur Amazon.

HP Victus 16-r1001sf

Une belle fiche technique avec un i7 14e gen, une RTX 4070, un écran 144 Hz et un design blanc éclatant, le HP Victus 16-r1001sf aligne les specs sérieuses. Et à l’occasion du Prime Day, il s’affiche avec 35 % de remise.

Le HP Victus 16-r1001sf en résumé

Une puissante carte graphique Nvidia RTX 4070

Un processeur i7-14650HX (20 cœurs) pour encaisser multitâche et création sans trembler

Un écran 144 Hz Full HD IPS de 16 pouces pour jouer avec confort et fluidité

Au lieu de 1 599 euros, le HP Victus 16-r1001sf est aujourd’hui disponible en promotion à 1 059 euros sur Amazon.

Lenovo Legion 5 15IRX10

Avec sa RTX 5070, son i7 de 13e génération et ses 32 Go de mémoire vive, il a tout ce qu’il faut pour lancer les jeux AAA dans de bonnes conditions. Mieux encore, il s’affiche avec 300 euros de moins pendant le Prime Day.

Que propose le Lenovo Legion 5 15IRX10 ?

Une dalle OLED WQXGA de 15,1 pouces à 165 Hz

La RTX 5070 avec i7 de 13e gen

Accompagné de 32 Go RAM et 1 To de SSD

Au lieu d’un prix barré à 1 899 euros, le Lenovo Legion 5 15IRX10 est en ce moment remisé à 1 599 euros sur Amazon.

MacBook Air 13” M4

Une envie de changement côté ordinateur portable ? Le MacBook Air 13 avec sa puce M4 est l’un des meilleurs ordinateurs portables du moment. Puissant, léger avec un superbe écran LCD, il se trouve moins cher pendant le Prime Day.

Les forces de l’Apple MacBook Air 13″ M4 2025

Puce Apple M4 gravée en 3 nm

Une grosse autonomie jusqu’à 18 heures

Des finitions raffinées et une belle dalle LCD

Au lieu de 1 199 euros, l’Apple MacBook Air 13 M4 est en ce moment disponible en promotion à 974 euros sur Amazon.

Microsoft Surface Pro 11

Les Surfaces de Microsoft sont des appareils hybrides à mi-chemin entre une tablette et un PC portable. La dernière en date est la Microsoft Surface Pro 11, un appareil nomade et puissant sous puce Qualcomm qui voit sont prix passer fondre lors du Prime Day.

Les atouts du Microsoft Surface Pro

Un design toujours aussi élégant

Les performances du Snapdragon X Elite

L’écran Oled, lumineux et calibré

Très bonne autonomie

Avec un prix barré à 1 649 euros, le Microsoft Surface Pro est en ce moment à 885 euros sur Amazon.

Asus ProArt PZ13 OLED

L’Asus ProArt PZ13 se transforme en PC portable, et avec son écran tactile, l’appareil peut être utilisé en tablette. Un appareil hybride polyvalent et puissant avec sa puce ARM, qui devient plus intéressant avec près de 700 euros de remise.

L’Asus ProArt PZ13 OLED, c’est quoi ?

Un format hybride et pratique au quotidien

Un écran Oled tactile de 13 pouces en 3K

Un processeur Qualcomm Snapdragon X Plus avec Copilot+

De base à 1 499 euros, l’Asus ProArt PZ13 se négocie aujourd’hui à 799 euros sur Amazon.

Dell XPS 13 (9350)

Avec son look attrayant, sa légèreté et sa puce Intel Core Ultra, le récent Dell XPS (9350) est capable de répondre au mieux aux exigences des utilisateurs et des utilisatrices. Plutôt onéreux, il est en ce moment à moitié prix pendant le Prime Day.

En quoi le Dell XPS 13 (9350) est-il intéressant ?

Un design sublime avec un écran FHD+ à 120 Hz

Une puce Intel Core Ultra 5 Series 2 + 16 Go RAM + 512 Go SSD

Une autonomie confortable

Le Dell XPS 13 (9350) est habituellement vendu à 1 699 euros, mais durant le Prime Day, il s’affiche à 899 euros sur Amazon.

Asus Chromebook CX3402

Si vous cherchez un PC portable et que votre budget est limité, l’Asus Chromebook CX3402 devrait vous plaire. Il profite d’un processeur Intel Core i3 de 13e gen efficace et surtout de Chrome OS, toujours aussi fluide et simple d’utilisation. Déjà abordable, le voilà avec 172 euros de remise durant le Prime Day.

Ce qu’il faut retenir de l’Asus Chromebook CX3402

Une dalle IPS-LCD Full HD de 14 pouces

Une puce i3 de 13e gen + 8 Go de RAM

ChromeOS, toujours aussi pratique

D’abord à 449 euros, puis réduit à 349 euros, l’Asus Chromebook Plus CX3402 est dorénavant disponible à 277 euros seulement sur Amazon.

Les Soldes d’été 2025 x Prime Day avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. Mais, entre deux, le Prime Day d’Amazon a fait son apparition, jusqu’au 11 juillet. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Amazon Prime Day 2025

Soldes d’été 2025

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été et du Prime Day, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles publiés

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.