RTX 5060 + Ryzen 7 250, c’est la puissante config’ de ce laptop gaming bénéficiant de 400 € de remise durant le Prime Day

C’est un sacré PC gamer qui vous attend chez Amazon pendant le Prime Day avec le Lenovo LOQ 15AHP10 que vous retrouvez à 1 099,99 euros alors qu’il coûte normalement 1 499,99 euros.

Si vous avez attendu les soldes et en particulier le Prime Day pour trouver un PC portable suffisamment puissant pour faire tourner tous vos jeux et logiciels les plus gourmands, le Lenovo LOQ 15AHP10 est un concurrent de taille. Ce laptop doté d’une fiche technique solide ne fait pas que des promesses, il les tient. Son usage premier est le gaming, mais même si vous êtes un créateur exigeant, un professionnel de l’image ou de la vidéo, il fait des étincelles. Une machine onéreuse sur laquelle il est possible d’économiser tout de même 400 euros.

Les avantages du Lenovo LOQ 15AHP10

L’alliance du processeur et de la carte graphique

L’écran Full HD de 15,6 pouces à 144 Hz et G-Sync

Les 32 Go de RAM avec un SSD de 1 To

Ces derniers temps, le Lenovo LOQ 15AHP10 était vendu 1 499 euros. Mais grâce au Prime Day il est affiché pendant quelques jours à 1 099,99 euros.

Une machine qui n’a de portable que le nom, ou presque

Jusqu’à 39 % de remise chez Dell PC portables, écran gaming, accessoires… Les soldes d’été ont commencé chez Dell ! On a même selectionné pour vous l’ordinateur portable Dell Inspiron 15 : en promotion à 399 euros seulement, avec un processeur AMD Ryzen 7, 16 Go de RAM et un écran 120 Hz.

L’ordinateur Lenovo LOQ 15AHP10 est certes portable, mais il n’a pas forcément vocation à être utilisé en mode nomade. La machine est plutôt imposante et lourde puisqu’elle fait 359,86 x 258,7 x 21,9/23,9 mm pour 2,4 kg. Un poids au-dessus de la moyenne qui est justifiée par l’ajout dans le PC d’une carte graphique dédiée qui alourdit le tout. Mais c’est le prix à payer pour avoir une machine capable de faire tourner n’importe quel jeu ou logiciel actuellement sur le marché.

Pour l’écran, pas d’OLED, on reste sur une dalle LED classique qui affiche de la Full HD sur 15,6 pouces avec une fréquence de rafraîchissement qui s’élève à 144 images par seconde. En plus, il est compatible Nvidia G-Sync pour améliorer la fluidité. La couverture colorimétrique sRGB est correcte, peut-être en deçà de la moyenne si vous en avez un usage professionnel. Aussi, si vous passez en mode Performance, il se peut qu’il soit un peu bruyant.

Lenovo met entre vos mains un laptop puissant

Pour faire tourner vos jeux, le Lenovo LOQ 15AHP10 est équipé d’un beau duo de composants : un AMD Ryzen 7 250 avec une Nvidia GeForce RTX 5060 accompagnée de 8 Go de RAM GDDR7. Avec ça, vous profitez du DLSS 3 et du ray tracing pour un rendu de toute beauté dans vos jeux vidéo. Et vous avez là tout l’intérêt de la compatibilité Nvidia G-Sync. Pour la mémoire vive, il y a 32 Go de RAM DDR5-5600 et le stockage se fait sur un SSD M.2 PCIe 4.0 de 1 To.

La batterie de 60 Wh est assez généreuse, mais qui dit PC gaming dit grosse consommation. Ainsi, en jeu intensif, vous ne pourrez pas compter sur elle pendant plus d’1 h 30, voire 2 h. Si vous l’utilisez en usage mixte, vous l’avez entre 4 h à 6 h. La connectique en fait un véritable centre multimédia avec trois ports USB-A 3.2 Gen 1, un port HDMI 2.1, un DisplayPort, un port RJ45 et une prise jack. Sans oublier le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2.

S’il vous faut une machine plus puissante ou polyvalente, vous pouvez vous tourner vers notre guide d’achat sur les meilleurs PC portables gamer pour découvrir les laptops recommandés par la rédaction.

Les Soldes d’été 2025 x Prime Day avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. Mais, entre deux, le Prime Day d’Amazon a fait son apparition, jusqu’au 11 juillet. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Amazon Prime Day 2025

Soldes d’été 2025

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été et du Prime Day, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles publiés

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.