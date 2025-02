Un ultraportable avec une config’ gaming (RTX 4060, i7, 16 Go de RAM) et 800 € de réduction, c’est chez Amazon que ça se passe !

Si vous êtes à la recherche d’un ultra-portable performant pour toutes vos taches créatives et même du jeu, il va falloir faire vite. Le Lenovo Yoga Pro 9 avec sa RTX 4060, son I7 et son superbe écran 3K est en promotion sur Amazon passant de 2 199 euros à 1 399 euros, mais les stocks sont très limités.

Un ultrabook est l’une des solutions parfaites pour les besoins des travailleurs nomades. Le Lenovo Yoga Pro 9 14IRP8 fait partie de cette catégorie, mais avec une configuration gaming musclée comme le montre son processeur i7 de 13ᵉ génération et sa carte graphique RTX 4060. En plus d’être véloce, il est aujourd’hui en forte promotion sur Amazon.

Le Lenovo Yoga Pro 9 14IRP8 en trois points

Un GPU RTX 4060 8 Go

Un superbe écran 3K

Un processeur I7-13705H de 13e génération

Au lieu de 2 199 euros, le Lenovo Yoga Pro 9 14IRP8 est aujourd’hui disponible en promotion à 1 399 euros sur Amazon.

Une puissance a toute épreuve ! Pour les créatifs et les joueurs

Dans le châssis de cet ultrabook se cache un Intel Core I7-1305H, un processeur de 13ᵉ génération capable de gérer la pression des taches les plus exigeantes sans broncher. Les 16 Go de RAM et le SSD de 1 To qui l’accompagnent, assure une réactivité impressionnante et des temps de chargement optimisés.

Pour les amateurs de gaming, ou les créateurs de contenu, la carte graphique (ou GPU) NVIDIA RTX 4060 (avec 8 Go dédiés) offre des performances intéressantes pour un ultrabook, permettant de jouer avec des détails plus ou moins élevés. Enfin, pour cette partie, cela dépendra des jeux lancés, car n’oublions pas qu’un PC portable n’aura jamais les performances d’une tour avec une carte graphique classique. En plus des jeux, travailler sur des logiciels gourmands comme la suite Adobe sera un jeu d’enfant pour cette configuration.

Un bon écran et une connectique fournie

Ce Lenovo Yog Pro 9 arbore un châssis en aluminium robuste, et en même temps élégant. Son format de 14,5 pouces permet de rester compact, tout en offrant un bon confort d’affichage. L’écran de 3 K (3072 x 1920 pixels) affiche des couleurs éclatantes, ce qui fait de lui un outil idéal pour le montage photo, la retouche vidéo et même pour de belle session gaming. Avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, la réactivité sera au rendez-vous dans toutes les taches qu’elles soient bureautiques ou dans la consommation de contenus.

Ce laptop propose toute la connectique actuelle en commençant avec deux ports USB-A 3.2 Gen 1, un port HDMI 2.1, un port Thunderbolt 4, un USB-C 3.2 qui fait Display-Port en même temps. La recharge est assurée par l’USB-C ce qui lui confère la fonction de charge rapide, permettant de récupérer plusieurs heures de batterie en quelques minutes. Un point essentiel pour les utilisateurs en déplacement. Autre bon point, Windows 11 est préinstallé, ce qui indique que vous n’aurez pas besoin de créer une clé pour le système d’exploitation de Microsoft.

