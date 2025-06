Ce laptop Lenovo à la grosse config’ (Ryzen 7 Pro, 32 Go de RAM, 1 To de SSD) est bradé à -41 %

Pas de RGB ni d’écran OLED clinquant ici. Le ThinkPad P14s Gen 5 assume son ADN professionnel jusqu’au bout des ports USB-C. Une configuration solide, un écran calibré, un châssis sobre et un ensemble pensé pour celles et ceux qui veulent un outil fiable, performant et portable. Une machine de production, pas un gadget. Lenovo fait une grosse promotion sur ce laptop de 1 699 euros à 999 euros.

Lenovo ne joue pas la carte du clinquant ici. Le ThinkPad P14s Gen 5 (AMD) s’adresse à celles et ceux qui veulent une machine de production sérieuse. Pas de LED RGB, pas d’écran tactile gadget : juste une fiche technique affûtée, une autonomie bien gérée, et une fiabilité béton. Le genre de laptop qu’on sort dans un train, dans une salle de réunion ou dans un coworking sans avoir l’air de lancer une LAN party. Lenovo casse les prix sur son site, le ThinkPad P14s Gen 5 sacrifie 41% de son prix.

Les atouts de ce Lenovo ThinkPad P14s Gen 5

Un beau trio CPU AMD Ryzen 7 Pro, 32 Go de RAM et 1 To en SSD

Un Ă©cran IPS de 14 pouces WUXGA Ă 60 Hz

Un design pro et solide avec clavier rétroéclairé

Au lieu de 1 699 euros, le ThinkPad P14s Gen 5 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 999 euros sur le site de Lenovo.

Un laptop taillé pour les pros

Lenovo sort l’artillerie lourde côté processeur avec une puce AMD Ryzen 7 PRO 8840HS, qui grimpe jusqu’à 5,1 GHz en boost. Le tout accompagné de 32 Go de RAM DDR5 à 5600 MHz et d’un SSD PCIe Gen4 de 1 To, pour un accès ultra-rapide aux fichiers lourds, projets multimédia ou environnements virtualisés. La carte graphique intégrée AMD Radeon 780M assure de son côté un rendu fluide, que ce soit pour de la visualisation 3D légère, du traitement d’image ou de la bureautique intensive.

Et comme tout bon ThinkPad qui se respecte, la machine respecte les standards de robustesse MIL-STD-810H : châssis renforcé, clavier résistant aux éclaboussures, charnières solides. C’est conçu pour encaisser les déplacements, les manipulations intensives, et ça respire la fiabilité industrielle.

Dernier point notable, ce modèle est livrĂ© sans système d’exploitation, un choix pertinent pour les structures IT qui souhaitent une installation propre, customisĂ©e, sans surcouche ni logiciels prĂ©installĂ©s inutiles. Et pour les utilisateurs classiques, il suffit de suivre l’un de nos tutos pour installer Windows 10 ou la dernière dĂ©clinaison Windows 11.

Un affichage calibré aux petits oignons

L’écran 14 pouces WUXGA (1920 x 1200 px) se distingue d’abord par son ratio 16:10, bien plus confortable pour les tâches de productivité que le traditionnel 16:9. La dalle IPS antireflet, non tactile, affiche une luminosité de 400 nits, suffisante pour rester lisible dans des environnements lumineux ou face à une fenêtre. Les angles de vision sont larges et l’absence de reflets renforce encore la lisibilité en toutes circonstances.

Mais là où cet écran prend de l’intérêt, c’est sur sa couverture à 100 % du spectre sRGB. Les professionnels de l’image ou ceux qui ont besoin d’un rendu fidèle y trouveront une vraie plus-value. Les couleurs sont équilibrées, le contraste est précis, et l’ensemble reste cohérent pour de la création visuelle légère ou du traitement documentaire rigoureux.

Enfin, le panneau est certifié faible lumière bleue, un détail qui compte pour celles et ceux qui enchaînent les heures devant leur écran. Ce n’est pas un moniteur de gamer, mais une dalle sobre, calibrée et économe en énergie, parfaitement alignée avec la philosophie ThinkPad.

