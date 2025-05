Le récent Dell XPS 13 et sa config bien musclée (Ultra 7, 32 Go RAM, SSD 1 To, écran 120 Hz) s’allège de 700 €

Le Dell XPS 13 (9350) est un PC portable fin, léger et puissant qui est certifié Copilot+ pour prendre en charge toutes les fonctions liées à l’IA. Son seul défaut : son prix, qui est atténué avec cette réduction de 700 euros sur Amazon.

Dell XPS 13 (9350) // Source : Dell

De plus en plus, les laptops XPS de chez Dell viennent faire de l’ombre à la concurrence, notamment avec les MacBook Air dans le viseur. On est ici sur un PC ultra-compact qui se débarrasse de son pavé numérique pour gagner en compacité, mais qui ne néglige pas la puissance pour autant. La fiche technique est impressionnante, d’autant que Dell fait souvent des mises à jour sur ses machines. Si vous êtes en quête de puissance et avec du budget à disposition, vous le retrouvez sur Amazon avec 33 % de réduction.

Les points forts du Dell XPS 13 (9350)

L’écran de 13,4 pouces affiche de la Full HD+ à 120 Hz

La puissance du processeur Intel Core Ultra 7 Series 2

Il est si fin et léger qu’on pourrait le faxer

Le Dell XPS 13 (9350) est un PC portable premium, parmi les hauts de gamme. Preuve en est, son prix de base de 2 149 euros. Avec la Tech Week jusqu’au 13 mai, vous l’avez pour 1 449 euros.

Un ultrabook sérieux

Le Dell XPS 13 version 9350 présenté ici retrouve les finitions premium qui ont fait le succès de la marque. Fermé, il est vraiment très fin puisqu’il fait 15 × 199 × 295 mm pour seulement 1 190 g. Le format 13 pouces ne va pas convaincre tout le monde, notamment si vous avez besoin d’avoir un grand écran pour plus de détails. Mais si vous cherchez un PC à emmener partout, c’est le top du laptop.

Son écran n’a beau faire que 13,4 pouces de diagonale, il affiche quand même de la Full HD+, soit 1 900 x 1 200 pixels sur du LCD IPS. Le tout avec une fréquence de rafraîchissement de 120 images par seconde, ce qui annonce une belle fluidité pour la navigation et toute autre application.

Une fiche technique qui laisse rêveur

Le PC portable ne se contente pas d’avoir un beau profil, il est aussi constitué de composants de qualité. En l’ouvrant, vous découvrez un processeur Intel Core Ultra 7 Series 2 avec 8 cœurs, 16 threads, 12 Mo de cache et une fréquence boostable à 4,8 GHz. Si vous n’êtes pas convaincu, il est accompagné de 32 Go de mémoire LPDDR5X et d’un SSD M.2 NVMe de 1 To. De quoi faire tourner toutes vos applications sans broncher.

Il est certifié Copilot+, donc si vous avez besoin d’utiliser l’IA dans votre travail, pas uniquement pour du génératif, cet ordinateur est tout indiqué pour vous accompagner. D’autant que sa batterie de 55 Wh et sa consommation maitrisée lui permettent de tenir une bonne journée en usage classique, selon le constructeur. La charge rapide 60 W permet de vous faire remonter la pente rapidement. Pour la connectique, vous avez un Thunderbolt 4 avec DP 2.1 et Power Delivery de chaque côté.

Si vous cherchez un bon ultrabook et que ce Dell XPS 13 9350 ne vous a pas convaincu, vous pouvez en retrouver d’autres dans notre guide des meilleurs ultraportables.

