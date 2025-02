Dell Inspiron 7440 : écran 2,8K 120 Hz et Intel Core Ultra 7 pour un super prix sont au programme

Dell frappe fort avec son PC portable Inspiron 7440 qui a tout pour séduire le plus nomade des utilisateurs : un écran 2,8K Dolby Vision, un son Dolby Atmos, 120 images par seconde et prêt pour utiliser l’IA, tout ça avec 200 euros de moins sur Amazon.

Dell Inspiron 7440 // Source : Dell

Le Dell Inspiron 7440 est un puissant PC de travail auquel il ne manque qu’une carte graphique dédiée pour être une vraie machine gaming. En l’état, il permet quand même de faire tourner quelques jeux, mais il est plutôt indiqué pour les charges de travail qui nécessitent de la puissance. C’est pour ça qu’il déroule une fiche technique plutôt impressionnante et un prix en baisse de 17 % chez Amazon, ce qui le fait passer sous la barre symbolique des 1 000 euros.

Les points forts du Dell Inspiron 7440

Son écran 2,8K sur 14 pouces au format 16:10 à 120 Hz

Un processeur Intel Core Ultra 7-155H avec 32 Go de RAM

Sa compatibilité avec l’IA qui permet d’augmenter les images et vidéos

Jusqu’à maintenant, le Dell Inspiron 7440 était vendu 1149 euros, mais c’était sans compter cette promotion providentielle chez Amazon permettant de le commander pour 949 euros.

Un PC conçut pour vivre avec son temps

Le Dell Inspiron 7440 est un ordinateur portable parmi les plus puissants qui ne soit pas un modèle gaming. Il a plutôt été conçu pour la productivité et le travail, en témoigne son processeur Intel Core Ultra 7 155H avec 24 Mo de cache, 16 cœurs, 22 threads et cadencé au maximum à 4,8 GHz. Ce processeur intègre un moteur spécialement dédié à l’IA, qui va servir à améliorer vos performances, mais aussi la qualité de la vidéo lorsque vous faites des visioconférences, par exemple en maintenant le contact visuel même lorsque vous regardez ailleurs.

Sa taille de 14 pouces pourrait paraître un peu petit, surtout pour du travail sur de la photo ou de la vidéo, mais son format 16:10 affiche une belle surface de travail. Surtout que cette dernière a une résolution de 2,8K avec une fréquence de rafraîchissement maximum de 120 Hz. Avec ça, vous avez un affichage fluide renforcé par une technologie de réduction de lumière bleue pour préserver vos yeux.

Une puissance qui n’a rien à envier à un PC gaming

Le stockage sur cet ordinateur se fait grâce à un SSD M.2 PCIe NVMe de 1 To et pour ce qui est de la mémoire vive, vous avez deux barrettes de 16 Go de RAM LPDDR5X qui tournent à 6400 MT/s. Une configuration globale qui n’a pas à rougir face à un gros PC gamer, même si, ici, il faudra se contenter d’une puce graphique Intel Arc. Malgré tout, cet ordinateur ne pèse que 1,77 kg, ce qui fait que vous pouvez le transporter assez facilement. Quant à la batterie, la charge rapide permet de retrouver 80% d’autonomie en 60 minutes seulement. Par contre, l’autonomie théorique de 7h s’approche plutôt de 4h en pratique, donc il ne faut pas oublier son chargeur.

Conçu pour être une véritable station de travail, il propose une connectique en adéquation avec ce positionnement. Vous avez donc deux ports USB-A 3.2 Gen 1, un port Thunderbolt 4.0, unport HDMI 1.4, un lecteur de carte microSD et une prise jack. En plus de tout ça, vous profitez d’une image Dolby Atmos et d’un son Dolby Atmos, ce qui permet de s’immerger dans tous vos contenus.

Nous vous proposons aussi de consulter notre guide d’achat sur les meilleurs PC portables du moment pour trouver une machine qui vous correspond.

