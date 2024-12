Ce laptop 2-en-1 Dell bien équipé (Core 5, 16 Go RAM et SSD 1 To) est à un super prix sur Amazon

Si vous souhaitez remplacer votre laptop vieillissant, sans devoir dépenser plus de 1 000 euros, ce modèle proposé par Dell saura combler vos attentes. Avec son format 2-en-1, son Intel Core 5 et 1 To de SSD, il revient à moins de 730 euros au lieu de 850 euros.

Si votre laptop enchaîne les bugs et commence à rendre l’âme, et que vous souhaitez investir dans une machine plus performante sans pour autant débourser une grande somme : le PC portable Dell Inspiron 14 7440 est une bonne solution. Sa conception permet de l’utiliser à la fois comme une tablette ou un PC portable, et sa fiche technique est solide pour enchaîner les tâches du quotidien. Intéressés ? Sachez qu’en ce moment Amazon le propose 120 euros moins chers.

Que retenir de ce Dell Inspiron 14 7440 ?

Un laptop polyvalent et pratique au quotidien

Des performances efficaces avec un Intel Core 5 120U + 16 Go de RAM

Un SSD NVMe de 1 To pour accueillir vos données

Habituellement proposé à 849 euros, le PC portable Dell Inspiron 14 7440 s’affiche en ce moment à 729 euros sur le site d’Amazon.

Un format 2-en-1 idéal pour la productivité

Avec le Dell Inspiron 14 7440, vous avez un ordinateur portable capable de passer rapidement en mode tablette, et s’utiliser comme telle, grâce à sa charnière à 360°. Elle lui permet d’adopter plusieurs positions, comme le mode « socle », pratique pour regarder un film. Le mode « tente », adapté pour suivre une recette de cuisine, un mode « tablette » que les créatifs vont sûrement apprécier s’ils misent en plus sur le stylet en option, ou encore le mode « PC portable » classique, pour travailler efficacement.

Ce modèle polyvalent utilise une dalle Full HD+ (1 920 x 1 200 pixels) de 14 pouces, rafraîchie à 60 Hz et qui propose, grâce à la technologie IPS, des angles de vision bien ouverts. Quant à son format 16:10, il permet en plus de profiter de plus de contenus à l’écran pour faire du multitâche par exemple.

De bonnes performances pour les tâches du quotidien

Le châssis embarque un Intel Core 5 120U (jusqu’à 5 GHz en mode Turbo) associé à 16 Go de RAM. Avec une telle configuration, tout à fait capable de supporter un usage multitâche poussé, notamment en bureautique, ou même de l’applicatif poussé. Ce CPU intègre également une puce Intel Graphics qui, si elle n’est pas recommandée pour du jeu de haute qualité, permet tout de même de faire tourner quelques jeux esport et 2D de manière très correcte.

Vous pourrez compter sur un SSD de 1 To pour pouvoir conserver vos données, d’autant qu’il est NVMe pour assurer des transferts rapides et une bonne réactivité. Pour faire tenir la machine, HP intègre sur sa machine une batterie de 54 Wh. D’après le constructeur, cela permettrait d’utiliser l’ordinateur portable pendant une bonne dizaine d’heures. Ce chiffre est amené à varier en fonction de votre utilisation, mais si vous tombez à cours de batterie : en 1 h heure de charge, vous régénérez 80 % de la batterie.

