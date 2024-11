363 €, c’est le super prix de ce Dell Inspiron 15 avec Ryzen 5 et écran 120 Hz en ce pré-Black Friday

Le Dell Inspiron 15 est un PC portable idéal pour celles et ceux qui souhaitent changer leur équipement et s’offrir un modèle puissant, sans pour autant se ruiner avant. Ce laptop bien conçu est justement proposé à 363 euros au lieu de 449 euros sur le site de la marque, juste avant le Black Friday.

Dell est une marque de confiance réputée pour ses laptops aux fiches techniques équilibrées. La gamme Inspiron figure parmi les plus plébiscitées de son catalogue, et actuellement, c’est le modèle Inspiron 15 3535 qui nous intéresse plus particulièrement. Ce dernier cumule les atouts, entre son Ryzen 5 série 7000, son écran rafraîchi à 120 Hz, sa légèreté ou encore son prix, qui ne dépasse pas les 370 euros pendant le pré-Black Friday.

Les points forts du Dell Inspiron 15 3535

Un laptop léger et fin

Une dalle FHD IPS de 15,6 pouces + 120 Hz

Un combo Ryzen 5 7520U + 8 Go de RAM + SSD de 512 Go

Auparavant affiché à 449 euros, puis réduit à 379 euros, le Dell Inspiron 15 3535 est aujourd’hui proposé à 363 euros sur le site de Dell grâce au code promo FRInspironNB4

Le prix réduit du Dell Inspiron 15 après application du code promo sur le site de la marque.

Une fluidité bien agréable

Le PC portable Dell Inspiron 15 est tout d’abord un modèle plutôt élégant avec son châssis noir mat sobre, qui devrait convenir aux goûts du plus grand nombre. Il a surtout l’avantage d’être léger, puisqu’il ne pèse que 1,63 kg, et assez fin, avec son épaisseur de 16,96 mm et de 18,99 mm au niveau de la charnière. On a donc là un laptop pratique à emporter partout avec soi. Et malgré sa finesse, il embarque une connectique plutôt fournie, composée d’un port USB 2.0, d’un port USB-A 3.2 Gen 1, d’un port USB-C 3.2 Gen 1, d’un port HDMI 1.4, d’une prise jack et d’un lecteur de carte SD.

Pour ce qui est de son écran, on a droit à une dalle Full HD IPS de 15,6 pouces, une diagonale idéale pour travailler confortablement, ouvrir plusieurs onglets et faire du multitâche. Pour couronner le tout, l’écran offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz, soit la promesse d’une excellente fluidité dans l’interface (pratique lorsque l’on doit exécuter rapidement une série de tâches), mais aussi au cours de certaines sessions de jeux.

De bonnes performances pour le travail

Le Dell Inspiron 15 renferme par ailleurs un processeur AMD Ryzen 5 7520U 4 cœurs cadencé à 2,8 GHz (boost jusqu’à 4,3 GHz) et couplé à 8 Go de mémoire vive. Une configuration grâce à laquelle on peut enchaîner les tâches classiques comme la navigation web, le traitement de texte ou encore le visionnage de séries. On aurait tout de même aimé une RAM plus généreuse pour pouvoir faire du multitâche plus efficacement. Par ailleurs, le laptop est aussi équipé d’une carte graphique AMD Radeon qui, si elle n’est pas recommandée pour du jeu de haute qualité, permet tout de même de faire tourner quelques jeux esport et 2D de manière très correcte. Notons aussi la présence d’un SSD de 512 Go qui, en plus de proposer une capacité de stockage considérable, permet d’accélérer les lancements de la machine et de réduire les temps de chargement.

Enfin, côté autonomie, la marque promet 10 heures d’utilisation avant de devoir passer par la case recharge. Justement, la fonction ExpressCharge permet de recharger la batterie à 80 % en 1 heure, mais seulement lorsque le système est éteint ou en mode veille prolongée et avec un adaptateur secteur adapté.

