Avec sa RTX 4070, le PC gamer MSI Sword 16 fait des étincelles chez Boulanger avec une réduction pré-Black Friday de 600 €

Cette période de Black Friday est le moment idéal pour se faire plaisir, comme avec cet ordinateur portable gaming, le MSI Sword 16, que vous retrouvez à moins de 1500 euros au lieu de 2099 euros.

Pour profiter de vos jeux vidéos dans les meilleures conditions, rien ne vaut un setup fixe avec une bonne tour, un écran de zinzin et un combo clavier/souris en accord avec le reste. Mais si vous souhaitez jouer partout, il faut un PC portable. Forcément, il faut faire quelques concessions sur certaines choses, mais le MSI Sword 16 semble faire fi de ces considérations et propose une configuration XXL avec, pendant ce pré Black Friday, un prix qui défie la gravité.

Les points forts du MSI Sword 16

Bien entendu la carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070

Le processeur Intel Core i7 14650HX assure le show

Avec 32 Go de RAM, vous ĂŞtes tranquille un bon moment

Le MSI Sword 16 est une véritable machine de guerre dont la configuration justifie le prix de base de 2 099 euros. Heureusement, le Black Friday est passé par là et vous permet de le commander pour 1 499 euros en ce moment chez Boulanger.

Un PC portable pour jouer n’importe oĂą, n’importe quand

Le MSI Sword 16, en tout cas dans la dĂ©clinaison proposĂ©e ici, est un ordinateur portable qui mesure 35,9 x 2,7 x 26,6 cm et qui pèse le modique poids de 2,3 kg. On est donc loin des ultrabooks et des PC portables aussi lĂ©gers qu’une plume, mais compte tenu de la prĂ©sence d’une carte graphique dans la machine, on ne peut que l’excuser. Ça ne vous empĂŞchera pas de l’emmener partout pour lancer une game dans l’avion ou le train.

Vous allez profiter de vos jeux sur un Ă©cran Full HD de 16″, avec une frĂ©quence de rafraĂ®chissement de 144 Hz maximum. Autant nous n’avons rien Ă redire sur ce dernier point, autant les marques devraient commencer Ă proposer des Ă©crans de meilleure qualitĂ© sur leurs PC gamers. Parce qu’avoir une RTX 4070 et 32 Go de RAM pour jouer sur un Ă©cran Full HD, c’est un peu dommage.

Une carte graphique RTX 4070 qui carry tout le game

ForcĂ©ment, la star de cette configuration, c’est la carte graphique incluse qui fait la diffĂ©rence entre ce PC et un PC bureautique. Il s’agit d’une Nvidia GeForce RTX 4070 avec 8 Go de mĂ©moire GDDR6 dĂ©diĂ©e. Une très bonne initiative qui permet de soulager les 32 Go de RAM de l’ordinateur et le processeur Intel Core i7 14650HX pour proposer plus de fluiditĂ© et de puissance.

Le point faible de ce PC, comme sur toutes les machines gaming portables, c’est bien sĂ»r l’autonomie. Si vous jouez sur batterie Ă de gros jeux, n’espĂ©rez pas tenir plus de 3h en gros. Ce qui pousse Ă avoir une batterie externe ou de jouer sur secteur, mais ça enlève tout le cĂ´tĂ© pratique du PC portable.

Pour vous aider Ă trouver le PC portable gamer qui vous correspond, aussi bien en termes de performances que de prix, vous pouvez piocher parmi les modèles recensĂ©s dans notre guide d’achat dĂ©diĂ©.

Pour ne rien rater des offres en avant-première du Black Friday

Eh oui, le Black November a d’ores et dĂ©jĂ commencĂ© pour la majoritĂ© des e-commerçants français, une aubaine pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’annĂ©e Ă prix rĂ©duits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.