Darty brade le récent MacBook Air 13 M3 à un prix jamais vu, dans sa puissante version avec 24 Go de RAM et un SSD de 512 Go

Le MacBook Air 2024 est un ultrabook de choix chez Apple. Il embarque la puce M3, et a su se montrer convaincant lors de notre test en obtenant la note de 9/10. On vous le recommande chaudement, surtout maintenant que sa version avec 24 Go de RAM perd 20 % de son prix.Â

MacBook Air 13 M3 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

En passant Ă la puce M3, le MacBook Air 13 2024 devient l’ultraportable d’entrĂ©e de gamme ultime d’Apple. Entre ses performances très solides, son autonomie musclĂ©e et son poids plume, il semble un choix judicieux pour changer votre laptop vieillissant. Et ça tombe bien, en ce moment, le modèle avec 24 Go de RAM se nĂ©gocie avec 360 euros de moins.

Pourquoi le MacBook Air M3 2024 plait ?

Pour les performances de la puce M3

Pour son design épuré

C’est un appareil silencieux

Le MacBook Air 13 M3 2024 dans sa version 24 Go RAM et 512 Go SSD est Ă 1 759 euros, mais chez Darty, il est possible de l’obtenir Ă 1 399 euros.

Une conception réussie, mais qui a du retard face à la concurrence

Le MacBook Air M3 reprend les traits de son prédécesseur, à savoir l’aspect d’un MacBook Pro en bien plus fin. Même apparence, même poids, mais aussi même encoche disgracieuse qu’on reprochait déjà au modèle précédent… Les finitions restent très appréciables, avec le bon clavier aux touches rétroéclairées, ainsi que le large trackpad confortable.

CĂ´tĂ© affichage, on a une dalle lumineuse, contrastĂ©e et aux couleurs justes. Si son Ă©cran de 13 pouces reste très convaincant, on regrette qu’Apple rĂ©serve le Mini-LED ou l’Oled Ă sa gamme Pro… D’autant plus que sur le marchĂ©, de nombreux constructeurs comme Asus ou Dell proposent dĂ©sormais des Ă©crans bien meilleurs dans la mĂŞme tranche tarifaire.

Une machine toujours aussi silencieuse, et encore plus polyvalente avec la puce M3

La rĂ©elle nouveautĂ© se situe au cĹ“ur du châssis dans lequel on trouve la puce M3. Les progrès se font sentir sur la partie graphique qui montre une Ă©volution de près de 75 % entre le MacBook Air M2 et M3. RĂ©sultat, la machine s’avère encore plus polyvalente pour les usages crĂ©atifs (photo, vidĂ©o) et plus robuste que le modèle M2. En revanche, il ne faudra pas s’attendre Ă lancer les derniers jeux du moment, il n’est pas Ă l’aise dans ce domaine.

Plus puissant, le MacBook Air de 2024 reste aussi très endurant. Certes, l’autonomie est lĂ©gèrement infĂ©rieure Ă la puce M2 dans les charges de travail les plus intenses, il est capable de tenir une journĂ©e et demie avec une utilisation mixte.

Si vous souhaitez en savoir plus, voici notre test complet sur le MacBook Air 13 M3 2024.

