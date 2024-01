Dell XPS 2024 : nouveau design et Intel Core Ultra, les PC portables Dell se refont une santé

À l'occasion du CES 2024, la gamme Dell XPS change de visage en proposant un tout nouveau design inspiré de sa gamme XPS Plus ainsi qu'une fiche technique revue à la hausse.

Dell a décidé de simplifier sa gamme d’ordinateurs XPS en 2024 en harmonisant ses trois modèles avec un tout nouveau design et une fiche technique de dernière génération.

À l’occasion du CES, le constructeur a levé le voile sur ces nouveaux modèles parés pour l’avenir, entre puce Intel Core Ultra et conception parée pour l’IA.

Les Dell XPS changent de design

Dell fait évoluer le design maintenant emblématique de ses XPS tout en conservant son identité minimaliste. Ainsi, les trois machines s’inspirent désormais de la gamme XPS Plus introduite en 2022, avec son revêtement brossé en aluminium, sa couleur qui couvre désormais tout le châssis et les touches de son clavier légèrement plus grandes.

La barre de fonctions tactile est à présent intégrée à tous les modèles, tout comme le pavé tactile à retour haptique en verre transparent qui se fond au reste de la machine. Ce design nous avait très clairement convaincus lors de notre test du Dell XPS Plus 13 et on félicite Dell d’avoir pris cette décision.

Des écrans qui gagnent en confort

Autre bonne nouvelle de ces Dell XPS crû 2024 : tous les modèles peuvent désormais offrir un écran Oled à une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, contre 60 Hz actuellement. La dalle pourra conserver son pic de luminosité à 500 cd/m² selon les configurations.

Dell a aussi revu les définitions offertes sur ses écrans, qui gagnent en diagonale tout en affinant leurs bordures : le XPS 13 peut monter jusqu’à la 3K+ (2880×1800), le XPS 14 jusqu’à la 3,2K+ (3200×2000) et le XPS 16 jusqu’à la 4K+ (3840×2400). Bien sûr, des versions IPS non tactiles seront toujours configurables avec une définition de 1920 sur 1200.

Les dalles restent compatibles Dolby Vision et intègrent une nouvelle webcam 1080p qui devrait sensiblement améliorer la qualité de vos appels vidéo, surtout en basse lumière.

Petits, mais puissants

Logiquement, Dell a décidé d’inclure les derniers processeurs Intel Core Ultra à toute sa gamme, du Core Ultra 7 au 9 selon les configurations, pour offrir un ratio performance / efficacité énergétique bien supérieur à la génération précédente.

Le constructeur a mis l’accent sur les modèles XPS 14 et 16 dans son annonce, deux modèles qui offrent « des performances de pointe pour les tâches créatives exigeantes telles que le rendu 3D, le montage vidéo et le streaming en direct ». Niveau GPU, vous aurez le choix de la dernière génération de cartes Intel Arc Graphics jusqu’à la Nvidia GeForce RTX 4070 avec 8 Go de mémoire vidéo GDDR6.

XPS 13 XPS 14 XPS 16 Processeur Jusqu'au Intel Core Ultra 7 (28W) Jusqu'au Intel Core Ultra 7 (30W) Jusqu'au Intel Core Ultra 9 (45W) Carte graphique Intel Arc Graphics Jusqu'à la Nvidia GeForce RTX 4050 6GB (30W) Jusqu'à la Nvidia GeForce RTX 4070 8GB (60W) Mémoire Jusqu'à 64 Go LPDDR5x Jusqu'à 64 Go LPDDR5x Jusqu'à 64 Go LPDDR5x Stockage Jusqu'à 4 To SSD NVMe Jusqu'à 4 To SSD NVMe Jusqu'à 4 To SSD NVMe Écran 13,4 pouces, jusqu'à 3K+ Oled 14,5 pouces, jusqu'à 3,2K+ Oled 16,3 pouces, jusqu'à 4K+ Oled

Enfin, et cela sera le cas pour quasiment toutes les annonces PC de ce CES 2024, les Dell XPS seront tous équipés d’un NPU (Unité de traitement neuronal) pour accélérer toutes les tâches et applications liées à l’IA. Qu’il s’agisse de traiter des images et vidéos plus rapidement, de générer des images ou texte via Stable Diffusion ou ChatGPT ou encore d’utiliser Windows Copilot, tous les applicatifs exploitant l’intelligence artificielle seront optimisés.

D’ailleurs, une touche Windows Copilot sera présente sur le clavier afin de lancer rapidement l’assistant IA de Microsoft sur Windows 11 et ses futures versions.

Prix et disponibilité

Les trois nouveaux ordinateurs Dell XPS seront tous les trois disponibles le 24 février 2024 à ces tarifs :

Le XPS 13 à partir de 1 499 euros ;

Le XPS 14 à partir de 1 999 euros ;

Le XPS 16 à partir de 2 199 euros.