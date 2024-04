Test du Dell XPS 14 (2024) : presque parfait, mais…

Plus besoin d'attendre les "Plus" pour profiter des innovations de Dell : le XPS 14 nouveau est là pour 2024, et met l'accent sur une puissance accrue en prime d'un design vraiment novateur.

Dell a toujours eu le droit à notre plus grand respect lorsqu’il s’agit de ses ordinateurs portables. La gamme XPS est certainement l’une des meilleures du marché, année après année. Pourtant, ces derniers temps, il était difficile de ne pas préférer aux modèles classiques les modèles 14 Plus »’, qui mettaient en avant un design intégralement revu et véritablement innovant sur le marché. Ça y est : le constructeur ose en faire son nouveau standard, et en profite pour intégrer une puissance accrue à ses machines en s’alliant avec NVIDIA. Pour le meilleur… et le pire ?

Dell XPS 14 9440 (2024) Fiche technique

Modèle Dell XPS 14 9440 (2024) Dimensions 320 mm x 18 mm Définition 3200 x 2000 pixels Technologie d'affichage OLED Écran tactile Oui Processeur (CPU) Core Ultra 7 165H Puce graphique (GPU) NVIDIA GeForce RTX 4050 Mémoire vive (RAM) 16 Go, 32 Go, 64 Go Mémoire interne 512 Go, 1000 Go, 2000 Go, 4000 Go Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 1680 grammes Profondeur 216 mm Fiche produit

La machine est prêtée par Dell pour ce test.

Dell XPS 14 9440 (2024) Design

Ce Dell XPS 14 de 2024 ne paraîtra vraiment novateur que pour ceux qui n’ont pas vraiment suivi la tendance. Comme dit en introduction, la gamme « Plus » a désormais gagné : son design fait d’aplats absolus et de touches tactiles est désormais le maître en ces lieux. Il faut toutefois noter une grande différence pour le XPS 14 par rapport aux modèles précédents : son poids. À 1,69 kg pour presque 2cm d’épaisseur, le XPS 14 de 2024 s’éloigne quelque peu des carcans bien connus des ultrabooks et paraît largement plus massif que ce dont nous a habitués le constructeur sur ces dernières années.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Malgré tout, on retrouve la qualité indéniable du châssis en aluminium usiné, en prime du verre Gorilla Glass 3 protégeant l’intérieur et le pavé tactile. Il est tout simplement impossible de ne pas être touché par le sens du détail fourni ici par Dell, qui maîtrise parfaitement sa formule désormais. La charnière est bien rigide sans être difficile à ouvrir, pas un angle n’est tranchant, et le XPS 14 de 2024 réussit sa mission de paraître véritablement futuriste par rapport à la concurrence. L’originalité paie.

Clavier et pavé tactile

Il en va de même du côté du clavier. « Façon Plus », les touches n’ont aucun espacement entre elles, mais sont très larges, et donc très sincèrement difficiles à louper. De plus, ces larges touches permettent une plus grande stabilisation, ce qui permet d’éviter les faux positifs. On notera aussi un rebond réactif et une très bonne distance d’activation, mais toujours ce point qui demande un temps d’adaptation : les touches de fonction devenues des touches tactiles sur la surface en verre. On s’y fait à la longue, mais la différence est majeure pour des doigts qui n’ont connu que la norme.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Quant au pavé tactile… Peut-on vraiment faire mieux ? La grande plaque de verre sous le clavier a une glisse phénoménale, quand la zone d’activation cachée sous celle-ci est assez large pour qu’on ne s’y perde jamais. Seul bémol : si vous aimez « cliquer » de manière traditionnelle, sans double appui, plus rien ne bouge ici.

Connectique

Côté connectique, Dell reste sur sa ligne de conduite. À gauche, nous avons le droit à deux ports USB-C Thunderbolt 4, et à gauche, un troisième port USB-C Thunderbolt 4 ainsi qu’un port combo jack et un lecteur microSD.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Tout cela était plus recevable lorsque l’on était dans le strict cadre d’un ultrabook. Le Dell XPS 14 de 2024 se destinant aux créatifs, on aurait tout de même aimé voir a minima un lecteur de cartes SD plein format, qui reste toujours très utile aux photographes et aux vidéastes.

Webcam et audio

Sur cet aspect, Dell reste un grand champion. Sa webcam 1080p à 30 FPS est loin d’être impressionnante sur le papier, mais la balance des blancs automatique programmée par le constructeur fait toujours un excellent travail pour clarifier l’image. On n’oserait pas nécessairement tourner toute une vidéo avec, mais on sera certainement le plus beau pour aller vidéo-conférencer.

Il en va de même sur l’expérience sonore. Certes, la palme revient comme toujours à la version 16 pouces qui peut s’enorgueillir de bien gérer les basses, mais le Dell XPS 14 ne manque pas pour autant de volume et de staging. Les clairs sont proprement retranscrits, tout autant que les mediums, et il ne faudrait qu’un peu de percussion en plus pour être aux anges.

Dell XPS 14 9440 (2024) Écran

Le Dell XPS 14 de 2024 que nous testons profite d’une dalle OLED « InfinityEdge » tactile avec une définition maximale de 3200 x 2000 pixels. Celle-ci propose un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous pouvons voir qu’elle couvre 139,7% de l’espace sRGB pour 98,9% de l’espace DCI-P3. Sa luminosité maximale en SDR est mesurée à 349 cd/m², bien qu’elle pourra atteindre 500 cd/m² en pic pour les contenus HDR.

Côté calibration, nous sommes aux anges. La température de couleurs moyenne en mode cinéma est relevée à 6459K, soit aussi proche qu’on puisse l’être de la norme NTSC, avec un Delta E00 moyen de 1,59 pour un écart maximal de seulement 3,19 sur les tons jaunes. Que les choses soient claires : nous sommes tout simplement sur un quasi sans faute, avec pour seule note une luminosité maximale qu’on aurait aimé voir à 500 cd/m² en tout temps.

Dell XPS 14 9440 (2024) Logiciel

Dell a une précision chirurgicale qui se retrouve dans sa suite logicielle. Le programme de mise en route Dell vous permet de définir de nombreuses options, de l’optimisation de la charge à la puissance voulue en passant par la détection de présence ou l’optimisation réseau. Toutes les options sont très claires, bien expliquées, et pourront convenir autant aux power user qu’aux néophytes. C’est du tout bon.

À côté de cela, nous retrouvons le logiciel SupportAssist, qui a tout de même tendance à mettre un peu trop en avant le SAV payant du constructeur. Toujours est-il que nous y retrouvons aisément de quoi scanner son ordinateur à la recherche de problème et/ou de nouveaux drivers. Simple à prendre en main tout du long ; c’est du bonheur.

Dell XPS 14 9440 (2024) Performances

Notre Dell XPS 14 de test est équipé de l’Intel Core i7 155H, un SoC 16 cœurs — 6 performances, 8 efficients, 2 ultra efficients — pouvant turbo jusqu’à 4,8 GHz. Il est soutenu par 32 Go de RAM LPDDR5X à 7467 MT/s, 1 To de stockage en PCIe Gen 4, mais surtout… Une RTX 4050.

Pas n’importe quelle NVIDIA GeForce RTX 4050, puisque cette dernière n’est qu’au TGP de 30W, soit à plus de moitié moins de sa véritable puissance brute de 100W. Ce choix particulier de Dell est justifié par l’idée de soutenir les créatifs, et seulement les créatifs… Mais est-ce que cela a vraiment du sens ?

Benchmarks

Côté CPU, pas de mauvaise surprise. Avec des scores de 12 768 points en multi core pour 1671 points en single core sous Cinebench R23, soit 662 et 89 points respectivement sous Cinebench 2024, nous sommes tout simplement devant un Intel Core i7 155H plutôt bien géré. Notez que ce SoC peut aller plus haut, mais nous testons les performances soutenues sur 10 min. Sous PCMark 10, cela équivaut à un score général de 6264 points.

Le plus intéressant est naturellement à voir du côté de la carte graphique. Et sur ce point, la RTX 4050 en prend tout de même pour son grade. Son score de 5825 points sur Cinebench 2024 montre une belle chute par rapport à un TGP complet, où la carte tourne autour des 8000 points. Toujours est-il qu’il s’agit ici d’une sacrée résilience, mais la différence force à se poser une grande question dans la partie créative de nos tests.

Pour arrondir le tout, nous pouvons constater que Dell n’a pas été pingre sur les capacités de son SSD, qui avec des scores de 7026 MB/s en lecture pour 5125 MB/s en écriture séquentielle nous montre bien qu’il appartient à la dernière génération des PCIe 4.0 avant l’avènement du PCIe 5.0.

Côté calculs d’intelligence artificielle, on pourra autant compter sur le NPU d’Intel que sur la RTX 4050, qui à elle seule nous fait un score sympathique de 458 sur le benchmark Stable Diffusion 1.5 de Procyon pour 510 points sur le benchmark d’inférence propulsé par TensorRT. On est plus ou moins au double du NPU intégré, ce qui en soi n’est pas si mal, mais il est difficile d’imaginer des cas d’utilisation où la RTX 4050 ferait vraiment la différence. Les créatifs qui utilisent l’IA iront certainement sur une configuration plus puissante, quand les usages quotidiens manquent sur le NPU. C’est en tout cas « bon à avoir » pour aider un tant soit peu la suite Adobe à faire ses calculs.

Pour les créatifs

Mais voilà… Qu’en est-il de la puissance même de la machine ? Sous Procyon toujours, la configuration nous fournit des scores de 4568 points sur son benchmark vidéo pour 5314 points sur son benchmark photo, tous deux utilisant la suite Adobe.

Et c’est là qu’existe le plus gros point d’interrogation sur la configuration du Dell XPS 14 de 2024. Sur ce même benchmark, un AMD Ryzen 7 7840HS avec sa partie graphique Radeon 780M fait sensiblement le même score en photo (5013 points) pour légèrement moins (2932 points) en vidéo.

Mais voilà : l’intégration de ce SoC dans le Dell XPS 14 de 2024 lui aurait permis de conserver une taille fine tout en apportant la même promesse de puissance aux créatifs. Le combo i7/RTX 4050 à seulement 40W de TGP semble donc presque demander trop de sacrifices pour ce qu’il apporte réellement au bout. Certes, les créatifs peuvent ainsi jouir de quelques technologies et optimisations propriétaires de NVIDIA, mais le jeu en vaut-il vraiment la chandelle ? Difficile à dire.

Refroidissement et bruit

Au moins, avec ce grand sacrifice sur le TGP de la carte graphique, le Dell XPS 14 de 2024 n’a absolument aucun mal à tenir sa chauffe. L’ordinateur ne monte qu’à 44°C au châssis en pleine charge vidéo, et les ventilateurs ne sont pas si audibles qu’ils en deviennent dérangeants : ils se fondent dans la masse. D’autant qu’en usage bureautique, ils ne s’entendent tout simplement pas.

Dell XPS 14 9440 (2024) Autonomie

Le Dell XPS 14 de 2024 s’équipe d’une batterie de 69,5 Wh, rechargeable par le biais d’un bloc d’alimentation en USB-C de 100W fourni. L’ordinateur est compatible Power Delivery et pourra donc prendre la charge sur n’importe quel chargeur suivant cette norme.

En utilisation bureautique et avec la luminosité réglée à 50%, le Dell XPS 14 de 2024 nous a fourni entre 6 et 7 heures d’usage. Ce n’est pas super folichon, mais ça n’est pas mauvais non plus, surtout en considérant la nouvelle orientation créative du constructeur. Toutefois, on ne peut s’empêcher de revenir sur cette pensée que le Ryzen 7 7840HS aurait été capable de faire bien plus dans ces conditions…

Dell XPS 14 9440 (2024) Prix et disponibilité

Le Dell XPS 14 de 2024 est d’ores et déjà disponible en France au prix de départ de 1949 euros. Pour notre configuration de test, il faudra compter 2999 euros.