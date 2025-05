Test de l’Asus Zenbook Duo UX8406 (2025) : le laptop le plus cool de 2025

Deux écrans valent-ils mieux qu'un ? C'est la question que pose l'Asus Zenbook Duo UX8406 édition 2025. Avec ses deux écrans OLED, son processeur Intel Arrow Lake et son clavier détachable, il propose une approche radicalement différente du travail mobile.

Asus Zenbook Duo UX8406 (2025) // Source : Frandroid

Tester un PC portable, c’est un exercice qui peut rapidement être répétitif. Heureusement, Asus fait quelques folies… voici le Zenbook Duo UX8406 que l’on m’a proposé en test.

Asus a pris son modèle de l’an dernier (qui porte le même nom de modèle), déjà impressionnant, et l’a peaufiné pour corriger ses petits défauts. Résultat ? Un laptop qui ne ressemble à aucun autre, avec des performances boostées par les nouveaux processeurs Intel Arrow Lake.

Pour aller plus loin

Test du Asus Zenbook Duo (2024) : deux écrans valent mieux qu’un

Asus Zenbook Duo (UX8406) Fiche technique

Voici les caractéristiques principales du Zenbook Duo UX8406 (version haut de gamme testée) :

Caractéristique Détail Processeur Intel Core Ultra 9 285H (16 cœurs, 16 threads, 45 W) GPU Intel Arc 140T (intégré) Écrans 2 x 14 pouces OLED, 3K (2880 x 1800), 120 Hz, 500 nits, 100 % DCI-P3 RAM 32 Go LPDDR5X (7467 MT/s, soudée) Stockage 1 To NVMe SSD (1 slot M.2, non évolutif facilement) Connectivité Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Ports 2 x Thunderbolt 4, 1 x USB 3.2 Gen 1, 1 x HDMI 2.1, 1 x jack 3,5 mm Batterie 75 Wh, chargeur USB-C 65 W Poids 1,65 kg (avec clavier) Dimensions 313,5 x 218 x 22 mm Extras Clavier détachable, stylet (optionnel), support rétractable intégré

Cette fiche technique montre un appareil bien équipé, mais ce qui le distingue vraiment, ce sont ses deux écrans et son design ingénieux. On y reviendra en détail juste après.

L’exemplaire de ce test nous a été prêté par Asus.

Asus Zenbook Duo (UX8406) Design et ergonomie

Le Zenbook Duo, c’est avant tout un design très particulier. Vous l’avez certainement remarqué.

Asus Zenbook Duo UX8406 (2025) // Source : Frandroid

À première vue, il ressemble à un laptop classique de 14 pouces, mais il cache une surprise : deux écrans OLED tactiles et un clavier détachable. Le tout dans un châssis en aluminium céramique recyclé, couleur Inkwell Grey, qui donne un look sobre. Avec seulement 1,65 kg, il est aussi léger qu’un MacBook Pro 14 pouces, mais un poil plus épais (22 mm).

Asus Zenbook Duo UX8406 (2025) // Source : Frandroid

Le clavier, détachable et magnétique, est un vrai point fort. Avec une épaisseur de 7 mm et un poids de 300 g, il est confortable même sur les genoux. La course des touches (1,4 mm) est idéale pour taper longtemps, et le touchpad, large et précis, répond parfaitement aux gestes multitouch. Les aimants qui le fixent à l’écran inférieur sont solides, mais le détacher reste facile – aucun risque de rayure grâce à une surface lisse.

Asus Zenbook Duo UX8406 (2025) // Source : Frandroid

La charnière, robuste, permet d’ouvrir l’écran principal jusqu’à 180°. Le support rétractable intégré soulève légèrement la base, améliorant la ventilation et l’angle de frappe. Ce support est un vrai game-changer pour les configurations à double écran, car il stabilise l’ensemble, même en mode « empilé » (un écran au-dessus de l’autre). Par contre, on ne peut pas plier l’écran à 360 degrés, on a donc jamais de mode « tablette ».

Asus Zenbook Duo UX8406 (2025) // Source : Frandroid

Côté connectiques, Asus a bien joué : un port Thunderbolt 4 de chaque côté (parfait pour la charge, les écrans externes ou les transferts rapides), un port USB 3.2 Gen 1, un HDMI 2.1 (limité au standard TMDS, donc pas de 4K 120 Hz) et une prise jack 3,5 mm. Pas de port Ethernet, mais le support du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4 garantit une connectivité sans fil au top. Par contre, il n’y a pas de port Ethernet ni de slot SD.

Asus Zenbook Duo UX8406 (2025) // Source : Frandroid

Asus Zenbook Duo UX8406 (2025) // Source : Frandroid

Les cas d’usage

Passons au plus intéressant, car ce Zenbook Duo s’utilise de différentes manières.

Voici les principaux modes d’utilisation :

Mode laptop classique : vous utilisez l’écran principal et le clavier fixé magnétiquement. Parfait pour un usage standard, comme rédiger des emails ou surfer sur le web. L’écran inférieur peut afficher un clavier virtuel ou servir pour des annotations avec le stylet (optionnel). Mode double écran empilé : détachez le clavier, déployez le support, et vous avez deux écrans superposés. Idéal pour les créateurs : par exemple, montez une vidéo sur l’écran supérieur (avec Adobe Premiere) et gardez votre timeline ou vos outils sur l’écran inférieur. La transition entre les écrans est fluide, grâce à des raccourcis clavier bien pensés. Mode livre (côté à côté) : les écrans sont positionnés verticalement, comme un livre ouvert. Ce mode convient aux programmeurs ou aux journalistes qui aiment avoir deux documents côte à côte. Mais attention, la stabilité est moindre, et les ports d’un côté deviennent inaccessibles. Mode partage : ouvrez l’appareil à 180° pour une présentation face à face. Pratique pour montrer un projet à un client ou collaborer en petit comité. Ce n’est pas un projecteur, mais ça fait le job pour des réunions informelles. C’est pas forcément le mode le plus utile, comme vous pouvez le constater.

Chaque mode est supporté par Windows qui permet de redimensionner les fenêtres ou de passer d’un écran à l’autre sans accroc. J’ai noté quelques bugs mineurs (comme l’ouverture intempestive du clavier virtuel), mais rien de rédhibitoire.

Le design est donc à la fois innovant et pratique, mais il faut un peu de temps pour s’habituer à jongler entre les modes. Une fois maîtrisé, c’est un vrai plaisir, surtout pour ceux qui ont besoin d’un espace de travail étendu sans trimballer un deuxième moniteur.

Asus Zenbook Duo UX8406 (2025) // Source : Frandroid

Franchement, utiliser les deux écrans, c’est comme découvrir une nouvelle façon de bosser. Au début, j’étais un peu sceptique : est-ce que ce concept de double écran n’est pas juste un gadget pour faire joli ? Mais après quelques jours à jongler entre les modes, je suis conquis.

Asus Zenbook Duo UX8406 (2025) // Source : Frandroid

Le mode « empilé », avec un écran au-dessus de l’autre, est mon préféré : je peux éditer un article sur l’écran principal tout en gardant mes notes, Slack ou même une vidéo YouTube sur l’écran inférieur.

Asus Zenbook Duo UX8406 (2025) // Source : Frandroid

La fluidité pour passer d’un écran à l’autre, grâce aux raccourcis clavier et au logiciel d’Asus, rend l’expérience hyper intuitive. Et puis, ces écrans OLED 3K, c’est un régal pour les yeux – les couleurs poppent, les détails sont dingues, et ça change tout, que ce soit pour du montage photo ou pour regarder une série.

Asus Zenbook Duo UX8406 (2025) // Source : Frandroid

Cela dit, tout n’est pas parfait, et il faut un petit temps d’adaptation. Le mode « livre » (écrans côte à côte) m’a moins convaincu : c’est moins stable, et on perd l’accès à certains ports, ce qui peut être agaçant.

Asus Zenbook Duo UX8406 (2025) // Source : Frandroid

Parfois, j’ai aussi eu des bugs mineurs, genre l’écran inférieur qui décide d’ouvrir le clavier virtuel tout seul – rien de dramatique, mais ça casse un peu le flow. Malgré ça, ces deux écrans transforment vraiment le Zenbook Duo en une mini-station de travail portable.

Asus Zenbook Duo UX8406 (2025) // Source : Frandroid

Pour quelqu’un comme moi, qui a toujours 15 onglets ouverts et qui aime tout avoir sous les yeux, c’est un game-changer. Si vous êtes du genre à bosser avec un écran externe à la maison, ce laptop vous libère de cette contrainte en voyage. Bref, c’est fun, c’est pratique, et une fois qu’on y a goûté, difficile de revenir à un laptop classique.

Evolutivité

Malheureusement, ce Zenbook Duo adopte une approche assez fermée en matière de mises à niveau. La RAM, fixée à 32 Go de LPDDR5X (déjà très généreuse), est soudée à la carte mère, ce qui rend impossible son remplacement ou son extension.

De même, le SSD NVMe de 1 To est logé dans un unique slot M.2, mais son remplacement est une opération complexe : il faut démonter l’écran inférieur, des câbles plats et la carte mère, une tâche réservée aux techniciens aguerris.

Asus Zenbook Duo (UX8406) Écran

Les deux écrans OLED 14 pouces du Zenbook Duo sont tout simplement sublimes. Avec une résolution 3K (2880 x 1800), un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une couverture 100 % DCI-P3, ils offrent des couleurs vibrantes, des noirs profonds et des détails d’une netteté incroyable. La luminosité maximale de 500 nits en HDR est correcte, mais un peu juste sous un soleil direct.

Ces écrans sont parfaits pour les créateurs de contenu. Que vous éditiez des photos sur Photoshop ou regardiez une série Netflix, les contrastes (1:1 000 000) et la précision des couleurs font des merveilles. Les bordures ultra-fines ajoutent une touche immersive, et le support tactile rend la navigation intuitive, surtout avec le stylet pour dessiner ou prendre des notes.

Le taux de rafraîchissement adaptatif (jusqu’à 120 Hz) rend tout fluide, que ce soit pour scroller ou jouer. Sur batterie, les écrans passent automatiquement en 60 Hz pour économiser de l’énergie, mais rebranché, le 120 Hz est de retour.

La calibration des couleurs est exemplaire, comme souvent chez Asus, avec une couverture complète de la gamme DCI-P3, ce qui en fait un outil parfaitement adapté aux créatifs exigeants en matière de fidélité chromatique. Les deux écrans étant parfaitement identiques, il n’y a pas de différence de rendu entre eux, ce qui est crucial pour un travail cohérent.

Asus Zenbook Duo (UX8406) Performances

Sur cette édition 2025, le Zenbook Duo UX8406 embarque l’Intel Core Ultra 9 285H, un processeur à 16 cœurs et 16 threads avec une consommation de 45 W.

Asus Zenbook Duo UX8406 (2025) // Source : Frandroid

Couplé à 32 Go de RAM LPDDR5X (soudée) et un SSD NVMe de 1 To, il est taillé pour les tâches exigeantes.

Le GPU intégré Intel Arc 140T équivaut à une RTX 3050 de laptop, ce qui est impressionnant pour une puce intégrée.

Tests de performance

En usage réel, ce laptop est une fusée. Voici quelques scores de benchmarks pour vous donner une idée :

Geekbench 6 : 15 092 points (multicœur), 2 764 points (monocœur). C’est mieux que l’Intel 185H de la génération précédente et proche du Snapdragon X Elite, mais en retrait face à l’AMD Ryzen AI 9 HX 370.

: 15 092 points (multicœur), 2 764 points (monocœur). C’est mieux que l’Intel 185H de la génération précédente et proche du Snapdragon X Elite, mais en retrait face à l’AMD Ryzen AI 9 HX 370. Cinebench R23 : 18 000 points (multicœur), 2 100 points (monocœur).

: 18 000 points (multicœur), 2 100 points (monocœur). Cinebench R24 : 735 points (multicœur), 76 points (monocœur).

: 735 points (multicœur), 76 points (monocœur). 3DMark Time Spy : 4 500 points, et 9 600 points en Fire Strike.

Ces chiffres montrent que le Zenbook Duo peut gérer sans broncher des tâches comme le montage vidéo 4K, le développement logiciel ou même du multitasking intensif avec des dizaines d’onglets ouverts. Comparé à un MacBook Pro M4, il est un peu en retrait, mais sa compatibilité totale avec Windows (architecture x86) est un gros plus pour les logiciels.

Gaming

Côté gaming, l’Intel Arc 140T surprend agréablement. À 1080p avec des réglages bas, j’ai obtenu :

Shadow of the Tomb Raider : 34 FPS

: 34 FPS Cyberpunk 2077 : 32 FPS

: 32 FPS Forza Horizon 5 : 49 FPS

: 49 FPS Black Myth Wukong : 28 FPS

Pour un laptop orienté productivité, c’est plus que respectable. Vous pouvez jouer à des titres légers ou indés (comme Stardew Valley ou Dave the Diver) sans souci, voire vous offrir une session rapide sur des jeux plus gourmands en baissant les détails.

Le GPU intégré Intel Arc 140T offre des performances comparables à une carte graphique RTX 3050 pour ordinateur portable. On a même des capacités de ray tracing. Alors ce n’est pas un PC de gaming, ce n’est pas sa vocation.

Chauffe et bruit

La gestion thermique est correcte. Au repos, le processeur reste à 51 °C. Sous charge maximale (Cinebench), il grimpe à 75-78 °C, mais le châssis reste tiède. Les ventilateurs, à 41,9 dB au repos et 46,4 dB sous charge, sont discrets. Le support rétractable aide à la ventilation, mais la partie inférieure (qui contient l’écran et le CPU) chauffe un peu plus, sans jamais devenir inconfortable.

NPU et IA

L’unité de traitement neuronal (NPU) du Core Ultra 9 285H est limitée à 13 TOPS, loin des 45 TOPS requis pour les fonctionnalités Copilot+ de Microsoft.

Asus a privilégié l’autonomie et la puissance brute, ce qui est un choix défendable. Cela dit, des tâches IA locales (comme l’édition automatique dans Photoshop) restent fluides grâce au CPU et au GPU. Je reste encore sceptique de l’intérêt du NPU… la plupart des outils IA performants utilisent le cloud, la puissance locale n’est pas du tout utile. Vous pourrez néanmoins vous amuser à installer un ChatGPT local, c’est possible.

Asus Zenbook Duo (UX8406) Autonomie

Avec deux écrans OLED gourmands, on pouvait craindre le pire pour l’autonomie. Pourtant, la batterie de 75 Wh fait des miracles. En usage mixte (bureautique, navigation, un seul écran actif), j’ai tenu 9 à 10 heures en mode équilibré. Avec les deux écrans allumés, ça descend à 6-7 heures, ce qui reste honorable. Ce n’est pas ce qui se fait de mieux sur le marché, puisque certains laptops dépassent les 15 heures d’autonomie.

Le chargeur USB-C de 65 W est compact et recharge l’appareil rapidement (0 à 50 % en environ 30 minutes). En usage intensif (montage vidéo ou gaming), l’autonomie chute à 4-5 heures, mais c’est normal pour ce type de machine. Bref, pour une journée de travail classique, vous n’aurez pas besoin de chercher une prise en urgence.

Asus Zenbook Duo (UX8406) Prix et disponibilité

Attention : cet Asus Zenbook Duo UX8406 existe sous la forme de plusieurs éditions. Ici, nous avons testé l’édition 2025, veillez surtout à vérifier la version du processeur Intel embarqué.

La version avec un processeur Intel Core 9 285H, 32 Go LPDDR5X et 1 To de SSD est vendue à 1938 euros à l’heure où nous écrivons ces lignes.