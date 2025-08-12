La Ligue 1+ arrive : Amazon casse le prix de l’abonnement d’un an, et tous les fans de foot peuvent en profiter

12,99 euros par mois pendant 1 an au lieu de 14,99 euros par mois, sans obligation d’avoir Prime. Amazon fait un prix pour accéder à la nouvelle chaine du championnat de France de football : Ligue 1+. Juste avant le coup d’envoi du championnat ce 15 août, l’offre sera valable jusqu’au 31 aout.

La Ligue 1, c’est ce soap opéra où chaque saison (les déboires de DAZN par exemple), les rôles changent, mais le scénario reste imprévisible. Amazon propose la nouvelle chaine de la LFP, la Ligue 1+. Pas besoin d’être abonné à Prime Vidéo pour en profiter : l’accès est ouvert, comme la porte d’un vestiaire après un match de coupe. Et cette année, le casting est déjà brûlant : le PSG timide sur le mercato, l’OM qui joue gros sur le sien, Lorient, le Paris FC qui reviennent avec l’envie de casser les codes… bref, le genre de rentrée qui sent le feu. Amazon fait passer le forfait du service Ligue 1+ à moins de 13 euros par mois.

Les points forts du service Ligue 1+

Abonnement Ligue 1+ à 12,99 €/mois pendant 1 an.

Ouvert à tous : pas besoin d’être abonné à Prime.

Le PSG, l’OM, Monaco, et cie prêts pour un show XXL.

De son côté DAZN revoit à la baisse l’abonnement pour 3 mois à 9,99 euros par mois, contre 14,99 euros.

Ligue 1+ : un nouveau joueur dans la diffusion

La sortie de Ligue 1+ par la LFP n’est pas juste une mise à jour du menu télé, c’est un changement de ton. Fini l’époque où suivre la Ligue 1 passait par une jungle d’abonnements imbriqués. Ici, tout est clair : un prix unique, un accès simple, et la promesse de regarder chaque match qui compte.

Sur le plan technique, Ligue 1+ s’appuie sur l’infrastructure de streaming de la société Mediawan Sport. Au menu, diffusion en HD et UHD, flux stables même pendant les soirs de tempête émotionnelle. Les serveurs, répartis sur plusieurs régions, réduisent la latence et assurent une image nette, que vous soyez sur un TV 4K ou un écran plus modeste.

Côté fonctionnalités, le service inclut le multi-angle, le replay quasi instantané et les résumés interactifs. Plus besoin de courir sur Twitter pour revoir un but : tout est déjà dans votre écran (surtout après la mort du bien aimé Free Foot). C’est la combinaison du confort moderne et du frisson brut du direct.

Une saison qui promet du spectacle

Sur le terrain, le PSG (avec son face à face contre Nantes en diffusion gratuite sur la plateforme le 17 aout) continue d’écrire sa propre légende, en restant cette fois-ci retenue sur les recrues, comme si la saison serait courte. Chaque arrivée fait trembler les réseaux sociaux et gonfle les attentes d’un public jamais rassasié. Mais derrière, l’OM ne joue pas les figurants, son mercato ressemble à une déclaration de guerre, avec des joueurs taillés pour secouer le Parc des Princes (ou pas).

Lorient, de retour dans l’élite, n’a pas juste envie de faire de la figuration. Le club affiche un visage combatif, avec des choix tactiques qui pourraient surprendre plus d’un gros poisson. Le championnat va sentir la poudre dès les premières journées, et chaque week-end pourrait faire exploser la hiérarchie.

Au-delà des trois noms en lumière, c’est toute la Ligue 1 McDonald’s qui s’apprête à être bousculée. La diffusion élargie de Ligue 1+ promet de donner de la visibilité à des clubs et des joueurs que l’on voyait trop peu. Et ça, c’est peut-être la plus belle promesse de la saison : redonner au championnat un parfum d’inattendu.

Et pour cela, le service souhaite proposer des documentaires exclusifs aux cœurs des clubs : comme la dernière de Dante (joueur de l’OGC Nice en pré-retraite), un suivi du Paris FC (et son nouveau status de nouveau riche) et tout un panel de magazine étofferont le service durant la saison.

Et si vous êtes intéressé par tous les distributeurs de la Ligue 1+, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre article complet de sur la Ligue 1+.