Amazon casse les prix sur ces objets indispensables de l’été : enceintes, liseuses, caméras…

PrĂŞt pour les vacances de cet Ă©tĂ© ? Voici une sĂ©lection de produits qui pourraient vous accompagner durant votre sĂ©jour : liseuses, enceintes, clĂ© HDMI… Tous sont disponibles en promotion !

L’Ă©tĂ© approche Ă grands pas, et c’est Ă cette occasion qu’Amazon brade quelques-uns de ses produits phares pour vous aider Ă bien prĂ©parer vos vacances : Fire TV Stick pour connecter un TV, camĂ©ras de surveillances pour garder un oeil sur votre domicile pendant votre absence, liseuses pour lire au bord de la place ou dans l’avion… De quoi faire plaisir et en plus en faisait quelques Ă©conomies au passage puisqu’ils sont tous en promotion.

Quels sont les produits en promotions ?

Amazon Fire TV Stick

Efficace et pas cher, l’Amazon Fire TV Stick donne Ă n’importe quel tĂ©lĂ©viseur des fonctionnalitĂ©s « Smart ». Le dongle vient se connecter tout simplement Ă l’arrière de votre tĂ©lĂ©viseur, sans avoir besoin de votre smartphone ou tablette pour y accĂ©der.

Amazon Fire TV Stick

Les points forts de l’Amazon Fire TV Stick

Du contenu en FHD et compatible HDR

Une télécommande pratique et un OS simple et intuitif (Fire OS)

L’assistant vocal Alexa

Au lieu d’un prix barrĂ© Ă 44,99 euros, le Fire TV Stick se nĂ©gocie en promotion Ă 28,99 euros sur le site d’Amazon.

Kindle Colorsoft Signature Edition

 Amazon s’est enfin décidé à lancer une liseuse avec une dalle capable d’afficher des couleurs, sa Kindle Colorsoft. Vous allez pouvoir ajouter des guides touristiques, des romans graphiques, mais aussi et bien sûr des comics et des bandes dessinées.

Kindle Colorsoft Signature Edition

La Kindle Colorsoft Signature Edition, c’est quoi ?

Une dalle e-ink en couleur de 7 pouces

Résistante à l’eau

Jusqu’à 8 semaines d’autonomie

Auparavant affichée à 299,99 euros, la Kindle Colorsoft (32 Go) est aujourd’hui proposée à 244,99 euros sur Amazon.

Echo Dot 5

La station électrique Apex 300 à moitié prix ! Voici la nouvelle station électrique portable de Bluetti : l’Apex 300. Pour le camping, les coupures électriques ou la vie hors réseau : elle peut alimenter tous les appareils !

L’Echo Dot 5e Gen apporte des modifications internes avec de nouveaux haut-parleurs pour une expérience sonore améliorée, l’ajout d’un capteur de température et d’un accéléromètre. C’est l’enceinte connectée la plus aboutie du géant américain, et peut également faire office de répéteur Wi-Fi grâce à sa compatibilité réseau maillée Eero.

Echo Dot 5

Les atouts de l’Amazon Echo Dot 5

Un design toujours raffiné

Une petite enceinte connectée avec Alexa

Avec de bonnes performances audio

Au lieu de 64,99 euros habituellement, l’Amazon Echo Dot (5e gen) est maintenant disponible en promotion à 44,99 euros chez Amazon.

Echo Show 5Â

L’Echo Show 5 3e génération est un bon petit écran connecté qui fait le job avec efficacité. Que ce soit dans votre chambre à coucher, la cuisine ou le salon, il sera un compagnon fidèle et efficace.

Echo Show 5Â // Source : frandroid

Ce qu’il faut retenir de l’Echo Show 5 3e gen

Un petit design mignon et revu

Le gain de qualité sur l’écran et l’audio

Micro très réceptif

De base Ă 109,99 euros, l’Echo Show 5 de 3e gĂ©nĂ©ration se trouve actuellement en promotion Ă 69,99 euros sur Amazon.

Blink Outdoor 4

Amazon ajoute une une nouvelle caméra à son catalogue : la Blink Outdoor 4. Elle propose plusieurs améliorations notables par rapport aux générations précédentes, tout en conservant un prix accessible et sa simplicité d’installation.

Blink Outdoor 4

Pourquoi choisir la Blink Outdoor 4 ?

Une caméra résistante qui filme en 1080p

Un champ de vision élargi et détection de mouvements améliorée

Une autonomie de deux ans

La nouvelle caméra de surveillance connectée Blink Outdoor 4 (avec Sync Module Core) est disponible à 79,99 euros, mais sur Amazon, elle se trouve déjà  en promotion à 59,99 euros. Le lot de deux caméras est à 114,49 euros au lieu de 154,99 euros.

Blink Mini 2

Contrairement au modèle précédent, la Blink Mini 2 est capable de s’installer en extérieur, même si elle a toujours autant sa place en intérieur également. Plus polyvalent, ce modèle discret est résistante aux intempéries et fera un bon allié pour surveiller les alentours de votre domicile.

Blink Mini 2

L’essentiel à retenir de la Blink Mini 2

Une caméra d’extérieur et d’intérieur

Un champ de vision élargi (143°)

Un projecteur intégré

La détection de mouvements disponible

Habituellement à 34,99 euros, la caméra de surveillance Blink Mini 2 se trouve en ce moment remisée à 24,49 euros sur Amazon.

Blink Video Doorbell

Il n’y a pas que des camĂ©ras de surveillance chez Blink, on trouve aussi des sonnettes connectĂ©es. Un appareil qui facilite votre quotidien et qui peut Ă©galement faire office de camĂ©ra de surveillance.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Les avantages de la Blink Video Doorbell

Une sonnette discrète qui filme en Full HD

Pas d’abonnement requis

Une autonomie longue durée

Avec un prix conseillé à 64,99 euros, la sonnette connectée Blink Video Doorbell avec le Sync Module 2 est aujourd’hui remisée à 41,99 euros sur Amazon.

Si vous souhaitez dĂ©couvrir d’autres produits en promotions, n’hĂ©sitez pas Ă consulter notre page regroupants les meilleurs bons plans.