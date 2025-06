Adieu le zoom optique sur smartphone ? Cette technologie pourrait tout changer

Une équipe coréenne a développé Chain-of-Zoom, un système d’IA qui agrandit les images jusqu’à 256 fois en générant des détails inexistants. Cette technologie pourrait transformer la photo mobile et questionner l’utilité des téléobjectifs.

Des chercheurs coréens viennent de développer Chain-of-Zoom, un système d’IA capable d’agrandir une image jusqu’à 256 fois sa définition d’origine. Le résultat semble incroyablement net, mais il y a un hic : les détails affichés n’ont jamais existé dans l’image de départ.

Parfait pour l’iPhone 16e et le Galaxy S25 Edge… qui n’ont pas de zoom optique.

Le zoom qui invente ce qu’il ne voit pas

L’équipe du KAIST (Institut d’IA coréen) a créé Chain-of-Zoom (CoZ), un système qui dépasse les limites traditionnelles du zoom numérique. Contrairement aux méthodes classiques qui se contentent d’agrandir les pixels existants, CoZ génère de nouveaux détails de toute pièce.

Le processus fonctionne par étapes. L’IA analyse d’abord l’image, puis utilise un modèle de langage visuel pour décrire ce qu’elle voit : « fourrure brune à motifs courts« , par exemple. Cette description alimente ensuite un algorithme de super-définition qui crée une version plus détaillée.

À chaque niveau de zoom, l’IA ajoute des éléments qu’elle juge plausibles selon son apprentissage. Une plaque d’immatriculation floue devient parfaitement lisible, avec des chiffres et lettres nets. Sauf que ces caractères n’ont aucun rapport avec la vraie plaque – l’IA les a inventés.

Cette approche permet d’atteindre des grossissements de 16x, 64x ou même 256x tout en gardant une image cohérente et visuellement convaincante.

Plus besoin de téléobjectifs encombrants ?

Cette technologie interroge l’avenir de la photo mobile. Pourquoi intégrer plusieurs objectifs zoom dans un smartphone si l’IA peut créer des détails convaincants à partir d’un seul capteur ?

Actuellement, les fabricants multiplient les modules photo pour offrir différents niveaux de zoom optique. L’iPhone 16 Pro intègre trois objectifs, certains smartphones Android en proposent jusqu’à cinq. Cette course aux téléobjectifs rend les appareils plus épais et plus chers.

iPhone 16 Pro // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Chain-of-Zoom pourrait simplifier cette approche. Un capteur principal de qualité suffirait, l’IA se chargeant du reste. Les smartphones deviendraient plus fins, moins coûteux à produire, avec potentiellement une meilleure autonomie.

Certains constructeurs explorent déjà cette voie. Google mise sur le traitement d’image IA depuis plusieurs générations de Pixel. Samsung intègre des algorithmes de zoom amélioré dans ses Galaxy S. Apple développe des fonctions de « zoom fusion » qui combinent plusieurs capteurs.

Les limites

C’est une technologue utile pour prendre des photos avec son smartphone, mais cette méthode ne convient pas aux applications où la précision compte.

En médecine légale, impossible d’utiliser CoZ pour identifier un suspect sur une vidéo de surveillance. L’IA pourrait inventer un visage plausible mais totalement faux. Même problème pour l’investigation journalistique ou scientifique.

Les détails générés semblent réels mais restent des créations artificielles basées sur des probabilités. L’IA reproduit ce qu’elle considère comme logique selon son entraînement, pas forcément ce qui existe vraiment.

Cette limite fondamentale distingue CoZ du zoom optique traditionnel, qui capture la réalité physique sans l’interpréter.