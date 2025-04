Adieu Gemini ? Cet assistant IA arriverait sur les smartphones Samsung et Motorola

Samsung et Motorola négocient avec Perplexity AI pour intégrer son assistant intelligent. Google Gemini a-t-il du souci à se faire ? Pas vraiment, mais vous pourriez avoir davantage de choix.

Vous avez un smartphone Android ? Alors, vous connaissez probablement Google Gemini, l’assistant IA qui répond à vos questions et gère vos tâches quotidiennes. Sur Android, Gemini est presque un passage obligatoire.

Mais attention, un nouvel acteur, Perplexity AI, pourrait bien venir bousculer les choses. Selon un récent article de Bloomberg, écrit par Mark Gurman, Samsung et Motorola négocient avec cette startup pour intégrer son intelligence artificielle dans leurs téléphones.

Perplexity AI, c’est quoi ce nouvel assistant ?

Perplexity AI, c’est une startup créée en 2022 qui fait des vagues dans le monde de l’intelligence artificielle. Contrairement à Google Gemini ou ChatGPT, Perplexity se présente comme un assistant ultra-efficace pour des recherches en temps réel.

En gros, c’est un moteur de recherche dopé à l’IA, capable de répondre à vos questions avec des réponses claires, précises et souvent accompagnées de sources. Par exemple, si vous demandez « Quel est le meilleur restaurant italien à Paris ? », Perplexity ne se contente pas de vous donner une liste, il peut vous sortir des recommandations basées sur des avis récents, et même vous aider à réserver une table.

Ce qui rend Perplexity spécial, c’est sa capacité à aller chercher des informations à jour sur le web et à les synthétiser pour vous. Là où Google Gemini s’appuie beaucoup sur les données de Google, Perplexity combine plusieurs modèles d’IA (y compris ceux d’OpenAI, XAi ou d’Anthropic) pour offrir des réponses variées et riches.

D’ailleurs, saviez-vous que Frandroid est partenaire de Perplexity ? Nos données sont utilisées pour enrichir leurs réponses.

Motorola en pole position, Samsung face à un géant

D’après Bloomberg, Motorola est déjà bien avancé dans ses discussions avec Perplexity. L’accord est même signé ! L’idée ? Préinstaller l’assistant Perplexity sur les prochains smartphones Motorola, comme les futurs Razr, ces téléphones pliables qui font fureur. Mais attention, Perplexity ne remplacera pas Google Gemini par défaut. Motorola va plutôt le proposer comme une alternative, avec une interface personnalisée pour ses appareils. Et pour convaincre les utilisateurs, la marque prévoit une grosse campagne marketing pour montrer ce que Perplexity a dans le ventre. Un événement est prévu à New York le 24 avril 2025, où Motorola devrait officialiser ce partenariat et peut-être dévoiler ses nouveaux modèles équipés de cette IA.

Samsung, de son côté, serait plus prudent. Les négociations sont en cours, mais rien n’est encore gravé dans le marbre. Pourquoi cette hésitation ? Samsung a une relation très étroite avec Google. Gemini alimente beaucoup de fonctionnalités Galaxy AI, comme la traduction en temps réel ou les outils d’édition photo.

Google a une présence écrasante dans l’écosystème Android pour imposer Gemini, notamment sur les appareils Galaxy où il est intégré en profondeur. Cela dit, Android offre une certaine flexibilité : sur la plupart des smartphones, vous pouvez remplacer le bouton IA ou l’assistant par défaut par un autre, comme Perplexity, si vous le souhaitez.

Samsung semble intéressé par plusieurs options : rendre Perplexity disponible comme assistant par défaut, préinstaller l’application, ou encore la mettre en avant dans le Galaxy Store. Une chose est sûre, Samsung ne veut pas rater le train de l’IA. D’ailleurs, sa branche investissement, Samsung NEXT, a déjà mis de l’argent dans Perplexity en 2024 et pourrait remettre le couvert bientôt.