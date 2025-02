Google Chrome : cette nouveauté pourrait changer vos mots de passe compromis

Google teste sur Chrome une fonction basée sur l’intelligence artificielle permettant de modifier les mots de passe compromis lors d’une fuite de données.

Google continue d’améliorer son navigateur Chrome et s’attaque cette fois-ci à la protection des données des utilisateurs. S’il est possible d’utiliser sur Chrome, Google ou une application tierce pour gérer ses mots de passe, la firme de Mountain View veut aller plus loin en termes de sécurité et veut proposer à ses utilisateurs d’utiliser l’IA pour changer automatiquement leurs mots de passe en cas de fuite des données.

Une modification consentie

Cette nouvelle fonctionnalité a été repérée sur la version Canary de Google Chrome, précise Windows Central. En activant cette option intitulée « modification automatique des mots de passe », Chrome pourra informer les utilisateurs si leur mot de passe a été exposé lors d’une fuite de données et le modifier automatiquement en utilisant l’intelligence artificielle.

Les utilisateurs gardent bien entendu la main, il s’agit d’une modification consentie. Google se charge d’envoyer une alerte pour prévenir de cette fuite, c’est à l’utilisateur de choisir en suivant s’il souhaite faire cette modification ou non.

L’IA s’installe sur Chrome

Cette fonctionnalité représente une nouvelle intégration de l’intelligence artificielle pour Google Chrome. Dernièrement, la firme de Mountain View s’est illustrée en développant une fonction basée sur l’IA pour détecter les sites malveillants.

Ces fonctionnalités sont pour le moment en phase de test, la modification automatique des mots de passe, elle, est accessible aux utilisateurs de la version Canary de Chrome.

