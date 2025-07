Test SoundCore Aerofit 2 : l’open-ear qui tient la route

Les écouteurs SoundCore Aerofit 2 // Source : Tristan Jacquel

Courir en ville sans finir sous les roues d’un bus : voil√† le d√©fi quotidien des sportifs urbains. Les √©couteurs classiques isolent trop bien, transformant chaque sortie en partie de roulette russe sonore. Les open-ear laissent passer les bruits ambiants, pr√©servant cette conscience environnementale cruciale. Un compromis de s√©curit√© qui se paie malheureusement cash c√īt√© qualit√© sonore.

Car la physique ne ment jamais. Sans embout pour sceller herm√©tiquement le conduit auditif, les basses profondes partent en fum√©e. Le transducteur pos√© devant l’oreille plut√īt qu’ins√©r√© dedans disperse les aigus dans la nature comme des confettis. Reproduire fid√®lement la qualit√© des intra-auriculaires avec ce format reste un doux r√™ve d’ing√©nieur acousticien.

Filiale d’Anker, Soundcore ne se laisse pourtant pas d√©courager par ces contraintes physiques. La marque d’Anker encha√ģne les succ√®s ces derniers mois : les Liberty 5 Pro d√©fient d√©sormais les t√©nors du march√© premium, tandis que l’enceinte Rave 3S rivalise s√©rieusement avec les r√©f√©rences JBL et Sony. Mieux encore, elle innove l√† o√Ļ d’autres copient b√™tement. Les AeroFit 2 int√®grent m√™me une fonction de traduction instantan√©e qui fait sourire sur le papier. Simple gadget marketing ou vraie plus-value d’usage ? On va voir.

Anker Soundcore AeroFit 2 Spécifications techniques

Modèle Anker Soundcore AeroFit 2 Format Ecouteurs sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Non Autonomie annoncée 42 heures Type de connecteur USB Type-C Fiche produit

Ce test a été réalisé avec des écouteurs prêtés par SoundCore.

Anker Soundcore AeroFit 2 L√©gers comme l’air

Les AeroFit 2 adoptent un design plus √©pur√© que leurs pr√©d√©cesseurs, avec une finition mate qui limite efficacement les traces de doigts disgracieuses. Les transducteurs restent forc√©ment visibles ‚Äď le format l’impose ‚Äď mais l’ensemble conserve une esth√©tique discr√®te et moderne.

La vraie r√©volution r√©side dans les crochets auriculaires d√©sormais ajustables. Fini la taille unique du premier mod√®le, les AeroFit 2 s’adaptent √† toutes les morphologies d’oreilles gr√Ęce √† quatre positions distinctes. Une √©volution majeure qui change la donne et apporte un maintien tout simplement parfait.

Les écouteurs se positionnement parfaitement dans le pavillon // Source : Tristan Jacquel

Le bo√ģtier de charge conserve des dimensions plut√īt g√©n√©reuses par rapport √† la concurrence. Choix assum√© et logique : il embarque une batterie de capacit√© sup√©rieure pour justifier les 40 heures d’autonomie totale annonc√©es. La LED frontale indique le niveau de charge restant d’un simple coup d’Ňďil, √©vitant les mauvaises surprises avant le d√©part.

Construction solide, sans fioritures

La recette m√©lange plastique haute densit√© pour le corps principal et silicone souple pour les crochets. Les SoundCore AeroFit 2 p√®sent environ 10 g chacun, soit le double d’√©couteurs intras, mais leur masse n’est pas du tout g√™nante, d√®s lors qu’ils prennent appui sur toute l’oreille pas dans le conduit auditif et le pavillon. On les oublie litt√©ralement apr√®s cinq minutes d’utilisation, m√™me lors des sessions prolong√©es. Le bo√ģtier p√®se lui 76 grammes, tient sans probl√®me dans une poche de short, mais on gagnera √† le laisser √† la maison avant de partir faire son sport.

La certification IPX5 prot√®ge efficacement contre les jets d’eau puissants et la transpiration intensive. Largement suffisant pour affronter une averse surprise ou une s√©ance de fractionn√© par 35¬įC.

Les commandes de lecture sont tactiles, avec un retour sonore d√®s qu’une commande est transmise. Les zones √† toucher r√©agissent bien, m√™me avec les doigts tremp√©s. Seul regret, il n’y a pas de gestion du volume sur les √©couteurs et il faut s’en remettre √† son smartphone ou √† sa montre.

Quatre coloris figurent au catalogue : noir, blanc, bleu et vert.

Design interne

Soundcore a opt√© pour des transducteurs ovales de 20 x 11,5 mm, nettement plus grands que ceux des √©couteurs intra-auriculaires standard. √Ä cela une explication simple : comme le conduit auditif reste ouvert, les basses fr√©quences diffus√©es s’en √©chappent partiellement, ce qui oblige √† augmenter leur volume au niveau des √©couteurs, en utilisant de plus grands transducteurs.

Anker Soundcore AeroFit 2 Une application bien ficelée

L’application Soundcore centralise intelligemment tous les r√©glages sans tomber dans l’√©cueil de la complexit√© excessive. L’interface reste claire et la navigation intuitive, m√™me pour les utilisateurs peu familiers des subtilit√©s audio.

L’√©galiseur offre une vraie personnalisation sonore digne de ce nom, avec de nombreux pr√©r√©glages musicaux qui couvrent tous les genres populaires. Chaque profil peut √™tre sauvegard√© et rappel√© selon l’humeur ou l’activit√©.

Screenshot Screenshot Screenshot

Les commandes tactiles se personnalisent √† volont√© selon ses habitudes. Tap simple, double, triple, appui long : chaque geste s’assigne librement parmi les fonctions disponibles.

Le syst√®me conna√ģt toutefois quelques limites aga√ßantes : impossible d’attribuer le contr√īle du volume √† certains gestes pourtant logiques.

Screenshot Screenshot Screenshot

La traduction qui étonne

Innovation inattendue dans ce contexte : une fonction de traduction instantan√©e encore en version beta est pr√©sente. L’interlocuteur parle dans sa langue, les √©couteurs traduisent en temps r√©el dans la v√ītre. Et vice-versa pour r√©pondre. Le syst√®me reste perfectible et souffre de quelques rat√©s, mais pourrait s’av√©rer prometteur pour les voyages. C’est en tout cas un argument diff√©renciant malin face √† une concurrence souvent conservatrice.

Connectivité au niveau des attentes

La puce Bluetooth 5.4 assure une port√©e th√©orique de 10 m√®tres environ et une connexion remarquablement stable, m√™me dans un tram bond√© aux heures de pointe. Le multipoint g√®re intelligemment deux appareils simultan√©ment : smartphone et laptop basculent automatiquement selon l’activit√© sans intervention manuelle.

C√īt√© codecs audio, la panoplie compl√®te est de mise : LDAC pour les possesseurs d’Android, AAC pour l’√©cosyst√®me iOS, SBC en solution universelle de repli. Le label Hi-Res Audio fait toujours bien sur l’emballage, m√™me si les contraintes acoustiques du format open-ear relativisent s√©rieusement son int√©r√™t pratique. Tr√®s clairement, on ne fait pas la diff√©rence entre une √©coute en AAC (iPhone par exemple) et en LDAC avec un smartphone Android.

C√īt√© latence, le son a du retard sur l’image dans les jeux vid√©o, c’est traditionnel, mais la synchronisation est parfaite au moment de regarder une vid√©o.

Anker Soundcore AeroFit 2 Une courbe en V qui convainc

On ne va pas vous faire languir davantage, les SoundCore AeroFit 2 s’en sortent bien acoustiquement. L’extension dans le grave est limit√©e, comme toujours avec ce type d’√©couteurs et il faudra se contenter surtout de haut-grave, mais ‚ÄĒ bonne surprise ‚ÄĒ le volume est tout √† fait convaincant et permet d’avoir un son assez punchy lorsqu’on fait du sport. Si vous craignez les √©couteurs an√©miques au moment de chercher dans la musique l’envie d’aller plus loin dans l’effort, ces AeroFit 2 devraient vous satisfaire.

La courbe de réponse en fréquences des SoundCore AeroFit 2 // Source : Tristan Jacquel

L’analyse objective confirme ce que l’oreille per√ßoit : une courbe de r√©ponse en V typique des √©couteurs orient√©s sport. Pic marqu√© entre 100 et 120 Hz dans la zone haut-grave, creux significatif entre 500 Hz et 2 kHz, puis remont√©e franche au-dessus de 3 kHz. Traduction pratique : du punch dans les basses, de la clart√© dans les aigus, mais des voix syst√©matiquement rel√©gu√©es en arri√®re-plan.

L’infra-grave sous 60 Hz reste aux abonn√©s absents, limitation physique normale sans isolation acoustique. Le boost appliqu√© dans le haut-grave (80-200 Hz) cr√©e habilement l’illusion de basses plus profondes qu’elles ne le sont r√©ellement. C’est une strat√©gie maline.

Les médiums volontairement creusés éloignent systématiquement les voix du premier plan sonore, mais évitent toute dureté. Les aigus brillent souvent un peu trop et ne sont pas ultra-précis.

C√īt√© sc√®ne sonore, l’ampleur est tr√®s bonne, avec une st√©r√©o tr√®s marqu√©e et une belle profondeur.

Impressions d’√©coutes

Blinding Lights de The Weeknd r√©v√®le le potentiel rythmique des AeroFit 2. La ligne de synthbass pulse avec une conviction √©tonnante pour des √©couteurs ouverts, les aigus cristallins font ressortir les textures synth√©tiques caract√©ristiques du morceau. La voix manque certes de corps et de pr√©sence, mais reste parfaitement intelligible pour accompagner l’effort.

No Time To Die de Billie Eilish expose davantage les limites du format. L’orchestration perd en ampleur et en profondeur, la voix intimiste en densit√© √©motionnelle. Les crescendos dramatiques conservent n√©anmoins leur impact gr√Ęce √† une bonne reproduction des transitoires. R√©sultat honn√™te sans √™tre transcendant.

Ramble On de Led Zeppelin d√©montre la polyvalence relative du rendu. La ligne de basse roule convenablement, la batterie frappe avec dynamisme, mais l’ensemble manque de cette profondeur charnelle qui fait le charme du rock seventies. Les cymbales ressortent parfois trop agressivement, Robert Plant sonne distant par rapport au mix original.

KARI de Big Baby Tape, est priv√© de l’impact monstrueux de sa ligne rythmique, mais l’interpr√©tation reste assez √©nergique pour convaincre.

Anker Soundcore AeroFit 2 Une qualit√© d’appel convenable

Les SoundCore AeroFit 2 permettent de passer des appels t√©l√©phoniques dans de bonnes conditions, tout du moins lorsqu’on se trouve dans un environnement calme. Faute d’isolation passive, on entend n√©cessairement tout ce qui se passe autour de soi.

Les bruits environnant l’utilisateur sont filtr√©s, avec un effet de pompage perceptible sur la voix.

Anker Soundcore AeroFit 2 Autonomie

Traditionnellement, nous mesurons l’autonomie √† 50 % du volume, mais pour ce type d’√©couteurs, dont le rendement est inf√©rieur √† celui des intra-auriculaires, une mesure √† 70 % du volume semble plus r√©aliste car il faut davantage pousser le volume pour obtenir une intensit√© comparable. Les 10 heures annonc√©es par SoundCore n’y sont alors pas, les AeroFit 2 rendant les armes apr√®s 9 h et des poussi√®res. Cela reste dans l’absolu excellent, et sauf √† faire de l’ultra-trail, il est probable que vous cesserez votre activit√© sportive bien avant l’√©puisement des √©couteurs.

Le bo√ģtier est compatible avec la charge sans fil Qi et permet de recharger trois fois environ les √©couteurs.

Anker Soundcore AeroFit 2 Prix et disponibilité

√Ä 99 euros, les AeroFit 2 s’attaquent frontalement √† une concurrence √©tablie mais souvent plus ch√®re. Ils d√©passent cependant la grande majorit√© des concurrents en terme d’√©quilibre sonore. M√™me les SoundCore AeroClip 2 sont un cran en dessous (tr√®s peu de grave). Pour gagner un peu de pr√©cision sonore, il faudra s’int√©resser aux Shokz OpenFit 2+, propos√©s √† 100 euros de plus.