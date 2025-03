Test Soundcore Rave 3S : l’ambiance festive abordable

Le printemps annonce le retour des activités de plein air, et Soundcore entend bien s'y inviter avec sa Rave 3S. Cette enceinte festive portable combine jeux de lumière, fonction karaoké avec deux microphones sans fil inclus et résistance aux éclaboussures pour séduire les fêtards. Mais face aux références établies, ce modèle au tarif plus accessible fait-il vraiment le poids ?

L’enceinte festive Soundcore Rave 3S // Source : Tristan Jacquel

Les enceintes de soirée connaissent un succès grandissant auprès du grand public, et pour cause : elles offrent un pont idéal entre les petites enceintes Bluetooth nomades aux performances limitées et les véritables systèmes de sonorisation professionnels onéreux et complexes. Ces enceintes festives proposent une puissance impressionnante, une autonomie suffisante pour animer une soirée complète et des fonctionnalités dédiées à l’animation, le tout dans un format transportable et à un prix plutôt accessible.

Dans ce segment en pleine expansion, la Soundcore Rave 3S entend tirer son épingle du jeu avec une stratégie claire : proposer l’essentiel des caractéristiques des modèles premium à un tarif plus abordable. Avec son unique woofer de 16,5 cm, ses trois haut-parleurs médium-aigu, ses jeux de lumière et sa fonction karaoké, cette enceinte semble, sur le papier, capable d’animer une fête sans compromis. Mais les économies réalisées par rapport aux références du marché se traduisent-elles par des concessions importantes ? C’est ce que nous allons déterminer.

Anker Soundcore Rave 3S Caractéristiques techniques

Ce test a été réalisé avec une enceinte prêtée par le fabricant.

Anker Soundcore Rave 3S Robuste et festive

La Soundcore Rave 3S arbore un design à la fois fonctionnel et festif. Sa caisse de 55x30x28 cm est réalisée en plastique grainé légèrement brillant, qui inspire globalement confiance quant à sa solidité. La face avant est protégée par une grille en aluminium derrière laquelle se trouvent trois chemins lumineux slalomant entre les transducteurs, qui changent de couleur au gré de la musique. Pas de toute, c’est une enceinte pour faire la fête.

L’enceinte est certifiée IPX4 et résiste aux éclaboussures // Source : Tristan Jacquel

Sur le dessus, un panneau de contrôle regroupe les boutons essentiels : lecture/pause, piste suivante, mise sous tension, jauge de batterie, appairage Bluetooth, renforcement des basses et appairage Auracast. On remarque également deux potentiomètres de belle taille, l’un pour le volume général et l’autre pour ajuster la réverbération appliquée aux microphones – une attention appréciable pour la fonction karaoké.

L’enceinte dispose de deux poignées intelligemment positionnées : une principale sur le dessus pour le transport vertical, et une seconde intégrée dans la sortie de l’évent bass-reflex en partie basse, pour faciliter la manipulation lorsqu’on veut la soulever du sol. Ce double système de préhension est bienvenu compte tenu des dimensions imposantes de l’appareil et de ses 10 kg.

La Soundcore Rave 3S vue de dos avec ses 2 microphones sans fil // Source : Tristan Jacquel

À l’arrière, on découvre deux logements latéraux conçus pour ranger les microphones sans fil (qui fonctionnent chacun avec deux piles AA, non fournies). Une trappe étanche protège les connectiques, comprenant une entrée microphone/guitare en jack 6,35 mm avec potentiomètre de gain, une entrée ligne mini-jack pour une source externe, et un port USB-C pour la recharge.

Ce dernier point mérite d’être souligné comme un avantage distinctif : contrairement à de nombreuses enceintes festives qui nécessitent une prise propriétaire pour leur recharge, la Rave 3S peut être rechargée via USB-C, ce qui permet d’utiliser une batterie externe PD ou un chargeur de voiture. Cette flexibilité est précieuse pour prolonger l’autonomie loin de toute prise d’électricité.

La Soundcore Rave 3S pèse 10 kg // Source : Tristan Jacquel

Certifiée IPX4, la Rave 3S résiste aux éclaboussures, ce qui la rend adaptée aux utilisations près d’une piscine ou sur une plage, sans toutefois pouvoir être immergée. Enfin, deux renforts latéraux en caoutchouc permettent de l’installer à l’horizontale.

Architecture sonore : des choix plutôt étonnants

Soundcore (filiale d’Anker) a opté pour une configuration acoustique assez surprenante avec quatre transducteurs, mais un seul woofer de 16,5 cm dédié aux basses fréquences, complété par trois haut-parleurs de 5 cm pour les fréquences moyennes et aiguës.

Ce choix d’un unique haut-parleur de grave est étonnant pour une enceinte de cette taille. Les concurrents directs comme JBL équipent généralement leurs modèles similaires de deux woofers, ce qui permet de jouer plus fort globalement et d’offrir des basses plus profondes et puissantes, surtout en extérieur. Avec ses 16,5 cm de diamètre, le transducteur unique semble un peu juste par rapport aux attentes pour une enceinte festive.

Un transducteur de 16,5 cm et trois autres de 5 cm équipent la Rave 3S // Source : Tristan Jacquel

L’absence de tweeter dédié aux hautes fréquences est également notable. Les trois haut-parleurs large-bande de 5 cm de diamètre laissent présager un son qui pourrait manquer de finesse dans les aigus, mais offrir néanmoins une bonne restitution des voix.

La connectique de l’enceinte Soundcore Rave 3S // Source : Tristan Jacquel

L’architecture acoustique repose sur une charge bass-reflex, avec un évent à l’arrière qui permet à l’air de résonner pour amplifier les basses fréquences – une technique éprouvée que l’on retrouve chez la plupart des concurrents. L’évent est intelligemment évasé pour limiter les bruits parasites d’écoulement d’air lorsque l’enceinte est poussée à son volume maximal.

Anker Soundcore Rave 3S Karaoké et personnalisation

L’application Soundcore, disponible sur iOS et Android, enrichit considérablement l’expérience utilisateur en donnant accès à de nombreux réglages avancés.

La fonction karaoké constitue l’un des points forts de cette enceinte. La suppression de voix est particulièrement efficace, avec quatre niveaux d’intensité accessibles via l’application – le simple bouton présent sur l’enceinte ne suffit pas à exploiter pleinement cette fonctionnalité. Au niveau maximal, la voix de l’artiste devient à peine audible, sans que le reste de l’instrumentation ne soit significativement altéré – une prouesse technique remarquable. L’application permet même de réactiver la voix de l’artiste lorsqu’on ne chante pas, pour un passage en mode « duo ».

Un microphone sans fil de la Soundcore Rave 3S // Source : Tristan Jacquel

L’égaliseur intégré semble initialement limité avec une fréquence la plus basse à 80 Hz, mais en basculant le smartphone à l’horizontale, on accède à davantage de bandes de fréquences ce qui permet un réglage plus fin. La personnalisation des jeux de lumière est également poussée, avec plusieurs programmes préinstallés entre lesquels choisir.

En matière de connectivité, la Rave 3S utilise le Bluetooth avec les codecs SBC et AAC. Elle prend en charge l’Auracast, ce qui permet de lier plusieurs enceintes compatibles pour créer un système multi-room ou simplement augmenter le volume sonore – une fonction appréciable lorsqu’il faut sonoriser une grande surface.

Screenshot Screenshot Screenshot

Une fonctionnalité astucieuse détecte l’orientation de l’enceinte : lorsqu’elle est placée à l’horizontale, elle passe automatiquement en mode « stéréo » adapté, où le woofer reçoit des fréquences plus aiguës pour éviter que les sons aigus semblent provenir uniquement des petits haut-parleurs.

Un bémol est à noter concernant l’ajustement du volume qui manque de progressivité aux niveaux les plus bas. Le premier incrément propose un son déjà assez prononcé avec un iPhone, ce qui peut être gênant pour une écoute discrète en soirée. Une mise à jour de firmware serait bienvenue.

Anker Soundcore Rave 3S Puissance mais déséquilibre marqué

Sur le plan sonore, la Rave 3S délivre une signature que l’on pourrait qualifier de rentre-dedans comparée au raffinement qu’offrent certaines références comme la JBL PartyBox 120. Les basses fréquences, bien que présentes, manquent d’extension et de volume dans les sub-bass . Certes, l’enceinte parvient à produire une certaine profondeur, mais reste en retrait par rapport à ce que propose la concurrence directe dans cette gamme de prix.

La réponse en fréquences de la Soundcore Rave 3S à volume modéré (courbe bleue) et maximal (courbe rose) // Source : Tristan Jacquel

Soundcore revendique une pression acoustique maximale de 108 dB, une valeur impressionnante sur le papier. Nos mesures, réalisées à la distance normalisée d’un mètre, révèlent toutefois un maximum de 98 dB (dans le médium). C’est suffisant pour animer une fête, mais en deçà des promesses du fabricant.

Le médium est un peu sec, avec une accentuation notable autour de 300-400 Hz profitable aux voix, mais une seconce vers 3 kHz, qui engendre une certaine agressivité, particulièrement à volume élevé. L’aigu est convenablement placé, mais manque de précision et de brillance.

Un grave un peu limité

Plus révélateur encore pour une enceinte festive : les performances dans les graves profonds. À 40 Hz, là où l’on peut voir un pic relatif sur la courbe, la Rave 3S atteint 84 dB, soit 3 dB de moins qu’une PartyBox 120 à la même fréquence (équivalent à deux fois moins d’intensité sonore). Cette limitation contribue à déséquilibrer la signature sonore à volume élevé.

L’intensité du jeu de lumière suffit à créer une ambiance visuelle agréable // Source : Tristan Jacquel

En résumé, la Rave 3S offre un son puissant et dynamique, qui privilégie clairement l’impact et l’énergie sur la précision et l’équilibre. Son comportement à fort volume, avec cette limitation marquée des graves profonds, la rend adaptée pour animer des fêtes en extérieur où l’on recherche principalement de la présence sonore, plutôt que des basses qui secouent les tympans.

Anker Soundcore Rave 3S Endurance dans la moyenne

Soundcore annonce une autonomie de 12 heures, une valeur dans la moyenne pour cette catégorie d’enceintes. Vérification faite, c’est à 50 % du volume au maximum et sans renforcement du grave que cette marque peut être atteinte. Poussée en permanence dans ses retranchements, l’enceinte ne devrait vider sa batterie bien plus rapidement, ce qui est normal.

La sortie de l’évent bass-reflex à l’arrière de la Soundcore Rave 3S (pour renforcer les basses fréquences) // Source : Tristan Jacquel

Cependant, la possibilité de recharger l’appareil via USB-C constitue un gros avantage, puisque l’utilisation d’une ou plusieurs batteries externes permet de prolonger l’autonomie sereinement.

La Soundcore Rave 3S est proposée à 349 euros, un positionnement qui la place directement en concurrence frontale avec la référence du segment : la JBL PartyBox 120, affichée sensiblement au même prix, parfois légèrement moins chère selon les revendeurs.

À tarif équivalent, le match entre ces deux enceintes festives se joue donc sur leurs caractéristiques propres. La JBL offre des performances audio supérieures, particulièrement dans les basses fréquences grâce à ses deux transducteurs de grave contre un seul pour la Rave 3S. Cette architecture double lui permet de proposer un son plus équilibré à fort volume, avec des graves qui conservent leur présence et leur profondeur, ainsi qu’une meilleure finesse globale dans les médiums et les aigus.

L’avantage concurrentiel de la Soundcore Rave 3S réside dans l’inclusion de deux microphones sans fil pour le karaoké, directement fournis avec l’enceinte. Pour obtenir une expérience similaire avec la JBL, il faudrait investir dans des microphones séparés, représentant un coût supplémentaire non négligeable.