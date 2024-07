Test de la JBL PartyBox Club 120 : la petite bombe qui dépote

Il y avait de la place pour une plus grosse batterie (on chipote)

L’enceinte JBL PartyBox Club 120 est la dernière des trois enceintes festives avec jeux de lumière lancées par JBL en 2024, après les PartyBox Ultimate et PartyBox Stage 320. Plus compacte et transportable que ses soeurs, elle présente un rapport performances/taille épatant et est proposée à un prix très raisonnable, sinon attractif.

Moins connue que les gammes nomades ou résidentielles, la série d’enceintes festives PartyBox de JBL rassemble des enceintes intéressantes à bien des égards. Sous leurs allures d’enceintes de fête foraine, les PartyBox de 2024 s’avèrent hautement musicales, plus que les JBL BoomBox 3 WiFi et JBL Authentics 500 par exemple. S’il n’y avait ce design clivant, il serait tentant d’installer une PartyBox dans son salon. Ce serait un « JBL hack » en quelque sorte : détourner une PartyBox de son champ d’utilisation pour en faire une enceinte hi-fi, d’autant que chaque PartyBox peut être utilisée par paire pour écouter en stéréo. Et on ne serait pas déçu, loin s’en faut. Tout au long des longues semaines de test des trois PartyBox, j’ai pris beaucoup de plaisir à écouter ces enceintes dans mon salon, autant qu’en extérieur sur une terrasse. Reste que la JBL PartyBox Club 120 n’a pas son pareil pour délivrer un son puissant et détaillé en environnement bruyant, au milieu de dix personnes poussant la chansonnette. Elle en met aussi plein les yeux…

Pour aller plus loin

Enceintes sono : quelles sont les meilleures enceintes de soirée en 2024

JBL PartyBox Club 120 Fiche technique

Modèle JBL PartyBox Club 120 Autonomie annoncée 12 h Microphone intégré Non Version du Bluetooth 5.3 Indice de protection IPX4 Fiche produit

L’enceinte utilisée pour ce test a été prêtée par le constructeur.

JBL PartyBox Club 120 Trapue, mais transportable

La JBL PartyBox 120 mesure 57 cm de hauteur pour 30 cm environ de côté et pèse 11 kg. C’est une enceinte robuste et stable, équipée de deux poignées — l’une au-dessus, l’autre dessous — pour être transportée facilement. Aucune de ses faces n’est parallèle, ses bords sont arrondis et elle est légèrement inclinée vers l’arrière, pour mieux diriger le son vers un groupe d’auditeurs se tenant debout.

La face avant est recouverte d’une grille acoustique en aluminium, qui protège ses quatre transducteurs. S’y trouve également le système d’éclairage de l’enceinte, composé d’un ruban LED coloré, qui forme un huit autour des deux principaux haut-parleurs, ainsi que d’un bandeau LED coloré au-dessus de la grille et enfin de petites LED blanches clignotantes.

La face supérieure accueille un large panneau de contrôle, avec deux larges potentiomètres, l’un pour gérer l’ambiance lumineuse et l’autre pour gérer la lecture et ajuster le volume. On trouve tout à côté trois boutons pour gérer la connexion Bluetooth, appairer la PartyBox 120 avec une autre PartyBox et ajuster les basses fréquences (2 modes BassBoost). Un autre groupe de boutons sert à lancer des jingles ou des bruits de scratch de disques vinyle pendant la diffusion musicale. Tous ces boutons sont rétroéclairés. La poignée supérieure est articulée et peut servir, lorsqu’elle est repliée, de berceau pour un smartphone.

À l’arrière, se trouvent les trappes de la connectique et d’alimentation, ainsi que le compartiment de la batterie amovible de l’enceinte. Si la dizaine d’heures d’autonomie s’avère insuffisante pour votre utilisation, JBL propose d’acquérir des batteries supplémentaires (59 euros pièce). Attention, si vous avez déjà une batterie pour une PartyBox Stage 320, vous ne pouvez pas l’utiliser ici, car ce modèle est différent. Nous aurions aimé une harmonisation entre les modèles.

En bonne enceinte festive, la JBL BoomBox Club 120 résiste aux éclaboussures (IPX4) et ne craint donc pas de jouer sous la pluie ou d’être aspergée d’eau de piscine.

Design interne de la PartyBox Club 120

La JBL PartyBox 120 bénéficie d’une conception identique à celle des PartyBox Stage 320 et PartyBox Ultimate. Le fabricant a retenu la charge bass-reflex, avec un large tube résonateur à évent arrière, pour renforcer les très basses fréquences et donner de l’impact au son. À l’avant, on trouve une paire de woofers de 13 cm de diamètre, associés à deux tweeters pour reproduire plus finement les hautes fréquences.

Les woofers sont positionnés verticalement, tandis que les tweeters sont placés à l’horizontale juste au-dessus, pour diffuser le plus largement possible les sons aigus.

JBL PartyBox Club 120 Connectique de la PartyBox Club 120

La PartyBox Club 120 compte à peu près autant d’entrées que les PartyBox Stage 320 et Ultimate. Il y a de quoi brancher un périphérique de stockage USB (avec des fichiers audio MP3, FLAC…), un microphone ou une guitare électrique (deux jack 6,35 mm), ainsi que n’importe quelle source audio analogique (baladeur, lecteur CD…), par le biais d’une prise mini-jack 3,5 mm.

La plupart des fonctions et réglages proposés par la JBL PartyBox 120 sont accessibles directement depuis le panneau de contrôle de l’enceinte. L’app JBL PartyBox permet d’aller plus loin et de programmer finement les différentes zones d’éclairage, avec les couleurs de son choix et des schémas lumineux plus sophistiqués. On peut notamment activer certaines zones et pas d’autres, leur attribuer des couleurs spécifiques, et bien évidemment, tout éteindre si l’on préfère. On trouve également un égaliseur avec des profils pré-établis et 5 bandes de correction tonale. JBL propose aussi un « lab » d’effets sonores, avec des samples façon club que l’on peut ensuite mixer à la musique jouée en pressant sur un bouton du panneau de contrôle.

Malgré toutes ces possibilités sonores et lumineuses, la PartyBox Club 120 s’utilise aussi facilement que n’importe quelle enceinte Bluetooth. Le contrôleur Bluetooth 5.4 est compatible avec le protocole Auracast, ce qui facilite l’association de l’enceinte avec d’autres modèles PartyBox, pour jouer en stéréo ou créer un groupe de plusieurs enceintes, pour diffuser la musique de façon plus homogène ou jouer plus fort.

JBL PartyBox Club 120 Vraiment très puissante

JBL met en avant l’intégration de l’IA dans son enceinte, pour en améliorer le son. L’appellation IA est sans doute exagérée, mais le principe est intéressant. La quantité de courant qui parvient aux transducteurs ainsi que l’excursion des membranes sont mesurées en permanence, afin de ne pas dépasser les limites. Là où d’autres fabricants choisissent de limiter à priori la puissance disponible, de conserver une marge importante, afin d’éviter la fonte des bobines ou l’endommagement des membranes, JBL flirte avec les limites et ajuste à la volée le fonctionnement de la PartyBox 120, en réduisant instantanément la quantité de courant envoyée par l’amplificateur. Ainsi, l’enceinte peut jouer vraiment très fort sans le moindre risque.