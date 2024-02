Test de la JBL Authentics 500 : une puissante enceinte résidentielle compatible Dolby Atmos

Tout droit sortie des années 1970, la JBL Authentics 500 fait le pari d’un design vintage combiné à un son à la pointe de la technologie. Cette grande enceinte Bluetooth et Wi-Fi est compatible avec tous les services de musique en ligne et dispose même d’une connectique analogique pour y brancher une source externe. Les abonnés à Tidal pourront également profiter d’un son immersif grâce à la compatibilité avec le Dolby Atmos. Mais il y a quelques bémols…

La JBL Authentics 500 est la plus grande et la plus performante des enceintes résidentielles Wi-Fi du fabricant américain. Dotée d’une amplification plus puissante et de davantage de transducteurs que les JBL Authentics 200 et Authentics 300, la JBL Authentics 500 dispose de surcroît d’un atout de taille, avec la prise en charge du format audio immersif Dolby Atmos. Pour rappel, ce format audio disponible sur Apple Music, Amazon Music ou Tidal, contient jusqu’à huit pistes de son — contre deux en stéréo — et offre donc un son plus riche, avec un positionnement de la musique tout autour de l’auditeur. Pour en profiter, il faut une enceinte équipée de nombreux haut-parleurs, orientés de façon spécifique. C’est précisément le cas de la JBL Authentics 500.

JBL Authentics 500 Fiche technique

Modèle JBL Authentics 500 Nombre de haut-parleurs 7 Caisson de basse Oui Assistant Google Assistant, Amazon Alexa Wifi Oui Couleur Noir Poids 7,8 kg Fiche produit

L’enceinte utilisĂ©e pour ce test a Ă©tĂ© prĂŞtĂ©e par le constructeur.

JBL Authentics 500 Un sacré gabarit

La JBL Authentics 500 est une enceinte imposante, avec 44 cm de largeur pour 24 cm et hauteur et 25 cm de profondeur. Un beau bébé qui prendra plus volontiers place dans les grandes pièces de vie pour une écoute à fort volume, que dans un bureau ou une chambre pour une écoute de proximité. Pas question de la transporter de pièce en pièce librement, car, contrairement à l’Authentics 300, la 500 n’intègre pas de batterie et fonctionne donc uniquement sur secteur.

Cette grande enceinte se distingue par sa face avant recouverte de tissu acoustique à motif Quadrex. L’Authentics 500 a ainsi des airs vintage, qu’elle hérite en droite lignée des enceintes hi-fi JBL Classic des années 1970. Sa face avant est légèrement bombée et composée de 105 carrés en relief, le logo JBL discrètement positionné en bas à gauche. La face avant est encadrée d’une fine pièce d’aluminium teinté laiton. Les flancs et le sommet de l’enceinte sont recouverts d’un cuir synthétique texturé noir mat.

Le panneau de commandes de l’Authentics 500 est centré sur la face supérieure et composé de trois gros potentiomètres et de deux petits boutons. Le premier potentiomètre à gauche est plus épais et sert à ajuster le volume d’écoute et à piloter la lecture. Comme les deux autres, dédiés aux réglages de niveau des basses et hautes fréquences, il est cerclé d’un fin chemin lumineux à LED, qui affiche l’intensité du réglage appliqué. Les deux petits boutons servent à appairer l’enceinte à une source Bluetooth et à lancer la lecture d’une playlist (fonction Moments). On trouve également une paire de microphones pour la fonction d’assistance vocale intégrée à l’enceinte.

Connectique de la JBL Authentics 500

À l’arrière se trouve la connectique, composée d’une prise réseau RJ-45, d’une entrée ligne mini-jack 3,5 mm pour brancher une source analogique externe (baladeur, etc.), d’un port USB-C (pour charger un smartphone) et de la prise d’alimentation.

On note également la présence d’un interrupteur pour désactiver les microphones.

Design interne de la JBL Authentics 500

La JBL Authentics 500 est une enceinte stéréo à trois voies, équipée de trois groupes de transducteurs en charge de la diffusion respective des fréquences basses, moyennes et hautes. Pour les basses fréquences, l’enceinte exploite un transducteur de 16,5 cm orienté vers le bas et assisté par deux tubes amplificateurs bass-reflex débouchant à l’arrière. Pour les fréquences moyennes, trois transducteurs de 10 cm de diamètre sont placés en façade.

Les sons aigus sont eux diffusés par trois tweeters positionnés au-dessus des trois précédents haut-parleurs ; l’un est centré tandis que les deux autres sont logés au fond de pavillons acoustiques et orientés vers les côtés. Cette orientation atypique est nécessaire pour la restitution des titres en Dolby Atmos, les pavillons servant à « projeter » les hautes fréquences tout autour de l’auditeur. On verra plus loin que cela fonctionne remarquablement bien.

JBL Authentics 500 Taillée pour le streaming

Cette enceinte a Ă©tĂ© conçue pour Ă©couter de la musique depuis n’importe quel service de musique en ligne, en Bluetooth ou Wi-Fi. Dans le second cas, la qualitĂ© sonore sera optimale, le son n’étant pas compressĂ© lors de la transmission. Les principaux protocoles de streaming musical sont supportĂ©s : AirPlay, Chromecast, Spotify Connect ou Tidal Connect, ce qui assure de pouvoir lire ses musiques prĂ©fĂ©rĂ©es depuis n’importe quel smartphone ou ordinateur. De plus, l’enceinte peut ĂŞtre utilisĂ©e dans le cadre d’une installation multiroom, pour lire la mĂŞme musique que d’autres enceintes par exemple.

La lecture des titres en Dolby Atmos est conditionnée à l’usage d’un service de streaming compatible avec le format et avec l’enceinte. À l’heure actuelle, bien qu’Apple Music, Amazon Music et Tidal disposent d’un grand catalogue de titres en Atmos, seul Tidal est pris en charge. Il faut, qui plus est, enregistrer Tidal dans l’app JBL One, puis utiliser le mode Tidal Connect depuis l’app Tidal pour que tout fonctionne bien.

Un égaliseur trop limité pour un telle enceinte

Ce n’est pas la seule fonction que propose l’app JBL One. On y trouve la possibilité de mettre à jour l’enceinte, d’activer un assistant vocal (Google Assistant et Alexa) et de choisir une playlist qui sera automatiquement lue en appuyant sur le bouton en forme de cœur de l’enceinte.

On le verra plus loin, cette enceinte mérite une égalisation de sa signature sonore et l’égaliseur intégré à l’app est bien trop limité pour cela. Ses trois clés d’ajustement (grave/médium/aigu) n’offrent pas suffisamment de précision.

Consommation électrique de la JBL Authentics 500

La JBL Authentics 500 s’installe très facilement, l’app JBL One la détectant immédiatement et la raccordant aisément au réseau Wi-Fi local. Bonne surprise, la consommation électrique de l’enceinte est parfaitement maîtrisée, avec seulement 0,8 Watt en veille réseau, prête à jouer de la musique dans la seconde.

Bien des concurrentes avalent le double d’énergie dans ce mode. Dès les premiers paliers de volume, l’enceinte avale 18 W environ et maintient cet appétit jusqu’à mi-volume. La consommation double et quadruple ensuite si l’on pousse l’Authentics 500 dans ses retranchements. Tout cela est normal est en rapport avec le fort volume que peut produire l’enceinte. La mise en pause ramène la consommation à 4,5 W environ, puis à 0,8 W après quelques minutes d’inactivité.

JBL Authentics 500 Une signature un peu dure dans les sons moyens

Sortant du test de l’exceptionnelle JBL PartyBox Ultimate et ayant en mémoire la jolie signature sonore de l’Authentics 200, mes attentes vis-à -vis de l’Authentics 500 étaient légitimement élevées. Et puis, dans l’absolu, une enceinte commercialisée à presque 600 euros oblige son fabricant à l’excellence. C’était d’ailleurs le cas avec la JBL Boombox 3 WiFi, une enceinte trois voies celle-là aussi, compatible Dolby Atmos et franchement épatante. Malheureusement, cette JBL Authentics 500 souffle le chaud et le froid…

Le son est puissant et dynamique, mais non sans quelques tares. L’enceinte Ă©met par exemple un lĂ©ger souffle, qui s’entend clairement entre chaque titre, pour peu qu’on se trouve près d’elle. Il est perceptible Ă faible volume d’écoute. Ceci dit, l’Authentics 500 est une enceinte dont le gabarit l’oriente davantage vers la sonorisation d’une grande pièce de vie pour profiter d’un son puissant. Dans ces conditions, ce lĂ©ger souffle ne s’entend pas.

On retrouve dans la signature sonore de l’Authentics 500 le caractère de sa petite sœur l’Authentic 200. Il y a du punch et de la précision, conjugués à un bel équilibre tonal, néanmoins très impacté par le placement de l’enceinte dans la pièce. Par ailleurs, le gabarit imposant de la 500 et ses multiples haut-parleurs ne suffisent pas à creuser franchement l’écart avec la 200. Certes, la 500 peut jouer plus fort et, d’après nos mesures, elle produit davantage de basses fréquences, mais sa capacité d’analyse ne suscite guère d’émotion.

Et puis, il y a aux environs de 2-3 kHz un pic de volume « mal placé », qui correspond précisément à la fréquence de résonance de notre conduit auditif. De prime abord, ce surcroît de niveau semble apporter de la précision aux voix et faire crépiter un peu plus encore les percussions et avec tout un tas de morceaux, l’enceinte semble délivrer une somme de détails intéressante. Mais ils sont accompagnés d’une certaine dureté, qui fatigue l’oreille à la longue. Et les musiques avec des prises de son déséquilibrées passent mal, donnant l’impression qu’il y a « trop de ceci, pas assez de cela », bref que ça ne va pas. Toda Menina Baiana de Gilberto Gil par exemple — qui passe crème sur l’Authentic 200 — fatigue plus qu’il n’entraîne. Même chose sur Hypnotize de The Notorious Big.

Autre source de doléance, le registre grave est accidenté et déséquilibré. La partie haute (100 Hz) est généreuse et apporte de l’impact aux percussions, mais la plage 60-80 Hz, qui donne traditionnellement de l’épaisseur de la générosité, est trop en retrait et s’entend peu. En somme, les fondations de la musique ne sont pas solides et cela pénalise la restitution, qui peine à convaincre. Certes, il y a un pic de présence à 40 Hz, mais là encore trop en retrait vis-à -vis du haut grave pour être bien entendu. Et puis la JBL Authentics 500 est sensible à son placement dans la pièce : près d’un mur, l’infra-grave s’entend mieux, mais posée sur une table basse au milieu de mon salon, il est à peine audible. Comme évoqué plus haut, l’égaliseur ne permet pas de corriger efficacement tout cela.

Grave : déséquilibré et peu nuancé ; peut manquer de profondeur selon le placement dans la pièce

Médium : pas mal de détails, mais aussi de la dureté à cause d’un pic de présence mal placé

Aigu : discret et fluide ; un peu masqué par les sons du registre médium

Un son Dolby Atmos vraiment immersif

Le comportement dynamique de la JBL Authentics 500 est très bon, la dynamique évidente à chaque titre écouté. Avec des morceaux en stéréo, la scène sonore manque néanmoins d’amplitude et de précision. La donne change totalement avec les titres en Dolby Atmos. Tout à coup, la musique dépasse largement les dimensions de l’enceinte. Down By The River de Neil Young vaut le détour ; une vraie expérience sensorielle. Les guitares planent dans l’espace, sur la gauche et la droite tout à long du titre, à plusieurs mètres de l’enceinte. Idem pour les chœurs qui remplissent l’espace. Il n’y a que la voix de Neil Young, la basse et les percussions qui restent centrées. Come Dance With Me de Franck Sinatra impressionne tout autant : on a l’impression d’une bulle de musique avec des cuivres tout autour de soi et même au-dessus.

L’expérience Dolby Atmos est donc nettement meilleure et atténue les défauts acoustiques cités plus haut. Cependant, les performances globales restent en deçà des irréprochables JBL BoomBox 3 WiFi et JBL PartyBox Ultra.

JBL Authentics 500 Prix et date de sortie

La JBL Authentics 500 est disponible au prix de 599 euros. À ce prix, la JBL BoomBox 3 WiFi est une alternative à considérer, tant elle est supérieure acoustiquement, également compatible Dolby Atmos et fonctionne sur secteur ou batterie.