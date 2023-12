Test de la JBL Authentics 200 : une enceinte au revival esthétique et à la sonorité hi-fi

JBL renouvelle sa gamme d’enceintes Wi-Fi résidentielles et propose, avec l’Authentics 200 un modèle diablement séduisant inspirée d’une icône des années 1970. Bluetooth, AirPlay, Chromecast et Spotify Connect sont au programme de cette enceinte compacte stéréo au look rétro, qui produit un son étonnamment puissant et précis.

JBL propose depuis peu trois nouvelles enceintes résidentielles Wi-Fi au look rétro. Les JBL Authentics 200, 300 et 500 se distinguent pas leur grille acoustique en mousse Quadrex. Apparue dans les années 1970 sur l’enceinte hi-fi JBL L100, cette mousse de protection se reconnaît entre toutes. Les petits carrés en relief Quadrex sont donc de retour avec les JBL Authentics 200, 300 et 500. La petite Authentics 200, objet de ce test, est une enceinte stéréo avec connectivité ligne, Bluetooth et Wi-Fi, compatible avec les protocoles AirPlay, Chromecast, Spotify Connect et Alexa Multiroom. Plus volumineuse, dotée d’une batterie et d’une poignée de transport, la JBL Authentics 300 embarque des transducteurs de grave un peu plus musclés pour jouer encore plus fort, tandis que la JBL Authentics 500, nettement plus imposante, multiplie les transducteurs et joue la carte du Dolby Atmos et du son immersif. On y reviendra dans des tests ultérieurs.

JBL Authentics 200 Fiche technique

JBL Authentics 200 Finition haut de gamme

La JBL Authentics 200 est une enceinte élégante, aux lignes sophistiquées, qui mesure 26 cm de largeur par 17 cm environ de hauteur et de profondeur. Dès le premier contact, l’impression de qualité est évidente. La mousse acoustique en relief flanquée d’un petit logo JBL couleur laiton est du plus bel effet. Elle est soulignée, car un cadre en aluminium couleur or pâle, au sommet duquel est rappelé que JBL conçoit et fabrique des enceintes depuis 1946. La face avant est légèrement bombée et ses bords arrondis.

Les faces latérales, inférieure et supérieure sont recouvertes d’un cuir synthétique grainé, lui aussi très agréable au regard et au touché. Sur le dessus de l’enceinte se trouvent un potentiomètre de volume cliquable et deux autres d’ajustement des fréquences graves et aiguës, tous cerclés de LED blanches qui indiquent le réglage choisi. Ces « potars » ont une course souple et infinie et sont agréables à manœuvrer. On trouve aussi deux petits boutons dorés, l’un d’appairage Bluetooth et l’autre pour lancer une playlist musicale. À l’arrière se trouvent l’ensemble des connecteurs de l’Authentics 200 : une entrée ligne mini-jack 3,5 mm, un port RJ45 Ethernet, un port USB-C pour l’alimentation d’un périphérique mobile (5 W) et le connecteur d’alimentation.

Enfin, un interrupteur est présent à l’arrière pour couper éventuellement les microphones de l’enceinte qui lui servent à s’autocalibrer et à prendre les commandes pour les assistants vocaux supportés (Google Assistant et Alexa).

Design interne de l’Authentics 200

La face avant accueille trois transducteurs actifs, deux tweeters et un haut-parleur de grave-médium. Les deux transducteurs hautes fréquences de 25 mm sont logés aux extrémités latérales et orientés légèrement vers les bords. Le haut-parleur principal de 13 cm de diamètre est lui centré et diffuse frontalement. Chacun est logé au fond d’une amorce de pavillon, afin de mieux focaliser les sons émis. JBL a opté pour des matériaux classiques, du tissu enduit pour les dômes des tweeters (gage de douceur) et une membrane en papier-cellulose pour le woofer, associée à une suspension à double rouleau — dont un est rainuré pour amortir les vibrations parasites.

Ce système audio est partiellement stéréo ; seules les hautes fréquences sont diffusées par deux transducteurs, tandis que les sons moyens et graves sont mono (diffusés par un seul transducteur). Un radiateur passif de 15 cm environ est installé sous l’enceinte et diffuse les sons les plus graves, entraîné par les impulsions du transducteur principal. L’amplification associée est généreuse et cumule 90 W en crête avec une distorsion de 1 % (norme hi-fi).

JBL Authentics 200 Des réglages de tonalité bien pratiques

La multiplicité des entrées permet d’exploiter l’enceinte JBL Authentics 200 de plusieurs manières. Il y a bien entendu l’entrée ligne au format mini-jack 3,5 mm, utile pour brancher une source analogique telle qu’un baladeur, une platine CD ou pourquoi pas une platine vinyle (à sortie ligne). L’enceinte est également Bluetooth (multipoint) et il suffit de l’appairer à son smartphone pour écouter de la musique. Mais l’idéal reste la liaison Wi-Fi au travers du réseau domestique, car celle-ci est de qualité lossless et très pratique.

La JBL Authentics 200 est compatible AirPlay, Chromecast, Spotify Connect et Amazon Multiroom. Autrement dit, que vous possédiez un iPhone, un smartphone Android ou encore un MacBook, il sera très facile de lire de la musique directement depuis l’app d’un service de streaming musical. Qui plus est, l’Authentics 200 peut être combinée à d’autres enceintes Wi-Fi — JBL ou pas — utilisant l’un des protocoles sans fil cités plus haut, pour diffuser de la musique simultanément dans plusieurs pièces.

Une fonction Moments intéressante

Pour accéder aux fonctions avancées de l’enceinte, il faut télécharger l’application JBL One. Celle-ci permet de choisir un assistant vocal à associer (éventuellement) ou de configurer la fonction « Moment » par exemple. « Moment » est associé au bouton avec un logo en forme de cœur situé au sommet de l’enceinte. La fonction permet de lancer instantanément une playlist créée sur le service de musique auquel on est abonné. Cependant, Spotify, Deezer et Apple Music ne sont pour l’instant pas compatibles.

L’app JBL One propose en outre d’ajuster la tonalité de l’enceinte avec un égaliseur à 3 bandes (grave/médium/aigu). Ce réglage peut être effectué directement sur l’enceinte en utilisant les potentiomètres pour les sons graves et aigus. C’est vraiment très pratique et, selon la pièce dans laquelle on déplace l’enceinte ou du type de musique jouée, on ajuste la son à son goût en un instant.

JBL indique que l’enceinte adapte elle-même ses performances sonores, mais je n’ai rien constaté de tel. Il est possible que l’Authentics 200 détecte le niveau de bruit ambiant et ajoute un peu de grave et/ou d’aigu afin que le son soit plus clair encore.

Consommation électrique de l’Authentics 200

En veille réseau, la JBL Authentics 200 a un appétit d’oiseau et ne consomme que 1,4 W. Dans ce mode, elle est prête à jouer dans l’instant. Lorsqu’elle est réveillée, mais ne joue pas de musique, sa consommation s’établit à 3,5 W, avant de retomber, après quelques minutes à 1,4 W. En lecture musicale au quart du volume, la consommation ne dépasse pas 5 W et il faut pousser franchement le volume pour que l’enceinte engloutisse plus de 40 W lors des plus gros appels de courant (batterie, etc.).

JBL Authentics 200 Une qualité audio harmonieuse

Cette JBL Authentics 200 semble issue du même tonneau que les meilleures enceintes nomades de la marque, en l’occurrence les JBL Xtreme 3 et JBL BoomBox 3 WiFi. La signature tonale est proche et se caractérise par un équilibre savamment dosé du grave à l’aigu. Le son produit est toujours clair et intelligible, avec un régime transitoire (capacité à passer rapidement d’un son à un autre) tout à fait satisfaisant. La somme de petits détails distillés par l’Authentics 200 nourrit l’oreille et c’est bien agréable.

Une rapide analyse de la courbe de réponse de l’enceinte laisse voir que son extension dans le grave est suffisante pour donner une impression de générosité, puisque les 50 Hz sont reproduits. Certes, pas avec beaucoup de niveaux, mais, au regard du gabarit de l’enceinte, c’est plutôt pas mal. Le grave est dense et nerveux, agréable sur tout type de musique. Ensuite, la courbe reste équilibrée des fréquences basses aux moyennes puis décline à dessein entre 2 kHz et 4 kHz, ce qui évite d’abreuver l’oreille de sons trop durs (notre oreille est très sensible sur cette petite plage de fréquences). On observe enfin une remontée dans l’aigu qui apporte aération et soyeux. L’extrême aigu est un peu en berne passé 10 kHz, mais c’est sans incidence sur la perception du son et dû au fait que les tweeters ne sont pas orientés vers l’auditeur (et donc mon micro de mesure). Bref, cette courbe n’est pas le fruit du hasard, mais bien étudiée.

Autre aspect, la JBL Authentics 200 réduit très peu la quantité de basses fréquences à volume maximal et conserve donc globalement son équilibre. C’est assez rare pour être souligné et signifie qu’on peut écouter fort sans perte de qualité. Enfin, le volume maximal flirte avec les 93 dB à 1 mètre. Pour donner du contexte à ce chiffre, il faut savoir qu’une telle intensité sonore empêche de tenir une conversation.

Grave : extension convenable, le son ne traîne pas et la capacité d’impact est correcte

Médium : précis et analytique, exempt de dureté, belles voix masculines et féminines

Aigu : fluidité appréciable grâce à de bons tweeters

Comportement dynamique et scène sonore

Comme expliqué plus haut, le régime transitoire de la JBL Authentics 200 est satisfaisant et les écarts dynamiques sont marqués convenablement, même à fort volume et sans projection excessive. L’étagement des plans sonores est plutôt bon et la scène sonore ainsi bien articulée. Cependant, eut égard au petit gabarit de l’enceinte, la stéréo est peu marquée et l’enceinte s’avère directive. Notez que s’il est possible en Wi-Fi d’utiliser deux Authentics 200 (en multiroom AirPlay par exemple), JBL ne permet pas d’adresser le canal gauche à l’une et le canal droit à l’autre pour élargir la stéréo.

Impressions d’écoutes

Sur Everybody’s Talkin’ d’Harry Nilsson, l’enceinte surprend par la mise en valeur de la voix de l’artiste, vraiment bien incarnée et vivante. Les violons à l’arrière sont aériens et fluides, jamais écrasé par la batterie ou la basse. C’est précis et d’une grande douceur, exactement comme il faut. À l’écoute de Say, Say, Say remixé par Kygo, les voix de Mc Cartney et Jackson sont là aussi très présentes et intelligibles et de la même manière la partie rythmique de la chanson ne les éclipse jamais. What’s My Name de Rihanna, un titre particulièrement compressé et agressif est joué sans dureté, tout en étant plein de punch. Sans faute aussi avec Hypnotize de Notorious B.I.G, tout semble à sa place, batterie électronique, basse, chœurs… clairement la mayonnaise prend. Ça passe tout aussi bien avec des prises de son plus anciennes, par exemple Mr. Bonjangles (Remastered) par Nina Simone est joué avec délicatesse.

JBL Authentics 200 Prix et date de sortie

La JBL Authentics 200 est disponible au prix de 299 euros. Compte tenu de ses performances sonores, il y a peu de concurrence à ce prix, sinon l’Harman Kardon GO + Play 3 proposée à 349 euros, dans un style très différent, avec une batterie intégrée et un son très similaire — meilleur même dans l’infra-grave — mais sans Wi-Fi.