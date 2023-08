Prise en main des JBL Authentics : design vintage, enceintes mordernes

JBL a présenté en parallèle de l'IFA une nouvelle gamme d'enceintes connectées : les Authentics 200, 300 et 500. Elles viennent concurrencer un marché sur lequel la marque n'était jamais vraiment allée et où l'on trouve Sonos principalement, ou encore Marshall. Nous avons pu les découvrir dès leur présentation, avec leur design vintage.

JBL a fait le plein d’annonces ce mercredi 30 août, en marge de l’IFA de Berlin. Au programme : les Soundgear Sense, les Live 770NC et Live 670NC, la PartyBox Ultimate ainsi qu’une nouvelle gamme d’enceintes connectées, les JBL Authentics 200, JBL Authentics 300 et JBL Authentics 500.

Un design rétro inspirée d’anciens haut-parleurs JBL

Comme son nom l’indique, la gamme Authentics se veut… authentique. Ce que cela veut concrètement dire, c’est que leur design est tout droit inspiré des années 70 et de ce que JBL proposait en ces temps. Revêtement similicuir, gros boutons sur le dessus, mais aussi cette grille en tissu noir : les finitions semblent par ailleurs très bonnes.

Pourtant, le tout est quand même plus moderne avec des touches assez contemporaines. Les carrés de la mousse sont moins pointus et plus arrondis, tout comme les bordures du cadre doré. Le reste en noir fait que ces enceintes rentrent parfaitement dans une décoration « feutrée », un salon ou une chambre par exemple.

La gamme JBL Authentics n’a pas à rougir de sa qualité audio

Avant toute chose, il s’agit d’une prise en main réalisée dans le cadre d’une présentation en public, dans des salles pas forcément optimisées et qui ne reflètent pas nécessairement une situation « classique » d’utilisation. Pourtant, il faut reconnaître que chacune des enceintes fait son petit effet. Le son est clair, tape juste, y compris dans les aigus. Attention tout de même, il semblerait que la JBL Authentics 500 table sur les basses, parfois trop.

La mention spéciale revient à la JBL Authentics 200, qui est assez compacte, mais qui propose une puissance de 90 W, ce qui est largement suffisant pour la plupart des usages. Même poussée à un certain niveau, ça ne déraille pas. Et surtout, par rapport à l’Authentics 500, elle est plus juste dans l’équilibrage du son. C’est l’enceinte qui me semble la plus prometteuse, grâce à son format compact, sa qualité audio apparente et surtout son prix, puisque c’est la moins chère de la gamme : 300 euros.

Pour écouter de la musique, on a droit à du Bluetooth, du Wi-Fi et de l’Ethernet. Ces enceintes peuvent à la fois être utilisées avec Amazon Alexa et avec Google Assistant : ce qui est assez rare pour le souligner. Enfin, ces enceintes JBL ont été pensées pour du multiroom et peuvent fonctionner en simultané, même dans plusieurs pièces.

Dolby Atmos pour la JBL Authentics 500 et boutons physiques

La JBL Authentics 300 est légèrement différente des deux autres. Située au milieu de la gamme, elle a la particularité de comporter une batterie ainsi qu’une poignée. Ce qui veut dire qu’on peut tout à fait l’utiliser en déplacement. Pourquoi pas, après tout.

Quant à la JBL Authentics 500, elle est la seule de la gamme à proposer du Dolby Atmos, pour la spatialisation du son. Pour avoir suivi une démonstration, c’est extrêmement décevant : je n’ai ressenti presque aucune spatialisation durant l’écoute. Laissons néanmoins le bénéfice du doute à JBL pour les conditions d’essai, avant un test plus approfondi.

Enfin, parlons rapidement des boutons, qui sont physiques. Il y a un bouton d’allumage, un bouton pour le Bluetooth, un autre pour contrôler la musique (pause/reprendre). Pour le volume, il s’agit d’une molette : pareil pour gérer la signature (basses, mediums). Pour ces dernières, il n’y a pas de crans physiques, ce qui fait qu’on ne ressent pas forcément à quel point on tourne les molettes. C’est dommage pour un produit qui veut s’inscrire dans une tendance vintage : on a cependant des indicateurs LED autour pour savoir à quelle intensité on les règle, ce qui ne pose aucun problème.

Prix et disponibilité des JBL Authentics

Les trois enceintes seront lancées dans le courant du mois de septembre à ces tarifs-là :

JBL Authentics 200 : 299,99 euros ;

JBL Authentics 300 : 399,99 euros ;

JBL Authentics 500 : 599,99 euros.

NB. Notre journaliste a écrit cet article dans le cadre d’un voyage de presse organisé par JBL. La marque n’a pas été impliquée dans la rédaction de cet article.