JBL PartyBox Ultimate : aucun doute, cette enceinte sera reine de vos soirées

JBL est présent pour l'IFA 2023 avec plusieurs annonces de nouveaux produits. Parmi eux, une nouvelle enceinte vient s'ajouter à sa gamme d'enceintes portables de soirée : la JBL PartyBox Ultimate. Un modèle haut de gamme visant à réunir toute l'expertise du fabricant.

Cette année encore a lieu l’IFA 2023, grand salon technologique à Berlin, auquel JBL participe. La marque américaine y présente plusieurs nouveautés : des écouteurs à conduction aérienne, les enceintes Authentics, ainsi que deux casques Bluetooth. En plus de ça, la gamme d’enceintes sono PartyBox s’enrichit, avec la toute nouvelle JBL PartyBox Ultimate.

Un mot d’ordre pour la JBL PartyBox Ultimate : du son, du son, du son

Avec le son « JBL Pro Original », la PartyBox Ultimate est compatible Dolby Atmos. Pour faire fonctionner tout ça, on trouve deux haut-parleurs haute fréquence ainsi que deux tweeters, ce qui est classique.

Pour s’y connecter et diffuser de la musique, il y a du Bluetooth LE Audio et du Wi-Fi 6, comme attendu. On peut décrocher un appel ou regarder une vidéo sur son smartphone sans avoir à couper la musique. On trouve également des entrées guitare et deux pour des microphones. C’est parfait pour le karaoké, puisqu’on a justement un réglage pour cela.

L’enceinte sono propose aussi se prendre pour un DJ grâce à un panneau sur le dessus de l’enceinte sono. De quoi permettre de créer des effets audio pour changer le ton de la musique. Afin de compléter sa soirée, JBL propose l’appairage stéréo de deux enceintes PartyBox Ultimate, ou de la connexion sans-fil entre plusieurs enceintes.

Un spectacle son et lumière

C’est aussi une des caractéristiques de la gamme d’enceintes JBL PartyBox : l’éclairage. Grâce à un ensemble de LED, il dernier se synchronise au rythme de la musique pour créer des effets de lumière de toutes les couleurs. Dans son communiqué, JBL explique que sa PartyBox Ultimate « propose un effet de nuit étoilée unique, des traînées lumineuses agréables, des effets stroboscopiques et même des lumières qui se projettent sur n’importe quelle surface ». Rien que ça.

L’enceinte JBL PartyBox Ultimate // Source : JBL L’enceinte JBL PartyBox Ultimate // Source : JBL

Pour les projections d’eau, la JBL PartyBox Ultimate est certifiée IPX4, ce qui signifie qu’elle résiste aux éclaboussures de toutes directions, mais pas à l’immersion. Grâce à ses roues et sa poignée, cette enceinte JBL peut être emportée un peu partout : un compartiment permet de ranger le cordon d’alimentation.

Prix et disponibilité de la JBL PartyBox Ultimate

La JBL PartyBox Ultimate sera officiellement commercialisée à partir du 31 août au tarif sera de 1499,99 euros.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.