JBL Live 770NC : un casque Bluetooth à réduction de bruit et au tarif accessible

Le nouveau Live 770NC propose une configuration intéressante pour un prix plutôt maîtrisé.

À l’occasion de l’IFA de Berlin, JBL a dévoilé de nombreux produits. Outre ses enceintes de salon ou ses nouveaux écouteurs à conduction aérienne, la marque américaine du groupe Harman a également présenté deux nouveaux casques Bluetooth, le JBL Live 670NC et le JBL Live 770NC, qui nous intéresse ici.

Ce nouveau casque sans fil propose une configuration plutôt intéressante pour un tarif somme toute maîtrisé de 179,99 euros. Concrètement, les deux nouveaux casques de JBL partagent de nombreuses caractéristiques communes. Ils se distinguent en fait essentiellement par leur format, puisque le JBL Live 770NC est un casque circum-aural. Cela signifie que ses coussinets viennent se poser non pas sur, mais autour de l’oreille. Un format certes plus encombrant, mais plus confortable que les casques supra-auraux, et qui a pour intérêt d’apporter une bonne isolation passive, en plus de la réduction de bruit proposée.

Un casque compatible Bluetooth multipoint

Outre son format circum-aural, le JBL Live 770NC est doté, comme le Live 670NC, de transducteurs dynamiques de 40 mm de diamètre. Il est par ailleurs compatible avec l’audio spatial JBL et propose une connectivité Bluetooth 5.3. Par la suite, JBL promet également une mise à jour permettant à son casque d’être compatible avec la norme Bluetooth LE Audio. Le casque est également compatible avec le Bluetooth multipoint pour permettre une connexion simultanée à deux appareils — par exemple un smartphone Android et un PC Windows.

Du côté de la réduction de bruit active, JBL utilise ici une ANC adaptative, en fonction des bruits extérieurs, ainsi qu’un mode transparent pour rester conscient de son environnement. Deux micros sont par ailleurs dédiés spécifiquement à la captation de la voix durant les appels vocaux.

Le casque JBL Live 770NC propose jusqu’à 50 heures d’autonomie en mode réduction de bruit et jusqu’à 65 heures en mode Bluetooth sans réduction de bruit.

Le JBL Live 770NC sera disponible dans le commerce à compter du 31 août en noir, blanc, bleu ou beige au prix de 179,99 euros en France.

