Test Razer BlackShark V2 HyperSpeed : un nouveau Pro qui ne dit pas son nom

Le casque gamer Razer BlackShark V2 HyperSpeed, malgré l’absence d’appellation « Pro », ne semble pas si éloigné du modèle de 2023 que nous avions eu l’occasion de tester. De fait, son arrivée dans la gamme de la marque aux serpents étonne quelque peu, tant il parait similaire en tous points avec son ainé.

Construit comme tous les autres casques BlackShark, ce nouveau modèle remplace le tissu par du similicuir, son microphone amovible par une tige fixe et permet désormais une utilisation filaire grâce à son connecteur USB. Il s’allège de 40 g et ce n’est pas la seule chose qui diminue puisque son prix conseillé n’est « que » de 150 euros, là où le modèle Pro était proposé à 230 euros.

En clair, il s’agit d’un BlackShark V2 Pro légèrement remanié, mais qui conserve tous les atouts de ce dernier. Avec cette baisse de prix bienvenue, nous tenons peut-être ici un casque de jeu excellent et à tarif plus que correct.

Fiche technique

Modèle Razer BlackShark V2 HyperSpeed Format Casque sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Non Autonomie annoncée 70 heures Type de connecteur USB-A Longueur du cable 180 cm Poids 280 g Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par la marque.

Un design quasi inchangé

Toujours aussi semblable à un casque antibruit de chantier, ce nouveau BlackShark V2 HyperSpeed ne change pas réellement la recette de la gamme. Le design typique des casques esport de Razer est toujours de la partie, ce qui n’est pas nécessairement une mauvaise chose, tant le confort est au rendez-vous.

Une sensation de confort qui est d’autant plus accentuée par la réduction du poids global du produit qui perd pas moins de 40 g et ne pèse donc pas plus de 280 g. C’est très appréciable une fois le casque vissé sur la tête et cela donne encore un peu plus l’impression d’avoir un jouet entre les mains par l’aspect très plastique de ce dernier.

La construction reste néanmoins soignée, malgré l’omniprésence du plastique, blanc sur notre modèle de test. L’arceau a été légèrement retravaillé et se contente d’un revêtement en similicuir sur toute sa surface, aussi bien intérieure qu’extérieure. Le rembourrage semble d’ailleurs un peu plus généreux que sur la version Pro. Razer fait maintenant fi des surpiqures et de l’embossage et se contente d’un imposant logo imprimé en noir.

En termes d’ajustement, ce sont toujours de très fines tiges métalliques qui permettent l’extension de l’arceau. Pratique à l’usage et garantissant une grande amplitude, elles paraissent néanmoins toujours aussi fragiles par leur finesse et leur système de montage. Cependant, je n’ai jusqu’ici eu aucun problème de solidité à reprocher au modèle Pro que j’ai pu utiliser pendant plusieurs mois.

La coque des oreillettes s’affine légèrement pour laisser plus de place aux coussinets, bien plus épais. Là encore, le tissu est remplacé par un revêtement similicuir qui, s’il est mieux rembourré, n’est cependant pas aussi respirant bien que la zone en contact avec la peau est composée de tissu. De façon générale, la sensation de confort reste néanmoins très similaire entre les deux modèles.

Razer a aussi apporté quelques ajustements aux boutons du casque. Sur l’oreillette gauche, celui dédié à la désactivation du microphone reste maintenant en position lorsqu’il est activé. La protubérante molette de réglage du volume arbore désormais une texture pointillée et est légèrement plus souple. Le bouton d’alimentation est quant à lui toujours positionné un peu plus en bas, à proximité du connecteur USB C. Enfin, la bascule entre les profils d’égaliseur est toujours assurée par un bouton dédié sur l’oreillette droite.

Différence notable apportée par la version HyperSpeed : le microphone n’est plus amovible. Si au global sa construction n’évolue pas et permet un positionnement simple et stable, il ne pourra dorénavant plus être retiré lorsqu’il n’est pas utilisé. De plus, la capsule, abritée sous une bonnette, a également perdu en volume, ce qui risque d’avoir un impact sur la qualité de la captation, mais nous y reviendrons plus loin.

Razer semble avoir bien cerné les attentes des joueurs et les points forts de sa gamme BlackShark en termes d’ergonomie. En cela, ce nouveau modèle se montre donc toujours aussi confortable et bien qu’il perd un peu de sa superbe en raison de certains choix de matériaux, il reste un modèle très convaincant.

Des progrès sur l’autonomie et la connectivité

Cette nouvelle mouture conserve l’excellente liaison HyperSpeed, qui permet d’utiliser le casque en sans-fil, sans réelle latence et avec une stabilité impeccable. Étonnamment, Razer a modifié le dongle fourni avec le casque puisqu’il se rapproche désormais plutôt de ce que l’on retrouve avec les souris de la marque. Il est ainsi indispensable d’utiliser un câble (fourni) pour connecter l’adaptateur USB.

En plus du Bluetooth heureusement toujours présent, le casque peut aussi, et c’est nouveau, être utilisé en filaire directement à l’aide de son port USB. À noter cependant que, malgré la présence du Bluetooth, il est impossible d’utiliser les deux connexions sans-fil en simultané.

Du côté de l’autonomie, les choses s’améliorent légèrement et la version HyperSpeed fait donc légèrement mieux que la version Pro de 2023. L’autonomie brute tourne autour de 70 heures, ce qui laisse entrevoir une à deux semaines d’utilisation. La charge rapide est quant à elle toujours de la partie et permet de récupérer plusieurs heures d’autonomie en seulement 15 minutes de charge.

Des performances légèrement en retrait

Malgré sa nouvelle appellation, le Razer BlackShark V2 HyperSpeed s’équipe des transducteurs « Triforce » de 50 mm. Déjà convaincant sur la version Pro, ils proposent ici une restitution semblable, même si légèrement moins naturelle. Les basses sont un peu moins présentes, alors que le milieu du spectre gagne en ampleur. La partie la plus haute du spectre est quant à elle moins brillante.

Le rendu sonore est donc moins « neutre », sans pour autant être mauvais, surtout pour une utilisation vidéoludique. On prend plaisir à l’utiliser sur des jeux où l’ambiance et l’immersion sont importantes, de même que des titres plus exigeants tels que les FPS. S’il fait légèrement moins bien que le Pro, il faut aussi remettre en perspective le tarif respectifs de ces deux modèles. De fait, et aussi parce que le rendu reste ajustable via l’égaliseur de Synapse, cette version HyperSpeed semble presque plus recommandable.

Les performances sonores sont ici différentes pour deux raisons : un traitement sonore probablement différent en raison du dongle HyperSpeed, mais également une modification non négligeable des coussinets des oreillettes. Sans devenir mauvais, ce nouveau casque fait simplement bien que son prédécesseur.

Du côté du microphone, Razer nous propose une captation très claire de la voix. Malgré la capsule plus compacte, on a tendance à préférer l’enregistrement issu de cette dernière. C’est simple, sur cette gamme de prix et en sans-fil, le BlackShark V2 HyperSpeed n’a pas réellement de concurrence.

Enregistrement réalisé à l’aide du microphone intégré

Des fonctionnalités toujours complètes

Les fonctionnalités offertes par le pilote Synapse sont peut-être l’une des seules choses qui n’ont pas évolué. L’égaliseur à dix bandes est toujours présent, avec les mêmes préréglages. Différentes options liées au rendu sonore sont aussi proposées et agissent essentiellement comme des égaliseurs secondaires, permettant ainsi de booster les basses fréquences ou la clarté des voix. Les réglages par défaut de l’égaliseur sont d’ailleurs accessibles sans que Synapse soit lancé grâce au bouton dédié présent sur l’oreillette droite.

Le microphone dispose lui aussi de son égaliseur à dix bandes et de plusieurs améliorations et optimisations dont le but est d’atténuer les bruits parasites ou d’améliorer sensiblement le rendu de la voix. Razer propose ici un outil relativement complet qui se rapproche de ce que peuvent proposer certaines solutions concurrentes telles que celles de Logitech.

Enfin, l’arrivée d’un dongle plus imposant rend pertinente la personnalisation de la LED intégrée. Celle-ci pourra au choix être utilisée pour connaitre l’état de la connexion, mais surtout de la batterie. De la même façon, Synapse permet de ne l’allumer que lorsque l’autonomie devient critique. Une bonne idée qui aura du sens si le dongle est positionné sur le bureau.

Prix et disponibilité du casque Razer BlackShark V2 HyperSpeed

Le casque Razer BlackShark V2 HyperSpeed est disponible au prix conseillé de 150 euros.