JBL Live 770NC : ce casque puissant et ultra endurant perd un quart de son prix pour les soldes

Avec son autonomie de 50h, sa signature sonore puissante et sa réduction de bruit active satisfaisante, le casque JBL Live 770NC fait partie des bonnes références petit budget sur le marché. La bonne nouvelle, c'est que ce modèle abordable est encore moins cher pendant les soldes : Boulanger l'affiche en effet à 119,99 euros au lieu de 159,99 euros.

Lancé l’année dernière, le casque Bluetooth JBL Live 770NC a été présenté comme une version économique du très bon JBL Tour One M2. Mais son prix de base raisonnable n’est pas synonyme de fiche technique très allégée, bien au contraire, puisque ce JBL Live 770NC se distingue notamment par une foule de fonctionnalités avancées. Si ce casque abordable, puissant et très endurant vous fait de l’œil, sachez que pendant les soldes d’été, il est encore moins cher que d’habitude grâce à une réduction de 25 %.

Les points essentiels du casque JBL Live 770NC

Un design confortable

Une bonne réduction de bruit active

Des graves puissants

Une autonomie d’environ 50h

Lancé à 159,99 euros, le casque JBL Live 770NC est désormais affiché à 119,99 euros chez Boulanger.

Un casque confortable qui a du coffre

Le JBL Live 770NC est un casque qui marque d’abord des points grâce à son format circum-aural. Ses oreillettes englobent donc les oreilles au lieu de simplement se poser dessus, ce qui offre un bien meilleur confort et minimise la gêne au bout de plusieurs heures d’écoute. Ajoutons à cela un poids assez contenu (250 g) et un bon maintien sur le crâne.

Une fois bien installé sur le crâne, le JBL Live 770NC est capable de délivrer un son puissant, très proche des oreilles, avec à la clé une très bonne immersion. Le grave est particulièrement démonstratif dans sa partie haute. Bref, l’ensemble déborde d’énergie. En revanche, on a estimé lors de notre test que le comportement dynamique était juste passable : l’énergie est là, certes, mais le tout manque de précision et de raffinement. En d’autres termes, les musiques pop ou rock seront très bien interprétées, mais le jazz ou le classique beaucoup moins.

Une autonomie rare et bien agréable

Le casque s’accompagne par ailleurs de l’application JBL Headphones, qui fourmille de fonctionnalités pratiques. On y trouve notamment un égalisateur à 10 bandes très efficace. Un mode Audio Spatial est aussi présent, mais malheureusement, il ne fait que déformer et artificialiser la scène sonore. On s’en passera, donc. Le mode loudness est bien plus intéressant puisqu’il apporte un surcroît de présence à la musique lorsqu’on n’écoute pas fort grâce à un renforcement des graves et des aigus. Notez également que le casque doit être compatible avec la nouvelle norme de transmission audio Bluetooth LE Audio grâce à une mise à jour. Mais il est d’ores et déjà compatible avec la connexion multipoint.

Pour ce qui est de la réduction de bruit active qu’il offre, le JBL Live 770NC se comporte plutôt bien et offre un gain de calme appréciable, même s’il ne parvient pas à isoler complètement son utilisateur. En transports, les bruits de roulement sont réduits et ne perturbent plus excessivement l’écoute musicale. Un mode ambiant est également disponible pour pouvoir entendre autour de soi sans avoir à ôter le casque des oreilles. Enfin, et c’est là l’un des gros atouts de ce JBL Live 770NC, l’autonomie est tout bonnement excellente : lors de notre test, ce modèle a tenu 53 heures à 50 % du volume. Comptez presque 3 heures pour recharger totalement le casque et seulement 5 minutes pour récupérer 4 heures d’autonomie. Excellent, encore une fois.

