Cela fait maintenant une semaine que les soldes d'été de cette année 2024 ont commencé. Aujourd'hui, c'est le début de la deuxième démarque et vient avec elle son lot de nouvelles offres à saisir rapidement. Smartphones, tablettes, PC portables, TV 4K, casques et écouteurs ou encore objets connectés, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.

Les vacances d’été sont enfin là ! Si vous n’êtes pas encore partis vers votre destination préférée et que vous cherchez à bien vous équiper en amont, les soldes d’été sont aussi là pour vous faire profiter de prix bas malgré que le Prime Day d’Amazon soit fini. Et, pour le lancement de cette dernière démarque, les offres sont encore plus nombreuses qu’avant. C’est à s’y perdre, mais pas de panique, l’équipe de Frandroid est là pour vous partager uniquement les meilleures offres du moment. Notez que cet article sera actualisé régulièrement, au rythme des ventes flash : revenez y faire un tour si vous ne trouvez pas votre bonheur la première fois.

Les nouvelles offres des soldes en DIRECT

Temps forts - Samsung Galaxy A54

Nous avons également réalisé des sélections par thématique afin de faciliter vos recherches de bonnes affaires.

Les précédentes offres des soldes encore disponibles

Une console encore plus next-gen grâce à sa manette

Des jeux en 4K à 60 fps pour la plupart

Les exclus Sony

Au lieu de 549 euros habituellement, la console PS5 Standard (avec lecteur de disque) est actuellement proposée à seulement 449 euros chez la Fnac grâce au reconditionnement.

Un écran OLED rafraîchi à 120 Hz (enfin !)

Les mêmes performances que le Pixel 8 + 7 ans de MAJ

Le meilleur zoom numérique sur son segment

L’arrivée de Gemini Nano !

Au lieu de 549 euros habituellement, le Google Pixel 8a (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 499 euros chez la Fnac, Darty et Amazon.

Des vitesses de transfert jusqu’à 150 Mo/s

Une certification A1 pour lancer efficacement les applications

Idéale pour filmer en Full HD

Habituellement proposée à environ 50 euros, la carte microSD SanDisk Ultra de 512 Go est aujourd’hui vendue à 35,70 euros sur Amazon.

Une enceinte connectée Apple dans un format compact

Une bonne qualité sonore pour sa taille

De nombreuses possibilités grâce à l’écosystème Apple

Habituellement proposé à 109,99 euros, l’Apple HomePod mini est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 89 euros chez Boulanger.

Une carte graphique Nvidia RTX 4050

i5 12e gen + 16 Go RAM

Un écran de 16 pouces Full HD

Au lieu de 1272,90 euros habituellement, le Medion Erazer Scout E30 est maintenant disponible en promotion à 699 euros chez Cdiscount.

Une tablette au petit format, pratique à transporter

Un écran mat de 12,7 pouces en définition 3K

Efficace pour des usages classiques

Au lieu d’un prix barré à 449 euros, la tablette Lenovo Tab P12 avec écran Matte Display se négocie aujourd’hui à 299 euros sur le site du constructeur. Un pack avec un chargeur 68 W est affiché au même prix !

Une batterie compacte, facile à transporter

Avec une capacité de 10 000 mAh

Compatible avec charge rapide 25 W

Vendue à 49,90 euros sur le site de la marque, la batterie externe Samsung 10 000 mAh (25 W) se trouve actuellement à 24,99 euros sur fnac.com, mais grâce à une ODR de 20 euros, elle revient à 4,99 euros seulement.

Une dalle QD-OLED incurvée de 34 pouces

Avec une définition 4K et un taux de rafraîchissement de 165 Hz

Un temps de réponse de 0,5 ms et la compatibilité avec FreeSync Premium Pro

D’abord à 1 300 euros, l’écran PC Dell Alienware 34 QD-OLED (AW3423DWF) s’affiche maintenant au prix très préférentiel de 749 euros, mais le code promo AW34FR20 permet de faire encore baisser le prix : seulement 729 euros sur le site du constructeur.

Une conception ultra-compacte et raffinée

Un écran très lumineux et réactif (120 Hz)

Un Core Ultra 5-125H associé à 16 Go de RAM

Au départ proposé à 1 549 euros, le Dell XPS 13 9340 est actuellement en promotion à 1 299 euros sur Amazon.

Une belle qualité d’écran

Des performances satisfaisantes

Une autonomie solide, avec un chargeur de 67 W

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G (6 + 128 Go) est sorti au prix de 399,90 euros, mais aujourd’hui, on le trouve à seulement 179 euros chez RED by SFR. Il tombe même à 139 euros si vous prenez un forfait avec.

Un look atypique avec le Glyph

Des performances plus que satisfaisantes et sans chauffe

Une interface très plaisante à utiliser, Nothing OS 2.0

Proposé dans plusieurs déclinaisons, c’est la version de base du Nothing Phone (2), avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage, qui passe à 449 euros au lieu de 679 euros à la Fnac.

Un VTT qui sort de l’ordinaire

Un moteur avec un couple de 70 Nm

Une bonne autonomie de 100 Km

De base à 2 499 euros, le VTT Decathlon Rockrider E-EXPL 700 est en ce moment remisé à 2 199 euros sur le site Decathlon, dans son magnifique coloris violet irisé. Le coloris vert bouteille est aussi en promotion au même prix.

Un écran QNED de 65 pouces en définition 4K

Upscaling 4K et technologies HDR au programme

WebOS 23 pour la partie TV connecté

Au lieu de 899,99 euros habituellement, le LG QNED 65QNED75 est maintenant disponible en promotion à 649,99 euros chez la Fnac et Darty.

Son confort optimal et son équipement complet

Son moteur musclé et son excellent freinage

Sa charge rapide

Lancé au prix de 2 099,99 euros, le Nakamura E-Crossover XA s’affiche à un prix plus doux pendant les soldes : le voilà en promotion à 1 499,99 euros sur le site Intersport.

Une autonomie de 40 km

Capacité à gravir des pentes de 15 %, et une vitesse de pointe de 25 km/h

Un bon rapport qualité-prix

Habituellement de 499 euros, la Niu KQi2 Pro est maintenant disponible en promotion à 329,93 euros sur Eletro Depot.

Un format compact et pratique

La définition en Full HD jusqu’à 100 pouces

Un OS daté, mais une clé HDMI peut être branchée

Au lieu d’un prix barré à plus de 200 euros, le Wanbo X2 Max est actuellement en promotion à seulement 99 euros chez Geekbuying avec le code promo WX2MAX.

Un écran Amoled de 6,6 pouces en Full HD+ à 120 Hz

La puce Exynos 1380, du Galaxy A54

Une batterie de 5 000 mAh

Au départ à 399 euros, le Samsung Galaxy A35 dans sa version 6 + 128 Go est proposé à 249 euros chez la boutique Red by SFR.

Une tablette simple, avec un joli écran

De belles performances

Et une autonomie satisfaisante

Avec un prix barré à 439,99 euros, la Xiaomi Pad 6 dans un pack avec un étui de protection est dorénavant proposée à 249,99 euros sur le site Darty, mais aussi à la Fnac.

1 To, soit 1 000 Go de stockage

Certification A2 pour les applications/jeux

Classe V30 pour enregistrer vidéo en Full HD

Au lieu d’un prix barré de 89,99 euros, la carte microSD Lexar Play de 1 To est actuellement en promotion à 79,99 euros chez Grosbill.

Un laptop polyvalent

Une dalle Oled de 14 pouces

Un combo i5 1240P + 16 Go de RAM + un SSD de 512 Go

Initialement affiché à 999 euros, le Lenovo Yoga Slim 6 14IAP8 est désormais proposé à 699 euros à la Fnac.

Une action cam résistante avec un écran tactile flexible

Un capteur de 1/1,3″ pour capter plus de lumières

La possibilité de filmer des séquences jusqu’en 8K à 24 ips

D’abord à 479,99 euros, puis réduit à 429,99 euros, l’Insta360 Ace Pro se trouve en promotion à 369,99 euros sur le site d’Amazon, mais aussi chez la Fnac, Darty ou encore Boulanger.

Un smartphone fin et léger…

… avec écran AMOLED de 6,7 pouces

Des écouteurs sans fil endurants et avec réduction de bruit active

Le Honor 200 Lite a été lancé à 329 euros, et 59 euros pour les Honor Earbuds. Mais dans un pack, les deux produits peuvent vous revenir à 249 euros, au lieu de 379 euros à la Fnac et chez Darty.

Un écran en définition 2 560 x 1 600 pixels rafraîchi à 90 Hz

Les performances du Samsung Exynos 1380

Certification IP68 et 20 heures d’autonomie

Au lieu de 699 euros habituellement, la Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus (128 Go + Wi-Fi) est maintenant disponible en promotion à 529,99 euros chez Amazon.

Un casque confortable

Avec un rendu sonore équilibré

Une autonomie confortable

Au lieu de 149 euros au lancement, le SteelSeries Arctis 7P+ est maintenant disponible en promotion à 86,99 euros chez Cdiscount avec le code STEEL9.

Définition Full HD

Vision nocturne

Détection de mouvements

Au lieu de 59,99 euros habituellement, la Realme Smart Camera est actuellement en promotion à seulement 19,99 euros sur Cdiscount.

Un écran de 6,5 pouces + 90 Hz

Une puce Mediatek G85

Une batterie de 5 000 mAh

Auparavant proposé à 199 euros, le Motorola Moto g13 est désormais affiché à 99 euros chez RED by SFR.

Confortables et légers

Des basses présentes et des voix qui ressortent

Une belle autonomie

Lancés au départ à 99 euros, les Samsung Galaxy Buds FE s’affichent à un prix réduit pendant les soldes : 69 euros sur Amazon.

Une enceinte robuste et résistante à l’eau

Un son puissant

Une bonne autonomie

Lancée à 579 euros, la JBL Boombox 3 est désormais proposée à 379,99 euros sur le site de la Fnac.

Capable de filmer en 4K et 60 i/s

Un drone compact, léger et autonome

Accompagné des DJI Goggles Integra et du DJI RC Motion 2

Au lieu de 1 269 euros habituellement, le bundle DJI Avata Explorer est maintenant disponible en promotion à 699 euros à la Fnac et chez Darty.

Une montre robuste avec un superbe écran AMOLED

De nombreuses fonctionnalités

Un GNSS multibandes ultra-précis

Une autonomie d’environ une semaine

Lancée à 899 euros, la Garmin Epix Gen 2 est aujourd’hui disponible en promotion à 499 euros chez i-Run.

Que retenir de la Sony HTS400 ?

330 W de puissance en tout

HDMI Arc et entrée optique

Compatible Bluetooth

Au lieu de 329 euros habituellement, la barre de son Sony HTS400 est actuellement en promotion à seulement 249 euros sur Boulanger.

Un format compact pour un SSD externe

Vitesse jusqu’à 1 050 Mo/s

1 To de stockage

Au lieu de 159,99 euros habituellement, le SSD externe Lexar E6 de 1 To est actuellement en promotion à seulement 99,99 euros chez la Fnac et Darty.

Un smartphone pliable compact comme il le faut

Un écran OLED en FHD+ bien calibré

Un temps de recharge de seulement une heure

Au lieu de 899 euros habituellement, le Motorola Razr 40 est maintenant disponible en promotion à 599 euros chez la Fnac et Darty.

Jusqu’à 300 Mbit/s en téléchargement et en envoi

Les appels illimités vers les fixes (plus de 100 destinations)

L’appli TV Orange avec 72 chaînes offertes

Jusqu’au 21 août 2024, la Boîte Sosh Fibre est proposée à 15,99 euros par mois pendant six mois, avant de passer à 30,99 euros par mois. Il s’agit d’une offre sans engagement. La location de la Livebox 5 est par ailleurs incluse.

120 Go de données 5G en France métropolitaine et 24 Go en UE et dans les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

La qualité du réseau SFR

Actuellement, le forfait 5G de 120 Go proposé par RED by SFR est actuellement affiché à 8,99 euros par mois.

Les dates des soldes d’été 2024

Les soldes d’été se dérouleront du mercredi 26 juin 2024 à 8h, jusqu’au mardi 23 juillet inclus. Cette période de promotions est divisée en quatre temps forts, appelés démarques, qui interviendront chaque semaine jusqu’à la fin de l’événement. Les prix seront logiquement de plus en plus bas, mais faut-il encore que les stocks suivent.

Quels e-commerçants participent aux soldes ?

Les participants aux soldes d’été sont très nombreux, en passant par les énormes centres commerciaux jusqu’à vos commerces préférés de proximité. Mais, sur Internet, le nerf de la guerre se fera surtout du côté de ces enseignes pour les produits Tech :

Pensez à mettre en favori les liens ci-dessus pour ne rien rater de l’événement chez vos e-commerçants favoris.

