Nothing officialise déjà son prochain smartphone… à travers un Pokémon

Nothing a publié une étrange image du Pokémon Mega-Ptéra sur X. Derrière cette communication se cachait en fait le Nothing Phone (2a) Plus : le smartphone sera présenté officiellement ce 31 juillet.

En mars dernier arrivait le Nothing Phone (2a), troisième smartphone de la marque Nothing. Nom de code : Aerodactyl, ou Ptéra en français, puisqu’il s’agit d’un Pokémon. Puis, Nothing a partagé sur X une image de Mega-Ptéra, la « méga évolution » de Ptéra. Les théories qui indiquaient qu’un Nothing Phone (2a) Plus était en préparation étaient vraies : le smartphone arrive ce 31 juillet.

Il y aura un autre smartphone Nothing cette année : ce ne sera pas le Phone (3)

Alors qu’on s’attendait à un Nothing Phone (3) après les Phone (1) et Phone (2) sortis respectivement en 2023 et 2022, il n’arriverait peut-être pas cette année. Non, la marque voudrait en fait se concentrer sur le milieu de gamme.

Si l’on en croit le non du Nothing Phone (2a) Plus, il devrait être une évolution du Phone (2a) de mars dernier, avec une fiche technique plus poussée. Pour le moment, le fabricant n’a rien indiqué quant aux particularités de ce smartphone : on a simplement eu droit à une image publiée sur X également. Le smartphone sera présenté officiellement ce mercredi 31 juillet à 11 heures, heure française.

Que peut-on attendre du Nothing Phone (2a) Plus ?

Même s’il ne reste plus que deux semaines avant de découvrir ce prochain modèle, on ne peut s’empêcher de se demander à quoi peut-on s’attendre avec ce prochain smartphone. On peut imaginer que le format restera le même que celui du Phone (2a), à savoir un grand écran de 6,7 pouces, FHD+, 120 Hz. En toute logique, la puce devrait être meilleure que l’autre modèle pour pouvoir jouer à des jeux dans une meilleure qualité. La question qui persiste reste celle du design. Nothing arrive à créer des designs iconiques et est très attendue là-dessus avec le Phone (2a) Plus.

On se demande alors si le smartphone sera tout en plastique à l’instar du Phone (2a). Aussi, est-ce que le Glyph (le système de LED à l’arrière) sera plus grand, plus développé, pour ressembler davantage au Glyph de la série principale ? Enfin, le prix : le Phone (2a) avait été lancé à 350 euros, tandis que le Phone (2) était arrivé à 680 euros. On s’attend en toute logique à ce que le Phone (2a) Plus soit entre les deux : 500 euros pourquoi pas, afin de faire face à un certain Pixel 8a.