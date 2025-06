La version 512 Go du très bon Nothing Phone (2) est à moitié prix pour les soldes d’été

LassĂ©(e) des marques de smartphones traditionnelles ? Pourquoi ne pas laisser une chance au Nothing Phone (2), notĂ© 8/10 par nos soins ? D’autant plus qu’il est en promotion sur Cdiscount : 394 euros au lieu de 849 euros Ă sa sortie.

Le moins que l’on puisse dire avec Nothing, c’est que la marque n’a rien Ă voir avec les autres monuments du marchĂ© des smartphones. On exagère un peu, sauf quand on parle de design. Avec leur dos transparent qui laisse entrevoir leurs composants et leur système de LED qui rĂ©agissent aux notifications, ce sont de vĂ©ritables Ĺ“uvres d’art. Et pour le reste, lĂ aussi, ils se montrent Ă la hauteur. Sorti en 2023, le Nothing Phone (2) n’a toujours pas Ă rougir, surtout dans sa version 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, actuellement en rĂ©duction de plus de 50 %.

Les points forts du Nothing Phone (2)

Transparence, glyphe, finitions… on est servi

Performances très satisfaisantes et chauffe maitrisée

Efficace en photos

Au lieu de 849 euros, le Nothing Phone (2) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 394 euros sur Cdiscount avec le code promo 25DES249.

Savamment tape Ă l’Ĺ“il et performances

Avec le Phone (2), Nothing a continuĂ© de bousculer l’univers du smartphone en misant sur un design audacieux et une expĂ©rience utilisateur Ă©purĂ©e. En effet, cette gĂ©nĂ©ration reprend la dĂ©sormais signature de la marque : la coque transparente, qui rĂ©vèle un système de LED personnalisables — le Glyph Interface — qui mĂŞle style et utilitĂ©. Le tout offre un tĂ©lĂ©phone qui attire l’oeil, mais sans tomber dans la surenchère. C’est classe et bien pensĂ©.

Mais le Phone (2), ce n’est pas qu’une question d’apparence. DotĂ© d’un processeur Snapdragon 8+ Gen 1, d’un Ă©cran OLED fluide Ă 120 Hz et d’une interface logicielle minimaliste (Nothing OS), il se montre rĂ©actif, fluide et agrĂ©able Ă utiliser au quotidien. Il parvient ainsi Ă marier performance, esthĂ©tique et sobriĂ©tĂ© comme peu d’autres dans sa catĂ©gorie. What else?

Partie photo sympa et autonomie correcte

CĂ´tĂ© photo, s’il est loin de se positionner comme le meilleur photophone du marchĂ© sur le milieu de gamme, il se dĂ©fend malgrĂ© tout très bien. Avec son double capteur 50 MP (principal et ultra grand-angle), le Nothing Phone (2) offre une belle gestion des couleurs, un piquĂ© satisfaisant, un mode portrait sympa et un mode nuit passable.

Enfin, pour ce qui est de son autonomie, avec une capacitĂ© augmentĂ©e par rapport au modèle prĂ©cĂ©dent, le Phone (2) tient facilement la journĂ©e avec une utilisation modĂ©rĂ©e. Pour les plus gros utilisateurs, il faudra forcĂ©ment passer par la case recharge Ă un moment donnĂ©. La bonne nouvelle, c’est qu’il est compatible avec une charge de 45 W. En moins d’une heure, il sera rechargĂ© au max.

Pour en savoir plus sur le Nothing Phone (2), n’hĂ©sitez pas Ă consulter notre test complet.

