Imprimer du « verre » en 3D ? Cette équipe de recherche l’a fait.

Le monde de l’impression 3D continue d’évoluer : des chercheurs du MIT ont mis au point une méthode permettant d’imprimer des structures avec un matériau proche du verre. Une avancée qui ouvre la voie vers des constructions jusqu’alors impossible.

Cette équipe du MIT a réussi à imprimer du verre en 3D. // Source : Lincoln Laboratory – MIT

Au fil des années, l’impression 3D s’est démocratisée. Autrefois réservée aux seuls passionnés de bidouille, on la retrouve aujourd’hui dans des secteurs de plus en plus variés. La technologie avançant, les filaments qu’il est possible d’utiliser ont, eux aussi, beaucoup évolué. Du simple plastique, on est maintenant capable d’imprimer des structures complexes comme des maisons ou encore des parties du corps humain.

Des progrès permis par le travail quotidien de nombreuses équipes de recherche cherchant à repousser les limites de l’impression 3D.

Aujourd’hui, c’est une équipe du MIT du laboratoire Lincoln qui fait parler d’elle en réalisant un nouvel exploit : imprimer des structures dans un matériau similaire au verre le tout à température ambiante.

Un processus complexe

Si l’on est encore loin d’une impression que l’on pourrait réaliser à la maison, l’exploit reste notable. Pour accomplir cette prouesse, les chercheurs du Lincoln Laboratory expliquent avoir utilisé un filament composé de silicate, que l’on retrouve dans le verre, associé à des nanoparticules pour créer un filament gérable par l’imprimante 3D. Une association qui leur permet de créer des structures jusqu’alors impossibles avec les techniques actuelles.

Pour solidifier ces créations, les chercheurs ont mis au point un bain d’huile chauffé à 250°C. Une température bien inférieure à celle employée dans les techniques traditionnelles, qui nécessite généralement plus de 1 000°C pour durcir les objets en verre.

Au cours de ces tests, les chercheurs ont constaté que les objets obtenus présentaient une bonne stabilité thermique et ne subissait qu’un rétrécissement minime. Des résultats prometteurs que l’équipe entend améliorer en créant des objets avec une meilleure clarté dotés de propriétés chimiques et électriques. Une aubaine pour l’industrie.

