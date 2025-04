Un laptop gaming bien équipé moins cher qu’une PS5 Slim, c’est possible grâce à cette offre

Avec son combo Ryzen 5 + RTX 3050 et son grand écran bien fluide, le PC portable gamer HP Victus 15-fb0202nf a de quoi convaincre celles et ceux qui sont à la recherche d’une machine de jeu efficace… mais pas trop chère. Justement, ce modèle est en ce moment proposé à 499,99 euros au lieu de 599,99 euros chez Cdiscount, grâce à un code promo.

C’est dans la gamme Victus de HP que l’on peut dénicher des PC portables taillés pour le gaming et bien puissants, mais à des prix plus accessibles qu’ailleurs. Par exemple, le HP Victus 15-fb0202nf a beau embarquer un Ryzen 5, une RTX 3050 et un écran rafraîchi à 144 Hz, il affiche tout de même un bon prix qui ne dépasse pas 500 euros.

Les points essentiels du HP Victus 15-fb0202nf

Une dalle Full HD de 15,6 pouces rafraîchie à 144 Hz

Un Ryzen 5 + une RTX 3050 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

D’abord affiché à 599,99 euros, le PC portable gamer HP Victus 15-fb0202nf est aujourd’hui disponible en promotion à 499,99 euros chez Cdiscount grâce au code promo ZLAN100. Notez toutefois que ce laptop est livré sans Windows.

Le prix réduit du PC portable gamer HP Victus 15-fb0202nf après application du code promo sur le site de Cdiscount.

La fluidité avant tout

À la différence des machines gaming qui adoptent généralement des lignes agressives et moult détails géométriques, ce HP Victus 15-fb0202nf est plutôt sobre avec son châssis noir minimaliste. En revanche, comme la majorité des PC portables destinés au jeu, ce n’est pas un poids plume avec ses 2,29 kg. Côté connectique, on a droit à un port USB-C (DisplayPort 1.4), deux ports USB-A, un port HDMI 2.1, une prise combo casque/micro et un port RJ-45.

Au niveau de son écran, ce laptop gamer embarque une dalle Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 15,6 pouces, soit une diagonale bien confortable pour ne louper aucun détail dans sa partie. Cet écran bénéficie surtout d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une fonctionnalité qui offre une fluidité exemplaire et surtout primordiale lors des combos nerveux. Autant dire que les retards et flous de mouvement appartiendront au passé. Mention spéciale également pour le système audio signé Bang&Olufsen.

Une belle puissance au rendez-vous

Dans les entrailles du HP Victus 15-fb0202nf, on trouve un processeur AMD Ryzen 5 5600H, doté de 6 cœurs, cadencé à 3,3 GHz et pouvant atteindre 4,2 Ghz en mode Boost. Une puce non seulement efficace en gaming, mais aussi pour la création de contenus ou du montage vidéo. Elle est ici épaulée par une mémoire vive de 16 Go, pratique pour gérer le multitâche. Pour la partie graphique, la marque a misé sur un GPU RTX 3050. Certes, ce n’est pas la dernière carte graphique en date de Nvidia, mais elle est heureusement toujours capable de lancer des jeux AAA en Full HD.

Les fonctionnalités de Nvidia comme le ray-tracing et le DLSS sont en plus de la partie. Cependant, les titres récents pourraient ne pas tourner idéalement avec les graphismes au maximum. Le laptop renferme par ailleurs un SSD NVMe PCIe Gen 4 de 512 Go, qui promet des temps de chargement réduits et des lancements plus rapides, y compris ceux des logiciels vraiment lourds. Concernant son autonomie, la marque assure que son PC portable peut tenir 10 heures, mais avec une telle configuration, la batterie pourrait bien se vider plus vite. La charge rapide est heureusement là pour vous faire gagner environ 50 % de batterie en 30 minutes.

