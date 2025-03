Pour le même prix qu’une PS5, vous pouvez avoir un laptop gaming bien équipé : écran 144 Hz, Intel Core i5 et RTX 3050

En ce moment, Cdiscount offre 100 euros dès 599 euros d’achat sur un produit informatique, ce qui permet d’avoir le PC portable gaming Lenovo LOQ 15IAX9 pour seulement 549,99 euros.

Dans la galaxie des laptops conçus pour les jeux vidĂ©o, il y a les machines de guerre survitaminĂ©es qui coĂ»tent plusieurs milliers d’euros. Et les PC comme ce Lenovo LOQ 15IAX9 qui mise sur un bon rapport qualitĂ©/prix pour briller. Si vous ajoutez une rĂ©duction de 220 euros Ă une fiche technique assez solide (il faudra juste lui ajouter un OS) disponible sur Cdiscount, vous avez lĂ une occasion de vous Ă©quiper avec du bon matĂ©riel.

Les points forts du Lenovo LOQ 15IAX9

La carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050 est Ă l’aise dans le gaming

Le processeur Intel Core i5 tient bien la barre

L’Ă©cran Full HD IPS 144 Hz offre une bonne expĂ©rience

Le Lenovo LOQ 15IAX9 est une machine vendue Ă sa sortie Ă 899,99 euros. Depuis, Cdiscount l’a baissĂ©e Ă 769,99 euros et mĂŞme 649,99 euros en ce moment. Sans compte qu’une fois dans le panier, avec le code INFO100D599, il passe mĂŞme Ă 549,99 euros, soit le prix d’une PS5 standard.

Une puissance en adéquation avec son prix

Avant, le gaming chez Lenovo, c’Ă©taient les machines Legion. Depuis quelque temps, il faut aussi compter sur les LOQ, une gamme qui se place sous le signe du bon plan puisque la ligne directrice de celle-ci est de proposer de bonnes performances tout en rĂ©duisant les coĂ»ts. D’ailleurs, si ça vous intĂ©resse, vous avez le test du Lenovo LOQ 15IRH8, une machine un peu plus puissante que celle proposĂ©e ici, et plus chère, mais qui reste dans la mĂŞme idĂ©e.

Pour commencer sur le Lenovo LOQ 15IAX9, un mot sur ses dimensions : il fait 264,8 x 59,6 x 22,1/25,2 mm (il y a un cĂ´tĂ© plus fin que l’autre) pour 2,5 kg. Il est donc un peu encombrant et surtout un peu lourd, mais c’est un PC gaming et non un ultrabook, donc on peut lui pardonner. La pilule un peu plus dure Ă avaler, c’est son autonomie annoncĂ©e de 4 h et l’absence de système d’exploitation qui nĂ©cessite un nouveau passage en caisse pour ĂŞtre fonctionnel. Mais ça vous laisse la libertĂ© d’installer ce que vous voulez.

De la fluidité à tous les niveaux

Pour profiter de vos jeux et divertissements en tout genre, vous avez un Ă©cran Full HD avec un traitement mat/antireflet, une technologie IPS et une frĂ©quence de rafraichissement max de 144 Hz. De quoi profiter d’animations fluides et d’une meilleure expĂ©rience de jeu. Mais si vous comptez jouer en plein soleil, la luminositĂ© de 300 nits est un peu trop juste, lĂ aussi, c’est dommageable, mais pas fondamentalement bloquant.

La carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050 avec 6 Go de RAM GDDR6, le processeur Intel Core i5-12450H, 16 Go de RAM et le SSD de 512 Go forment une bonne combinaison, comme le Mégazord des Power Rangers. Le tout avec une connectique suffisante pour brancher tous vos périphériques externes : 4 ports USB et un port HDMI. Donc si vous cherchez une petite configuration gaming sans prétention et à un prix correct, vous êtes bien tombé.

Vous pouvez retrouver notre sĂ©lection des meilleurs PC portable gaming dans notre guide d’achat si vous cherchez un laptop plus solide, mais aussi plus cher.

