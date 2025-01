Ryzen 5 8645H, RTX 4060 et écran 144 Hz sont au menu de ce laptop gaming soldé à moins de 900 €

C’est une bonne configuration pour plaire aux gamers : le HP Victus 15-fb2030nf, fièrement équipé d’un processeur AMD et d’une carte graphique Nvidia, perd 170 euros chez Cdiscount pour la 3ᵉ démarque des Soldes d’hiver.

Si vous cherchez un bon petit PC portable pour jouer partout à vos titres préférés, même aux plus récents, vous avez là une bonne pioche en la personne du HP Victus 15-fb2030nf. C’est un ordinateur portable originale, avec son design bicolore clavier blanc/écran noir devant, blanc derrière. Avec un processeur costaud, une carte graphique dédiée et une configuration globale qui tient bon la barre, il ne manquait qu’un prix en baisse pour parfaire le tout : c’est chose faite grâce à cette 3ᵉ démarque chez Cdiscount qui permet d’économiser quelques dizaines d’euros.

Les points forts du HP Victus 15-fb2030nf

La carte graphique Nvidia Ada Lovelace GeForce RTX 4060 avec 8 Go de mémoire GDDR5 dédiés permet de belles choses

Un design original, tout blanc de l’extérieur, ça change

Son écran LED Full HD 15,6 pouces affiche 144 images/seconde

À sa sortie, le HP Victus 15 proposé ici était vendu un peu plus de 1000 euros. Heureusement, pendant les Soldes, vous avez une opportunité de le commander pour 859,99 euros.

Avec une carte graphique qui supporte le ray tracing

Le HP Victus 15 est un PC portable gamer qui se démarque des autres par son look. Là où la plupart des machines pour le jeu vidéo optent pour un noir sobre, lui préfère un blanc éclatant. Seul l’écran est entouré de noir, ce qui a pour effet de proposer un contraste aussi surprenant qu’agréable à l’œil. Ce n’est d’ailleurs pas la seule chose qui flatte la rétine puisque la dalle Full HD IPS de 15,6″ peut afficher 144 images par seconde.

Une bénédiction pour les jeux vidéo, puisque les animations sont fluides en toute circonstance. Si vous faites du multi compétitif, ça peut éventuellement vous permettre de prendre l’avantage en ayant une meilleure visibilité sur l’action. La luminosité à 300 nits, par contre, est un peu faible, mais c’est monnaie courant sur les configurations gaming de cet acabit.

Côté performances, vous allez être servis avec la carte graphique NVIDIA Ada Lovelace GeForce RTX 4060 (et ses 8 Go GDDR6 dédiés), couplée au processeur AMD Ryzen 5 8645H (cadencé à 4,3 GHz), sans oublier les 16 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, vous allez sans problème faire tourner la majorité des jeux triple A du moment, même si vous n’atteindrez pas tout le temps la plus haute qualité graphique. Le ray tracing est bien évidemment de mise.

Il ne lui manque qu’un système d’exploitation pour fonctionner

Ce laptop gaming a des dimensions relativement compactes : il mesure 357,9 x 255 x 23,5 mm pour 2,29 kg. Pour une machine de jeu, ça reste correct. Le clavier chiclet est rétroéclairé, pratique pour jouer lorsque la luminosité est moindre. Vous avez 2 x 8 Go de RAM DDR5 5600 MHz pour la mémoire vive, avec la possibilité de l’upgrader jusqu’à 64 Go si besoin. Quant au stockage, il est assuré par un SSD M.2 de 512 Go. Celui-ci est dépourvu de système d’exploitation, donc à vous de voir si vous souhaitez utiliser Windows, Linux, Ubuntu, etc.

Parce qu’une bonne expérience gaming passe aussi par le son, vous profitez de deux haut-parleurs Bang & Olufsen. Ce qui n’empêche pas d’utiliser un casque filaire ou Bluetooth en passant par la connexion 5.3 du PC. D’ailleurs, en plus du WiFi 6 ax, il y a deux ports USB 3.2 Gen1 dont un pour la charge, un port USB-C 3.2 Gen1, un port HDMI 2.1 ainsi qu’un lecteur de cartes SD. Comptez sur environ 7h d’autonomie en usage classique, plutôt 3 ou 4h si vous faites surtout du gaming. Là encore, ce sont des chiffres classiques.

Si ce PC ne correspond pas à vos critères, vous pouvez consulter notre guide sur les meilleurs PC portables gaming où vous trouverez des configurations variées à différents prix.

