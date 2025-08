Le générateur de vidéo de Grok a pu créer des vidéos de nus partiels de célébrités, comme Taylor Swift, sans aucun contrôle apparent de la plateforme.

La polémique ne se sera pas fait attendre. Avec « Imagine », son générateur de vidéo, Grok continue de suivre sa ligne directrice : Pouvoir tout générer, sans limites apparentes. Accessible à 35 euros par mois, l’outil dispose d’un mode « spicy » ou « osé » qui présente permettant de générer des vidéos de célébrités dénudées, indique The Verge.

Un outil sans contrôle

Lors d’un test réalisé par les équipes de The Verge, l’outil a été vu comme pouvant représenter, plus ou moins approximativement, « Taylor Swift célébrant Coachella avec ses potes ». Certaines images montrent la chanteuse partiellement dénudée. Il a alors suffi aux équipes du média d’activer le mode « spicy » et d’indiquer leur âge pour voir la chanteuse arracher le haut de ses vêtements, sans censures apparentes. Si ce mode ne garantit pas la nudité explicite, il proposerait régulièrement la génération de vidéo contenant des poses ou des gestes suggestifs, voire des nus partiels, précise The Verge.

Des sanctions à venir ?

Ce n’est pas la première fois que Taylor Swift est confrontée publiquement à des deepfakes générés par IA. Les derniers en date la montrant comme fervente supportrice de Donald Trump. Mais avec l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation américaine baptisée « Take it Down », visant à criminaliser la diffusion non consentie d’images intimes, fictives ou non, l’entreprise pourrait s’exposer à des retombées judiciaires.

Pour aller plus loin

Comment les dérives de l’IA ont provoqué une secousse dans la campagne américaine

Un autre acteur inattendu pourrait freiner le développement de cette technologie : Mastercard. L’organisme de paiement opérant sur X, n’autorise pas la vente d’un produit, d’un service ou d’une image « manifestement offensante ». Pour le moment, ni xAI, responsable de Grok, ni Elon Musk n’ont commenté la situation.

Pour aller plus loin

Censure des jeux vidéo : Steam contredit publiquement Mastercard

Votre café et votre dose de tech vous attendent sur WhatsApp chaque matin avec Frandroid.