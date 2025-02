xAI, l’entreprise d’intelligence artificielle d’Elon Musk, vient de dévoiler une fonctionnalité vocale inédite pour son modèle Grok 3.

Disponible pour les abonnés premium, la nouvelle fonction vocale de Grok se démarque radicalement des assistants vocaux traditionnels par son approche sans filtre et ses personnalités multiples.

Parmi les options proposées, le mode « désinhibé » a particulièrement attiré l’attention. Capable de jurer, d’insulter et même de simuler des cris, ce mode repousse les limites de l’interaction homme-machine. L’IA peut aller jusqu’à pousser un hurlement de 30 secondes si l’utilisateur l’interrompt de manière répétée, comme l’a démontré le chercheur Riley Goodside dans une vidéo partagée sur X.

Au-delà du mode « désinhibé », Grok 3 propose une palette de personnalités allant du « Conteur » au « Romantique », en passant par le « Thérapeute sans licence » ou encore le mode « Sexy » réservé aux adultes. Cette dernière option n’hésite pas à aborder des scénarios sexuels explicites, tranchant nettement avec l’approche prudente des concurrents comme ChatGPT.

Une stratégie à contre-courant des normes de l’industrie

La démarche de xAI contraste fortement avec celle des autres géants de l’IA, qui privilégient généralement la modération et la censure des contenus sensibles. Elon Musk avait annoncé dès la création de xAI son intention de développer des chatbots capables de fournir des réponses non censurées, en opposition à ce qu’il perçoit comme un biais politique chez ses concurrents.

Cette approche soulève néanmoins des questions éthiques et pratiques. Si l’absence de filtres permet une interaction plus naturelle et potentiellement plus riche, elle expose également les utilisateurs à des contenus potentiellement choquants ou inappropriés. De plus, les premiers tests révèlent que les différentes personnalités de Grok ont tendance à se répéter et à tomber dans des boucles, comme si elles suivaient des scripts prédéfinis.

Malgré ces limites, l’initiative de xAI marque une étape importante dans l’évolution des assistants vocaux IA. En proposant une interaction sans censure via une plateforme officielle, et non par le biais de hacks ou de versions open source modifiées, Grok 3 ouvre la voie à de nouvelles formes d’interaction homme-machine. Reste à voir comment cette approche provocatrice sera accueillie par le public et quelles en seront les implications à long terme pour l’industrie de l’IA conversationnelle.