Grok, le chatbot d’Elon Musk, débarque sur iPhone aux États-Unis

Après avoir rendu son chatbot gratuit, xAI lance officiellement son application aux États-Unis.

C’est une annonce qui ne surprendra personne. Après avoir lancé une version bêta de son application en décembre 2024, les équipes de xAI, la société d’intelligence artificielle d’Elon Musk, annonce officiellement l’arrivée de Grok, le chatbot « impertinent » dans une application dédiée sur iOS.

Une IA à tout faire

Jusqu’à présent, pour accéder à Grok, il fallait passer par X (anciennement Twitter). Initialement payant puis réservé aux utilisateurs premium, X a finalement opté, à l’instar d’autres chatbots comme ChatGPT, pour une formule gratuite accessible à tous ses utilisateurs. Aujourd’hui, les mêmes fonctionnalités sont disponibles sur l’application iOS dédiée.

Grok est présenté comme un assistant basé sur l’IA, développé par xAI, conçu pour être « le plus fidèle possible à la vérité, utile et curieux ». Sur son blog, xAI annonce avoir testé une nouvelle version, Grok-2, ces dernières semaines. Ce modèle est censé être « trois fois plus rapide, offre une précision améliorée, un meilleur suivi des instructions et des capacités multilingues », selon xAI. C’est cette version qui alimente l’application.

Bien que certaines fonctionnalités de l’application puissent potentiellement entraîner de la désinformation, cela n’a pas freiné l’attrait autour de Grok. Le 23 décembre, xAI a indiqué avoir levé 6 milliards de dollars pour poursuivre le développement de son IA.

Pour l’instant, l’application est disponible uniquement aux États-Unis pour les iPhone compatibles avec iOS 17 au minimum. L’entreprise n’a pas encore communiqué de date de sortie pour Android ni une date de sortie en Europe.