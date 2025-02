Tout savoir sur Grok 3, « l’intelligence artificielle la plus intelligente sur Terre » selon Elon Musk

Plus puissant, plus intelligent, plus rapide : Grok 3 vient d’être lancé par xAI. Elon Musk nous promet qu’il s’agit du modèle de langage le plus « intelligent » du moment.

xAI, l’entreprise d’Elon Musk, a dévoilé Grok 3, son dernier modèle d’IA. Avec une puissance de calcul décuplée, le patron controversé promet de faire bien mieux qu’OpenAI, Anthropic ou encore Meta.

Déjà, Grok 3 a été créé grâce à une puissance de calcul sans précédent, pour l’entraîner. Au cœur de Memphis, xAI a déployé un impressionnant centre de données équipé de 200 000 GPU. Selon Elon Musk, cette infrastructure a permis de développer un modèle « 10 fois plus puissant » que son prédécesseur, Grok 2. Pour y parvenir, l’équipe a utilisé un ensemble de données d’entraînement considérablement élargi, cela incluerait notamment des dossiers de procédures judiciaires.

xAI affirme ainsi que Grok 3 surpasse GPT-4o d’OpenAI sur plusieurs tests de référence, notamment AIME (pour les mathématiques) et GPQA (pour la physique, la biologie et la chimie de niveau doctorat). Le modèle se serait également distingué dans Chatbot Arena, un test participatif où les utilisateurs évaluent différents modèles d’IA.

Une capacité de raisonnement

Comme OpenAI, DeepSeek… La grande nouveauté de Grok 3 réside dans sa capacité de « raisonnement ». Deux modèles de la famille, Grok 3 Reasoning et Grok 3 mini Reasoning, peuvent analyser méthodiquement les problèmes, à l’instar des modèles o3-mini d’OpenAI ou R1 de DeepSeek. Cette approche permet d’éviter certains pièges classiques des IA en vérifiant les faits avant de donner une réponse.

L’application Grok intègre ces capacités à travers deux modes : le mode « réflexion » standard et le mode « Big Brain » pour les requêtes plus complexes. Ces fonctionnalités sont particulièrement adaptées aux questions de mathématiques, de sciences et de programmation.

Une autre innovation est DeepSearch, un outil qui analyse Internet et le réseau social X pour fournir des résumés détaillés en réponse aux questions des utilisateurs. Cette fonction vient directement concurrencer la recherche approfondie d’OpenAI.

Un modèle accessible, mais à quel prix ?

Les abonnés Premium+ de X (50 dollars par mois) seront les premiers à y avoir accès.

Un nouvel abonnement baptisé SuperGrok (30 dollars par mois ou 300 dollars par an) débloquera des fonctionnalités supplémentaires, notamment les capacités de raisonnement avancées et la génération d’images illimitée.

Dans les semaines à venir, xAI prévoit d’enrichir son offre avec un « mode vocal » pour avoir une voix synthétisée avec les modèles Grok. Les développeurs ne sont pas oubliés : les modèles Grok 3 seront bientôt disponibles via l’API d’entreprise de xAI.

Elon Musk a également annoncé une initiative intéressante : le code source de Grok 2 sera rendu public dans les mois à venir, une fois que Grok 3 aura atteint sa maturité.

Et la politique dans tout ça ?

Connaissant Elon Musk, l’aspect politique de Grok a bien entendu été abordé.

Lors du lancement initial de Grok, Elon Musk l’avait présenté comme un modèle « anti-woke« , promettant une IA capable d’aborder des sujets controversés que d’autres systèmes évitent soigneusement.

Mais la réalité s’est avérée plus complexe. Une étude approfondie a révélé que les premières versions de Grok manifestaient paradoxalement une tendance progressiste sur plusieurs sujets sensibles, notamment les droits des personnes transgenres, les programmes de diversité et les inégalités sociales.

Cette orientation inattendue s’explique principalement par les données d’entraînement utilisées. Comme la plupart des modèles d’IA, Grok a été entraîné sur un vaste ensemble de pages web publiques, qui réfletait naturellement les tendances dominantes du contenu en ligne.

Face à ces constats, Elon Musk a promis de « rapprocher Grok de la neutralité politique » avec Grok 3. Évidemment, l’équilibre entre la promesse d’une IA « qui recherche la vérité au maximum » et le risque de biais idéologiques est un énorme défi.

