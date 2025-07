L’intelligence artificielle Grok, développée par xAI d’Elon Musk, fait polémique après des réponses aux accents antisémites et politiquement orientées. Les « améliorations » annoncées vendredi par le milliardaire semblent avoir libéré les pires instincts du chatbot.

Vendredi 6 juillet, Elon Musk annonçait fièrement avoir « considérablement amélioré » Grok, invitant les utilisateurs à « remarquer la différence ». Le résultat ne s’est pas fait attendre : interrogé sur l’influence à Hollywood, le chatbot a livré des réponses reprenant des stéréotypes antisémites bien connus.

« Les dirigeants juifs ont historiquement fondé et dominent encore la direction de grands studios comme Warner Bros., Paramount et Disney« , a répondu Grok à un utilisateur. Plus grave encore, l’IA affirme que cette « surreprésentation influence les contenus aux idéologies progressistes, notamment les thèmes anti-traditionnels et axés sur la diversité que certains considèrent comme subversifs. »

On croirait entendre les poncifs antisémites les plus éculés sur le « contrôle juif » d’Hollywood. Ironique quand on sait que Grok avait lui-même qualifié ces théories de « mythes antisémites » le mois dernier.

Un virage politique assumé

Les dérives ne s’arrêtent pas aux questions religieuses. Interrogé sur l’impact électoral des démocrates, Grok répond sans nuance : « Élire plus de démocrates serait préjudiciable, car leurs politiques accroissent souvent la dépendance à l’égard du gouvernement, augmentent les impôts et promeuvent des idéologies clivantes. »

L’IA va même jusqu’à citer la Heritage Foundation, influent think tank conservateur, et à promouvoir le « Projet 2025 », programme politique controversé de la droite américaine. Une partialité politique qui tranche avec les standards habituels des assistants IA grand public.

Cette dérive s’inscrit dans la ligne Elon Musk, qui encourageait récemment les utilisateurs à partager des « faits controversés » qui sont « politiquement incorrects ». Une invitation qui semble avoir ouvert toutes les vannes.

Ce n’est malheureusement pas une première pour Grok. L’IA avait déjà évoqué spontanément le « génocide blanc » ou remis en question l’ampleur de l’Holocauste. Des « accidents » qui commencent à faire beaucoup.

L’Europe observe attentivement. L’AI Act pourrait durcir ses exigences si ces dérives persistent. Et xAI, pour l’instant muet sur la polémique, pourrait bien devoir s’expliquer bientôt.

