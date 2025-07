Mini vélo électrique et grand coup de cœur : on a roulé avec l’un des modèles les plus compacts du marché

Sugg a clairement tapé dans l’œil de Frandroid au salon Prodays 2025. Cette marque belge a créé un vélo électrique parmi les plus compacts du marché, que l’on a essayé et apprécié. Leur mantra ? Simplicité, fiabilité, fluidité.

C’est peut-être l’un de nos petits coups de cœur du salon Prodays 2025, organisé à Paris du 6 au 8 juillet. Sugg ne vous dit peut-être pas grand-chose, a contrario de nos voisins belges d’où est originaire l’entreprise. Sugg doit avant tout son existence à Frédéric Mertens, qui n’est autre que le cofondateur de la marque Ahooga. Rien que ça.

« Chez Ahooga, on ne contrôlait pas totalement la production, ce qui a engendré de la frustration par rapport à la qualité de l’assemblage notamment ». Frédéric Mertens s’est donc lancé dans une nouvelle aventure entrepreneuriale. « Sugg, c’est quelque chose de plus personnel. Déjà, c’est le nom de famille de ma mère. C’est un hommage aux femmes et aux mères qui ne portent pas toujours leur nom », explique notre interlocuteur.

Simplicité, fiabilité, fluidité

Avec son cahier des charges précis en tête, Frédéric Mertens lance Sugg et livre son premier vélo (musculaire) il y a 2 ans et demi. Avec une idée en tête : apporter de la simplicité, de la fiabilité et de la fluidité. L’objectif : avoir un contrôle total sur la conception et la fabrication du vélo. Tout le contraire d’Ahooga, et un moyen pour lui d’échapper à cette frustration d’antan.

La version électrique est arrivée peu après. « C’est le jour où l’on a volé l’Ahooga électrique de ma femme que j’ai compris que je m’étais trompé de cible. Si je voulais convaincre les gens de troquer leur voiture contre un vélo, il fallait que je me remette à l’électrique. Avec, comme but, de trouver un moteur simple, fiable et fluide », martèle Frédéric.

Sugg s’est tourné vers le motoriste chinois Mivice, qui fournit entre autres Lidl, Tenways, Voltaire ou iWeech. Il s’agit du bloc M060 Front Hub Motor : 1,5 kg, 250 W, 35 Nm de couple et IP65. Une question nous taraude forcément l’esprit : l’intégration d’un moteur sur le moyeu de la roue avant n’est-elle pas un risque pour le comportement électrique du vélo ? Un peu.

Des très bonnes sensations de conduite

Nous avions en effet essayé un tel système sur le premier Brompton électrique, pour un résultat mauvais. La sensation de traction était trop grande, dégradant fortement l’agrément de conduite. Et bien pour notre plus grande surprise, le Sugg Mini e-bike tire extrêmement bien son épingle du jeu sur le court essai réalisé au sein du Pavillon 4.

Le moteur Mivice associé à un capteur de couple apporte d’excellentes sensations : c’est fluide, progressif et tout en contrôle. Clou du spectacle : le poids de seulement 16,5 kg vous permet d’utiliser sans trop d’effort le vélo en mode musculaire, au moins jusqu’à 20 km/h avant qu’il ne faille taper dans les pédales.

Le mode 1 semble amplement suffisant pour la ville et vos trajets du quotidien, quand le mode 2 sera votre allié idéal pour les côtes notamment. Le tout est associé à un moyeu à vitesses intégrées Sturmey Archer, à 4 vitesses, vraiment agréables à utiliser : tout se fait en douceur, sans claquement spécifique, d’un sens comme d’un autre.

Pourquoi le choix d’un cadre en acier ?

Côté confort, il faut s’appuyer sur deux éléments : les pneus ballon Schwalbe Big Apple de 16 pouces (2 pouces de largeur), et surtout le cadre en acier. L’acier possède des propriétés pertinentes : il offre par exemple une élasticité naturelle qui lui permet d’absorber efficacement les vibrations et les chocs de la route.

En cas de fissure ou de choc, l’acier est aussi facilement réparable, un gage de longévité et de durabilité intéressant.

Fait rare pour le souligner, le cadre est fabriqué en Europe, en République tchèque plus précisément. « Ce sont des personnes très sympas et qui travaillent bien ». C’est le cas de le dire : les finitions sont excellentes. Il ressort de ce vélo un véritable sentiment de qualité que l’on apprécie à observer de nos propres mirettes.

« Pour la batterie, on la fait faire à Angers avec Volt’R », afflue Frédéric Mertens. VoltR est une entreprise française spécialisée dans la fabrication de batteries écoconçues, à faible impact environnemental. Leur approche repose sur la réutilisation de cellules de seconde vie, issues notamment de batteries usagées de vélos ou de trottinettes.

« On ne fait aucun compromis sur la qualité »

Sa capacité de 230 Wh fournit au vélo Sugg une autonomie d’environ 60 km sur terrain mixte. Surtout, c’est une batterie facilement réparable, que ce soit les cellules en elles-mêmes ou le système de contrôle aussi appelé BMS. Sommaire au premier abord, la batterie vient en fait se cacher dans une sacoche triangulaire, entre les tubes du cadre.

« On ne fait aucun compromis sur la qualité », insiste Frédéric Mertens. Toutes les pièces ont été choisies avec soin pour apporter la meilleure expérience possible. Phare supernova – une excellente référence sur le marché -, garde-boue en aluminium à double paroi, courroie Gates CDX ou encore freins à disque hydrauliques Tektro, tout y est.

Pour élever le niveau de praticité, Sugg joue avec quelques éléments pliants : la colonne de direction peut ainsi se rabattre, quand les pédales Ergotec se plient avec une facilité déconcertante. Il suffit ensuite d’abaisser la selle au maximum, et vous obtenez un vélo facilement transportable grâce à une poignée présente sur le tube supérieur. La longueur du Sugg ne fait que 124 cm : c’est tout bonnement impressionnant.

Prix et disponibilité

Décliné en 16 couleurs, le Sugg Mini e-bike est disponible en France au prix de 2880 euros, après un assemblage réalisé à Bruxelles.