On a pu rouler quelques minutes au guidon du nouveau longtail électrique de Tern, le GSD. Petit par sa taille, mais grand par ses capacités, son équipement et ses performances.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Lorsque l’on pense vélo cargo électrique de type longtail, les plus récents parents convertis répondront probablement le Decathlon R500E. Or des pionniers et spécialistes à l’image de Tern ont déjà plus de 10 ans d’expérience à leur actif.

La firme taïwanaise dévoile son nouveau GSD 2025 de troisième génération, une référence dans le milieu. À notre grande surprise, nous l’avons vu au salon CyclingWorld à Düsseldorf (Allemagne), l’occasion aussi de le prendre en mains pour la première fois !

Un vélo cargo compact toujours plus cossu

Inutile de tout vous détailler, car nous l’avons déjà décrit dans notre premier article. En résumé, le Tern GSD 2025 prend quelques centimètres (192 contre 185 cm) et malheureusement quelques kg. En revanche, il peut supporter 210 kg (+10) dont 100 kg rien qu’à l’arrière. C’est donc assez pour un adulte ou deux enfants.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

De plus près, on voit davantage la modification importante de la structure arrière. Celle-ci possède une seconde partie supérieure non peinte, fixée et non plus soudée. Ceci facilite une installation de sacoches latérales, tout en gardant la capacité d’emport.

Sur notre version d’essai, le siège “Chauffeur Seat” est monté, avec son long dossier et son assise étendue, aux poignées latérales jouant aussi le rôle de repose-coude. Entre le tube de selle et la roue arrière, Tern laisse toujours la place à deux batteries, soit 1 090 Wh (2 x 545 Wh) au maximum.

Au guidon du Tern GSD 2025

Pour notre prise en mains, nous avons sélectionné la version S10, une des deux versions haut de gamme, équipée de la transmission par dérailleur Shimano Deore 10 vitesses. Cela reste pour nous le point faible, que nous avions trouvé sous-dimensionné au regard du reste du vélo dans notre essai de la précédente mouture. Au guidon, nous avons roulé pendant quelques minutes, le temps de confirmer le positionnement premium de ce vélo cargo électrique.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

On connaît déjà le moteur Bosch Cargo Line, au couple maximal de 85 Nm, adapté pour accélérer avec ferveur même en cas de lourdes charges. Encore assez bruyant car n’ayant pas profité des modifications du dernier Bosch CX Gen5, il est associé ici à un écran Kiox 300, et une batterie de 545 Wh.

La maniabilité du GSD 2025 est très plaisante, en tous cas à vide, car nous n’avons pas eu l’occasion de rouler chargé ni à deux. Dans cette configuration, le longtail a tout de même une très légère propension au guidonnage en lâchant une main. C’est moins prononcé que de nombreux concurrents, et surtout le confort y est excellent.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

On dit merci à la fourche avant hydraulique Suntour Mobie34 Cargo, taillée pour les vélos cargo, tandis que la selle repose sur un parallélogramme, et les pneus Schwalbe viennent gommer les vibrations. Un amortissement excellent donc, au niveau aussi du freinage que prodiguent les Magura MT C, ajoutant de plus l’ABS Bosch.

Le plein d’astuces et d’équipement

Mais si le Tern GSD 2025 offre le meilleur en moteur, transmission, freinage et confort, c’est la somme de tous les aspects pratiques qui priment. Les repose-pieds sont désormais rabattables en plusieurs angles, afin de bloquer une sacoche par exemple, pendant que la prise USB permet de recharger un téléphone (même si elle est située dans un endroit peu pratique et de 12 W seulement).

Le verrouillage de la double béquille au guidon est aussi super, afin de décharger ses enfants sans que le vélo bouge, et très facile à manœuvrer.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

Aussi, on peut toujours mettre le vélo en position verticale afin de gagner de l’espace chez soi (ou le mettre dans un ascenseur), en plus de plier la potence (toutefois sans aimant pour la fixer). Selon ses besoins, il est possible de configurer le GSD parmi deux porte-bagages avant, des coussins arrière, des barres de maintien (taillées pour accueillir deux sièges enfants sans problème) ou encore une canopée protégeant les bambins de la pluie.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

L’équipement est pléthorique, avec le garde-boue arrière intégral, l’antivol de roue avant, sans oublier un vrai phare avant 700 lumen et le feu stop arrière. Dernier point pratique, on peut aussi commander un “Ass Saver” spécial pour le Tern GSD 2025 (10 euros). Il est certes très souple et léger, or mobile (pour la position verticale) et venant empêcher les projections d’eau sur les cyclistes derrière soi.

Le Tern GSD 2025 dès 5 399 euros

Terminons par un rappel de la gamme tarifaire. Notre exemplaire de test Tern GSD S10 est disponible au prix de 6 799 euros.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Il est donc le plus onéreux, en raison de l’apparente indisponibilité du modèle R14 en France, dans l’offre que voici :