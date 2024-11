On a roulé avec le nouveau Moustache Game : un vélo électrique tout en puissance

Chaque année, le constructeur français Moustache est présent au Roc d’Azur. C’est à chaque fois l’occasion de découvrir les nouveautés du constructeur vosgien, mais surtout de prendre en main le nouveau Game, un VTT électrique Enduro électrique bénéficiant de la puissance du nouveau moteur Bosch.

Source : Paul-Émile CASSORET pour Frandroid

Moustache est une marque française qui vise le haut de gamme. Fabriquant ses vélos dans les Vosges, Moustache a équipé son VTT électrique Samedi 29 Game du puissant moteur Bosch Performance Line CX, récemment mis à jour. Cela l’a poussé à revoir le cadre du Game, améliorant au passage ses performances et son comportement.

Un équilibrage des masses repensé

Si le poids du Moustache Game est annoncé à 23,9 kg dans notre version d’essai Game 7, le constructeur a repensé son cadre en aluminium pour assurer un meilleur centrage des masses, un travail indispensable pour proposer un e-MTB homogène dans le pilotage.

Ainsi, l’amortisseur arrière est désormais installé sous le tube horizontal. Les points d’ancrage du moteur Bosch ayant changé, Moustache s’est permis d’incliner le moteur pour le placer en position verticale. Cela permet de baisser le positionnement de la batterie, ce qui abaisse le centre de gravité du vélo.

Source : Paul-Émile CASSORET pour Frandroid

Ce changement de position du moteur offre également un meilleur refroidissement de l’assistance électrique. Un moteur électrique, même faiblement sollicité, doit bénéficier d’un bon refroidissement.

Un VTT électrique survolté

Frandroid a déjà testé le moteur Bosch Performance Line CX dans sa nouvelle version. Il figure parmi les moteurs les plus puissants du marché avec un couple de 85 Nm et un pic à 600 W.

Bosch a réduit le poids du moteur d’une centaine de grammes, le faisant passer à 2,8 kg, ainsi que celui des batteries. Malheureusement, Moustache n’utilise pas la nouvelle batterie de 800 Wh de Bosch. Celle-ci est plus légère que l’ancienne 750 Wh de l’équipementier, mais Moustache a choisi de conserver la 750 Wh pour le Game. Selon le constructeur, ce choix a été fait afin de ne pas surdimensionner le tube oblique qui accueille la batterie. Un argument tout à fait recevable.

Source : Paul-Émile CASSORET pour Frandroid

Sur cette batterie de 750 Wh ou de 600 Wh selon la version choisie, Moustache a développé des supports pour sécuriser la batterie. Cette fixation permet d’éviter les bruits causés par le mouvement de la batterie, un aspect essentiel, car le Moustache Game est conçu pour être malmené sur les chemins.

Un équipement haut de gamme

Le Moustache Game se veut haut de gamme. Notre version d’essai, le Game 7, était équipée d’une fourche FOX Float 36 Performance avec un débattement de 160 mm. L’amortisseur arrière Moustache Magic Grip Control offrait un débattement de 150 mm, et une version avec un amortisseur de 160 mm est également proposée.

Cette déclinaison est dotée d’un dérailleur Shimano XT à 12 vitesses avec une cassette 10-51. Les étriers sont également fournis par Shimano, issus de la gamme XT. Les freins à quatre pistons et les disques de 203 mm garantissent une force de freinage conséquente. C’est appréciable.

Source : Paul-Émile CASSORET pour Frandroid

Sur le guidon, la commande Mini Remote du moteur Bosch est discrète. Le nouvel écran Purion 400 fait bonne impression grâce à sa haute définition et à ses affichages clairs. Toutefois, son positionnement à droite de la potence, à l’intérieur du guidon, oblige à incliner la tête pour vérifier la vitesse ou le niveau de batterie. Mais cet emplacement dans le triangle du guidon sert aussi à réduire le risque de casse, car l’écran est mieux protégé en cas de chutes ou de contacts violents avec une branche.

Source : Paul-Émile CASSORET pour Frandroid

Moustache a ajouté plusieurs petites astuces pratiques. Dans la douille de direction se trouve un multi-outil, toujours utile en cas de pepin mécanique. De plus, une sacoche est fixée à la batterie, permettant d’y glisser une chambre à air, un détail pratique pour repartir après une crevaison.

Passage en force

Trêve de présentation : nous avons pris le guidon du Moustache Game sur les pistes du massif des Maures. En quittant la base nature de Fréjus, la portion roulante jusqu’à la première montée nous a montré qu’il est difficile de dépasser la limite des 25 km/h une fois le moteur coupé, et chaque kilomètre par heure supplémentaire coûte cher en efforts physiques.

Le poids du vélo, combiné à la résistance au pédalage causée par le moteur électrique, rend la prise de vitesse difficile. On comprend rapidement que le Moustache Game est conçu pour être utilisé avec son assistance. C’est une chose à savoir, et cela diffère beaucoup du Canyon Spectral:Onfly que nous avons aussi pris en main. Ce dernier bénéficie cependant d’une motorisation bien plus légère, et d’un poids naturellement plus contenu.

Source : Paul-Émile CASSORET pour Frandroid

En revanche, dans les montées, la puissance du moteur vous fait littéralement voler. Avec mon gabarit de 60 kg, j’ai été propulsé au sommet des côtes grâce aux 85 Nm du moteur. Dans les montées techniques, la puissance est presque excessive, rendant le contrôle difficile à pleine vitesse. Dans ce cas, il est préférable de passer du mode Turbo au mode eMTB, qui offre une assistance plus naturelle. C’est une question de feeling et de réglages.

Sur les pentes raides, le vélo ne se cabre pas et l’amortisseur arrière ne s’affaisse pas plus que nécessaire. Il travaille juste assez pour maintenir la roue en contact avec le sol. L’équilibre des masses optimisé renforce cette stabilité, ce qui permet de franchir facilement racines et pierres en montée, avec l’aide des roues de 29 pouces. Au guidon du Game, on surmonte les difficultés avec un sentiment de puissance impressionnant.

Source : Paul-Émile CASSORET pour Frandroid

En descente, le Moustache Game inspire confiance. Je ne suis pas un descendeur chevronné et j’ai toujours manqué de technique, mais piloter le Game dans des pourcentages prononcés est étonnamment facile. La suspension absorbe correctement les irrégularités et les roues restent toujours en contact avec le sol. Ainsi, on peut maîtriser sa vitesse tout en profitant d’un freinage puissant. Bref, de très bonnes premières impressions au global.

Notre version d’essai, dans la teinte Dusty Mauve brillant, est proposée à 5 999 euros avec la batterie de 600 Wh, offrant une autonomie annoncée à 97 km. Pour atteindre jusqu’à 129 km d’autonomie, il faut ajouter 300 euros pour bénéficier de la batterie de 750 Wh.