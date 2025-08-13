iPhone 17 Pro : du stockage en plus, mais à quel prix ?

L’iPhone 17 approche. Une nouvelle fuite dévoile un cap franchi par Apple sur les capacités de stockage des iPhone 17 Pro, ce qui semble impliquer une nouvelle grille tarifaire.

Concept de l’iPhone 17 Pro // Source : MajinBuOfficial

Une fuite brise le secret des capacités stockage des iPhone 17 Pro d’Apple. Si cette nouvelle sur les smartphones ultra haut de gamme du pommier pourrait être bien reçue, elle s’accompagne d’une nouvelle qui sera plus compliquée à accepter, à savoir une hausse des prix.

Une version de base plus chère, mais mieux pourvue

Le leaker chinois Instant Digital dévoile sur Weibo (ou il comptabilise 1,5 million d’abonnés) une potentielle augmentation du stockage des iPhone 17 Pro, ce qui ne serait pas sans conséquences. L’iPhone 17 Pro atteindrait donc 256 Go en stockage de base, soit le double de ce que propose l’iPhone 16 Pro de base avec ses 128 Go.

Concept de l’iPhone 17 Pro // Source : MajinBuOfficial

Cette augmentation a une conséquence sur les prix : l’iPhone 17 Pro pourrait être proposé à partir de 1049 dollars (dans sa configuration à 256 Go). C’est donc 50 dollars de moins que la version 256 Go de l’iPhone 16 Pro. En revanche, c’est un prix d’entrée significativement plus élevé que celui de l’iPhone 16 Pro (128 Go) : 999 dollars (1229 euros en France).

On peut surtout s’interroger sur l’iPhone 17 de base, car avec cette augmentation de prix, ce dernier pourrait dépasser la barre symbolique des 1000 euros chez nous. L’iPhone 14 avait déjà dépassé cette barre symbolique il y a quelques années, ce qui avait fait crisser des dents à l’époque.

À lire aussi :

Quand acheter un nouvel iPhone ? Nos conseils pour choisir le meilleur moment

Plus que quelques semaines avant le lancement des iPhone 17 d’Apple, au début du mois de septembre. Rendez-vous donc à cette date pour connaître les prix officiels des futurs smartphones de la marque.