Grâce à cette offre Boulanger, avoir un smartphone pliant ne coûte plus si cher que ça 

Si autrefois le prix des smartphones pliants pouvait être un frein, avec cette offre sur le Motorola Rarz 60, avoir un smartphone pliant dans la poche est plus envisageable : seulement 499 euros au lieu de 899 euros.

Le Motorola Razr 60 est un smartphone pliable, à clapet, qui rappelle un peu les modèles d’il y a 20 ans, la technologie en plus. Ici, vous bénéficiez d’un vrai bon écran externe, fonctionnel et pratique avec un smartphone solide aux finitions soignées. Un téléphone avec tellement de belles promesses sur le papier qu’il a donné quelques sueurs froides au Samsung Galaxy Z Flip 7 lorsqu’il a été annoncé. Un modèle qui est aujourd’hui bien plus accessible avec cette offre Boulanger.

Les 3 bonnes raisons de craquer pour le Motorola Razr 60

Le design pliable, pas si répandu que ça, est bien maitrisé

Les deux écrans sont d’une très grande qualité

La partie photo est bien équilibrée

Le Motorola Razr 60 coûtait, à sa sortie, environ 900 euros. Sur Boulanger, pour la fin des soldes, il est affiché à 599,99 euros et même 499,99 euros si vous faites reprendre un produit. Sans oublier le prix de reprise dudit produit.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Motorola Razr 60. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un smartphone à clapet qui soigne ses écrans

Le Motorola Razr 60 est donc un smartphone à clapet d’apparence soignée et solide. Avec son cadre en aluminium et sa charnière en acier inoxydable, il respire la qualité. Il reste malgré tout léger puisqu’il ne fait que 188 g. Même si son atout reste la compacité puisque ouvert, il fait 171,30 x 73,99 x 7,25 mm et une fois fermé, il fait 88,08 x 73,99 x 15,85 mm. De quoi le mettre encore plus facilement dans la poche, même si la bosse est un peu plus épaisse que s’il était ouvert.

Le smartphone a deux écrans : l’intérieur, le classique, un LTPO AMOLED pliable de 6,9 pouces qui affiche de la Full HD+ avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, un verre Gorilla Glass Victus et une compatibilité HDR10+. L’écran externe en cover n’est pas en reste, c’est une dalle pOLED de 3,6 pouces qui affiche 1056 x 1056 pixels jusqu’à 90 Hz avec un verre Gorilla Glass Victus. Il prend pratiquement toute la surface une fois fermé et est idéal pour les widgets, photos, notifications, musique ou appels rapides.

Une puissance qui manque peut-être un peu de pep’s

Dans le Motorola Razr 60 vous retrouvez le processeur Dimensity 7400X avec 8 Go de RAM LPDDRX4 et une mémoire de 256 Go non extensible par carte microSD. Pour un usage courant, ça fait très bien l’affaire, mais il peut montrer ses limites sur de la puissance pure, pour les gros jeux. La batterie est aussi légèrement en retrait avec une capacité de 4500 mAh compatible charge rapide 30W et sans-fil 15W. L’autonomie est d’une journée complète en usage modéré.

Enfin, pour le bloc photo, vous avez un double capteur arrière de 50 et 13 Mpx et un capteur selfie de 32 Mpx. Les résultats sont de bonne qualité même si en basse lumière, il peut y avoir un manque de piqué sur les détails. Ce qu’il y a de bien c’est qu’il est possible de prendre des selfies avec le smartphone fermé en utilisant le capteur principal. Il embarque des fonctions IA pour apporter une touche de fun aux photos, un ajout bien sympathique.

Si vous aimez les smartphones pliables, dans la longueur ou la largeur, vous pouvez consulter notre guide d’achat sur ces appareils pour découvrir les modèles les plus prisés de la rédaction.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.